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سوريا: عدوان إسرائيلي يستهدف نقاطاً جنوب دمشق

2/2/2024 4:27:41 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن الجيش السوري الجمعة، عن تصدي وسائط الدفاع الجوي لعدوان إسرائيلي استهدف نقاطاً جنوب دمشق.
وقال إن الوسائط أسقطت عدداً من الصواريخ المعادية.
وذكر مصدر عسكري سوري في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا أنه"“حوالي الساعة الرابعة و20 دقيقة من فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً عدداً من النقاط جنوب دمشق”.
وأضاف المصدر: وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها واقتصرت الخسائر على الماديات".

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