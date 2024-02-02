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مسؤول إسرائيلي: المنطقة الأمنية العازلة المؤقتة بغزة قيد الإنشاء

2/2/2024 4:27:45 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مسؤول إسرائيلي قوله إن المنطقة الأمنية العازلة المؤقتة في غزة قيد الإنشاء.
كما نقلت عن خبراء وتحليل صور أقمار صناعية أن هناك عمليات هدم بعمق كيلومتر على طول حدود غزة مع الداخل المحتل كمنطقة عازلة محتملة.

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