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عليان: تعليق تمويل أونروا يضع قضية اللاجئين في العناية المركزة

2/2/2024 4:27:45 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال محمد عليان رئيس اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة إن تعليق تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ضرب لقضية اللاجئين ومحاولة لشطب حق العودة وعقاب جماعي لـ7 ملايين لاجئ.
وأضاف عليان -في لقاء مع وكالة الأناضول- إن "اللاجئين الفلسطينيين في كافة أماكن وجودهم يدافعون عن وجود (أونروا) كونها الشاهد الحي الدولي على النكبة الفلسطينية".
وأوضح أنه "لم تصدر بعد أي نتائج تحقيق حول المزاعم الإسرائيلية بحق موظفي الوكالة، إلا أن تلك الدول تلقفتها وبشكل سريع علقت تمويلها".

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