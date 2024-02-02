ثلوج فوق مرتفعات عجلون (فيديو)

(MENAFN
- Alghad Newspaper) تتأثر المملكة بمنخفض جوي مُصنف من الدرجة الثانية، أدى إلى هطول الأمطار في مناطق عدة، خاصة في أجزاء من شمال ووسط المملكة، كما تساقطت زخات من الثلج في منطقة رأس منيف ومنطقة عبين مع ساعات الفجر والصباح الباكر من اليوم الجمعة، أدت لتراكمات خفيفة ومحدودة.
ومن المتوقع استمرار تأثير المنخفض الجوي على المملكة اليوم، ويكون الطقس بارداً وغالباً غائم، ويُتوقع هطول الأمطار بمشيئة الله خاصة في وسط وجنوب المملكة، تكون غزيرة أحياناً تترافق مع تساقط البَرَد وحدوث الرعد أحياناً، وتعبر سحب مُنخفضة مُلامسة لسطح الأرض المُرتفعات الجبلية مما يؤدي إلى تشكل الضباب الذي يكون كثيف أحياناً، كما و يُتوقع أن تتساقط زخات من الثلوج على فترات فوق أعالي المُرتفعات الجبلية العالية الجنوبية (جبال الشراه).
MENAFN02022024000072011014ID1107801410
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.