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توقيف 7 أشخاص في تركيا يشتبه ببيعهم معلومات للموساد

2/2/2024 4:27:41 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أوقفت السلطات التركية، اليوم الجمعة، 7 أشخاص للاشتباه ببيعهم معلومات لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد".
وأفادت مصادر أمنية لوكالة الأناضول بأن جهاز الاستخبارات التركي علم أن الموساد كان يتتبع أهدافه في تركيا من خلال محققين خاصين.
ونفذت عناصر فرعي الاستخبارات ومكافحة الإرهاب بمديرية أمن إسطنبول عملية أمنية متزامنة في ولايتي إسطنبول وإزمير، أفضت إلى توقيف 7 من المشتبه بهم.

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