كتائب القسام تستهدف ناقلة جند إسرائيلية بخان يونس

كتائب القسام تستهدف ناقلة جند إسرائيلية بخان يونس
التاريخ
2/2/2024 4:27:39 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- إنها استهدفت ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة الياسين 105 في حي الأمل غرب مدينة خان يونس.
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