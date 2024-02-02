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جوارديولا يشيد بكومباني.. وكلوب يتغنى بمستوى لاعبي الأكاديمية

2/2/2024 4:28:01 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - اعترف مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، بأن فريقه بدأ التدريب على استغلال الكرات الثابتة، بعد فوز سهل على بيرنلي 3-1 أول من أمس، ضمن الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاء الهدف الثاني لمانشستر سيتي، عن طريق تكتيك جديد لتنفيذ الركلات الحرة، حيث استغل كيفن دي بروين غفلة لاعبي برايتون ونفذ الركلة بسرعة ناحية جوليان ألفاريز الذي واجه الحارس ووضع الكرة في الشباك.
وقال جوارديولا في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "اليوم جميع الفرق لديها أشخاص يركزون على الركلات الثابتة. إنه شيء هائل في كرة القدم الحديثة. فزنا بالكأس على ملعب توتنهام من ركلة ركنية، واليوم تدربنا على ذلك ونجح الأمر".
وعن المباراة قال جوارديولا: "بيرنلي ليس فريقًا تسهل مواجهته، فهو لا يستسلم أبدًا. اليوم، فزنا بسبب جودة اللاعبين لدينا، وليس لأننا سيطرنا على كل شيء أو لأننا أفضل في جميع الجوانب".
وأضاف: "لدي شعور بأن بيرنلي لم يحصل على النتيجة التي يستحقها. فيني (مدرب بيرنلي فنسان كومباني) سينتهي هنا عاجلًا أم آجلًا. لدي شعور بأنه سينتهي هنا. إنه بالفعل مدرب كبير. يمكنك أن ترى الأفكار التي لديهم، والطريقة التي يحاولون بها الدفاع. أنا أحب ما يفعله".
وحول كيفن دي بروين الذي بدأ أول مباراة له في العام 2024: "لقد مر وقت طويل، خمسة أشهر، لم يلعب. لقد عاد بالطاقة. لقد لعب بشكل جيد حقًا. هو وإيرلينج (هالاند) سيساعداننا في هذا الجزء من الموسم".
من جهته، أكد نجم مانشستر سيتي رودري، سعادته بمساهمته في الفوز على بيرنلي، حيث سجل الهدف الثالث في اللقاء بالدقيقة الأولى من الشوط الثاني، عندما حصل على تمريرة من فيل فودين، ليسدد من مشارف منطقة الجزاء على يسار الحارس.
وقال رودري في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "أعتقد أننا بدأنا بشكل جيد للغاية. ولم نمنحهم الخيارات. الهدف الثالث في الشوط الثاني، في وقت مبكر جدًا، سمح لنا باللعب أكثر في النهاية".
وعن جوليان ألفاريز الذي أحرز هدفين، قال رودري: "أنا سعيد جدًا من أجله. يا لها من طريقة جيدة للاحتفال بعيد ميلاده. لقد كان رائعًا هذا الموسم. بالطبع، إنه هداف".
وأضاف: "نحن بحاجة إلى الجميع، وأنا سعيد جدًا بعودة إيرلينج (هالاند)، وجون (ستونز)، وكيفن (دي بروين) أيضًا. نحن بحاجة إليهم جميعًا. نحن أقوى عندما نكون جميعًا معًا".
إلى ذلك، واصل النجم البلجيكي كيفن دي بروين، هوايته في صناعة الأهداف، خلال مباراة فريقه مانشستر سيتي أمام ضيفه بيرنلي.
وصنع دي بروين الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 22، عندما نفذ ركلة حرة بشكل مفاجئ وعلى غفلة من مدافعي بيرنلي، لتصل الكرة إلى جوليان ألفاريز، الذي واجه الحارس وسدد في الشباك.
ووفقا لما ذكرته شبكة "سكواكا"، تجاوز دي بروين نجم مانشستر يونايتد السابق واين روني، ليصبح ثالث أفضل صانع للأهداف في تاريخ الدوري الممتاز، برصيد 104 تمريرات حاسمة.
ولا يتفوق على دي بروين في المسابقة، سوى نجم آرسنال وتشيلسي السابق سيسك فابريجاس (111) وأسطورة مانشستر يونايتد رايان جيجز (162).
يذكر أن دي بروين عاد إلى صفوف مانشستر سيتي مؤخرا، بعد إصابة أبعدته عن الملاعب منذ بداية الموسم.
وذكرت شبكة إحصائيات "أوبتا"، أن جوليان ألفاريز الذي أكمل أول من أمس الرابعة والعشرين من عمره، بات اللاعب العاشر في تاريخ البريميرليج، الذي يسجل هدفين أو أكثر في مباراة يصادف موعدها يوم عيد ميلاده.
ويقدم ألفاريز مستويات مميزة مع مانشستر سيتي هذا الموسم، خصوصا في الفترة التي غاب فيها إيرلينج هالاند عن الفريق للإصابة.
