مسؤول إسرائيلي: المنطقة الأمنية العازلة المؤقتة بغزة قيد الإنشاء

مسؤول إسرائيلي: المنطقة الأمنية العازلة المؤقتة بغزة قيد الإنشاء
التاريخ
2/2/2024 4:27:45 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مسؤول إسرائيلي قوله إن المنطقة الأمنية العازلة المؤقتة في غزة قيد الإنشاء.
كما نقلت عن خبراء وتحليل صور أقمار صناعية أن هناك عمليات هدم بعمق كيلومتر على طول حدود غزة مع الداخل المحتل كمنطقة عازلة محتملة.
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