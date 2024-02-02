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ثلوج فوق مرتفعات عجلون (فيديو)

2/2/2024 4:25:32 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تتأثر المملكة بمنخفض جوي مُصنف من الدرجة الثانية، أدى إلى هطول الأمطار في مناطق عدة، خاصة في أجزاء من شمال ووسط المملكة، كما تساقطت زخات من الثلج في منطقة رأس منيف ومنطقة عبين مع ساعات الفجر والصباح الباكر من اليوم الجمعة، أدت لتراكمات خفيفة ومحدودة.

ومن المتوقع استمرار تأثير المنخفض الجوي على المملكة اليوم، ويكون الطقس بارداً وغالباً غائم، ويُتوقع هطول الأمطار بمشيئة الله خاصة في وسط وجنوب المملكة، تكون غزيرة أحياناً تترافق مع تساقط البَرَد وحدوث الرعد أحياناً، وتعبر سحب مُنخفضة مُلامسة لسطح الأرض المُرتفعات الجبلية مما يؤدي إلى تشكل الضباب الذي يكون كثيف أحياناً، كما و يُتوقع أن تتساقط زخات من الثلوج على فترات فوق أعالي المُرتفعات الجبلية العالية الجنوبية (جبال الشراه).

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