سوريا: عدوان إسرائيلي يستهدف نقاطاً جنوب دمشق

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن الجيش السوري الجمعة، عن تصدي وسائط الدفاع الجوي لعدوان إسرائيلي استهدف نقاطاً جنوب دمشق.
وقال إن الوسائط أسقطت عدداً من الصواريخ المعادية.
وذكر مصدر عسكري سوري في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا أنه"“حوالي الساعة الرابعة و20 دقيقة من فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً عدداً من النقاط جنوب دمشق”.
وأضاف المصدر: وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها واقتصرت الخسائر على الماديات".
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