كلوب يمدح لاعبه الشاب
أكد يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، أن الفضل في خروج فريقه بنتائج إيجابية في فترة كانون الثاني (يناير) الصعبة، يعود إلى لاعبي الأكاديمية الذين قادوا الفريق في هذه الفترة الصعبة لتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 5 نقاط أمام أقرب المنافسين.
والفوز الذي حققه ليفربول على تشيلسي 4-1 كان السادس للفريق في 7 مباريات أقيمت الشهر الحالي، وقد تعادل في السابعة مع فولهام في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الرابطة.
وخلال تلك الفترة، افتقد الفريق لثلاثة مدافعين أساسيين، إضافة إلى اللاعبين أمثال دومينيك سوبوسالاي وأليكسيس ماك أليستر، في بعض الأوقات، وبالطبع محمد صلاح.
وقدم كونور برادلي، الظهير الأيمن، أداء رائعا وحصد لقب رجل المباراة للمرة الثانية على التوالي، وسجل هدفه الأول مع ليفربول وصنع هدفين في الفوز على تشيلسي.
ولكن مع اقتراب ترينت ألكسندر أرنولد من استعادة لياقته البدنية الكاملة، بعدما شارك بديلا مرتين، أصبح أمام كلوب اتخاذ قرار صعب قبل مواجهة آرسنال بعد غد .
وقال كلوب :"لا يوجد أي موقف، الأمور تسير كما هي، كان لدينا 7 مباريات في شهر كانون الثاني (يناير) و11 يوما للراحة بينها. لم نكن لنحقق مثل تلك النتائج من دون اللاعبين الشباب (جاريل) كوانساه، كونور، وكان لدينا لاعبون في خط الوسط غائبين لذلك دفعنا بجيمس ماكونيل في مركز خط الوسط المدافع".
وأضاف: "استغل اللاعبون الموقف. أنا سعيد لأنه كان بإمكانهم تقديم مثل هذه العروض. الأكاديمية تقوم بعمل مذهل".
في الجهة المقابلة، رفض ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي، خلق الأعذار لفريقه بعد سقوطه المدوي.
وخلال تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، سئل المدرب الأرجنتيني عن رأيه في أداء حكم المباراة بعد مطالبات لاعبي فريقه بالحصول على ركلتي جزاء.
قال بوكيتينو ردا على السؤال: "ليس هذا وقت البحث عن أعذار، لأن الأداء لم يكن جيدا من جانبنا، ولقد استحق ليفربول الانتصار وكان أفضل منا".
وأكمل: "لا أريد التعليق على أداء الحكام، لأن هذا جزءا من كرة القدم، أما نحن، فلم نقدم الأداء الذي أردناه، وكان ليفربول أفضل منا منذ اللحظة الأولى. أهنئ ليفربول، ولدينا فرصة لتعويض هذا الإخفاق أمامهم في نهائي كأس الرابطة نهاية الشهر، وإن لم نتحسن، ستكون مواجهة صعبة".
وتجمد رصيد تشيلسي عند 31 نقطة بعد هذه الخسارة، ليستقر في المركز العاشر بجدول الترتيب.
ليفربول يوثق أيام
كلوب الأخيرة
أعلن نادي ليفربول، عن تقديمه سلسلة حلقات وثائقية تلفزيونية، ونشر لقطات من وراء الكواليس لتوثيق الأشهر الأخيرة من عهد المدرب يورجن كلوب مع الفريق.
ويجري حاليا تصوير سلسلة الحلقات الوثائقية، ومن المقرر أن يتم عرضها بعد نهاية هذا الموسم.
ويتنافس متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز حاليا على 4 جبهات، حيث بلغ نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة ضد تشيلسي، كما صعد للدور الخامس ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وتأهل للأدوار الإقصائية في بطولة الدوري الأوروبي.
وصرح كلوب: "نظرا لأن هذا هو موسمي الأخير مع ليفربول، أعتقد أننا يجب أن نقدم فرصة نادرة للمشاهدين والمشجعين لإلقاء نظرة داخلية أكثر على ما يجعل هذا النادي مميزا للغاية".
وأضاف كلوب، "من جماهيرنا إلى لاعبينا وأولئك الذين يعملون بجد خلف الكواليس، نسعى دائما إلى تحقيق النجاح لنادي ليفربول".
وأوضح المدرب الألماني، "بفضل هذه السلسلة الوثائقية الجديدة، سيتمكن المشاهدون من رؤية ما أراه كل يوم في هذا النادي العظيم، وفهم هؤلاء الأشخاص الرائعين بشكل أفضل".
وكان آرسنال ومانشستر سيتي وتوتنهام من بين أندية عدة، سمحت سابقا بدخول الكاميرات لأغراض الأفلام الوثائقية التلفزيونية، كما سبق لليفربول أن منح الفرصة لتصوير ما يجري في الكواليس داخل ملعب "آنفيلد".
وكان ليفربول يقوم بتصوير فيلم وثائقي من 6 أجزاء عن الأجواء داخل الفريق خلال حقبة المدرب السابق بريندان رودجرز بالموسم 2012-2013. -(وكالات)

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