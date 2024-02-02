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تعرف على لعبة التزلج بتقنية الواقع المعزز على Apple Vision Pro

2/2/2024 4:29:22 AM
(MENAFN- Youm7) يقدم Niantic، منشئ لعبة Pokémon Go، لعبة تزلج بتقنية الواقع المعزز إلى نظارة الواقع المختلط Apple Vision Pro، حيث تعاونت الشركة مع Reality Crisis، وهي لاعب آخر في مجال ألعاب الواقع المعزز، لإنشاء لعبة SKATRIX لرودني مولن.



ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، فإنه بالنسبة للمبتدئين، مولين هو متزلج محترف يُنسب إليه الفضل في ابتكار عدد من الحيل المميزة، بما في ذلك حركة ollie وkickflip.



هذه هي أول لعبة تزلج بتقنية الواقع المعزز على الإطلاق، حيث يقول Niantic إن طريقة اللعب ستشمل لاعبين يتنقلون في العالم الحقيقي لاستكشاف وجمع عناصر ساحة التزلج.




ستستخدم اللعبة نفس عناصر الدقة للواقع المعزز AR لتحويل العالم إلى ساحة تزلج لا نهاية لها، ويُظهر العرض التوضيحي للعبة شخصية أفاتار تتزلج في مواقع حقيقية مثل مواقف السيارات وداخل الغسالات.



تبلغ تكلفة جهازApple Vision Pro
حوالى 3500 دولار، لذلك تعمل Niantic وReality Labs أيضًا على جلب اللعبة إلى الأجهزة المحمولة القياسية، بما في ذلك الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي iOS وAndroid.



لا يزال الكثير من أسلوب اللعب غير معروف، لكن Niantic تعد بأن اللاعبين سيتمكنون من مشاركة ساحات التزلج المخصصة مع مستخدمين آخرين على كل من الأجهزة المحمولة ونظارات الواقع المختلط.












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