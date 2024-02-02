إل جي إلكترونيكس تسرّع الجيل القادم من القيادة الذاتية وحلول الترفيه داخل السيارة

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- AETOSWire) أجرت شركة إل جي إلكترونيكس عرضاً خاصاً لكبرى شركات صناعة السيارات في CES 2024، مقدمة منصة عابرة للمجالات تدمج نظام مساعدة السائق المتقدم (ADAS)، القيادة الآلية (AD)، وتقنيات الترفيه داخل السيارة (IVI). تم تطوير هذه المنصة بالتعاون مع Magna، شركة التقنية المتنقلة العالمية، ومن المتوقع أن تصل إلى السوق في المستقبل القريب.
بدأ التعاون في عام 2023، مستفيداً من القوة التقنية المشتركة بين LG وMagna، لتقديم تجارب مستخدم متميزة داخل كابينة السيارة. نجحت الشركتان في دمج نظام حوسبة قمرة القيادة عابر المجالات في نظام واحد على رقاقة (SoC)، مما يمثل حلاً مرناً وفعّالاً من حيث التكلفة لمصنعي المعدات الأصلية (OEMs).
يدعم الوحدة الإلكترونية الواحدة أنظمة IVI المتعددة ودمج مجالات ADAS/AD، ويمكنه التعامل بكفاءة مع متطلبات مستوى سلامة السلامة الأوتوماتيكية (ASIL) المختلفة مع استخدام وحدات التحكم الإلكترونية أقل واحتلال مساحة تغليف أقل. هذا الحل القابل للتوسع مثالي للانتقال القادم نحو السيارة المحددة بالبرمجيات (SDV) ولتوحيد هندسة الكهرباء/الإلكترونيات الخاصة بها. يتيح دمج الوظائف في وحدة واحدة مشاركة البيانات الغنية في الوقت الفعلي عبر المجالات.
من خلال واجهة تفاعل الإنسان والآلة (HMI) المخصصة، يمكن لمنصة إل جي توفير تجارب جديدة وجذابة للسائقين والركاب – وتفاعلات أكثر بديهية – عند استخدام العروض السياراتية المتقدمة، العناقيد الرقمية، عروض الواقع المعزز العلوية (AR-HUD) وبرمجيات التصوير. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تخصيص الحل لتلبية احتياجات نظام الاتصالات المتكامل ونظام IVI لأي OEM. من المتوقع أن تكون سيارات عام 2027 هي الأولى التي تستفيد من هذه التقنية المتقدمة.
وصرح إيون سوك-هيون، رئيس شركة إل جي لحلول مكونات السيارات: "نحن سعداء للغاية بالتقدم الذي أحرزناه في هذه التكنولوجيا المستقبلية للتنقل، ستساعد الجهود المشتركة بين إل جي وMagna على دفع الصناعة إلى الأمام، مما يسهل تبني التقنيات الحاسمة التي ترفع من سلامة القيادة وتجربة الطريق."
وهذا يعتبر تعاون آخر ناجح بين الشركتين، حيث يوحد LG Magna e-Powertrain خبرة Magna في أنظمة الدفع الكهربائي مع قدرات إل جي في تطوير المكونات للمحركات الكهربائية والمحولات والشواحن على متن السيارة. تم الإعلان عن المشروع المشترك، الذي يشمل الهندسة، التصميم، والتصنيع، في عام 2021، مما يمكن إل جي وMagna من الاستجابة بنشاط لاتجاهات السوق وتقديم حلول مبتكرة لتلبية احتياجات العملاء المتطورة.
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نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس إنك
إل جي الكترونيكس إنك هي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الابتكارات التقنية والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، وتتواجد الشركة في جميع دول العالم تقريباً ويعمل لديها أكثر من 75,000 موظفاً. تتألف الشركة من أربع وحدات أعمال وهي "الأجهزة المنزلية وحلول الهواء"، "الترفيه المنزلي"، " حلول مكونات السيارات" و"حلول الأعمال". وقد حققت مجتمعةً مبيعات تجاوزت قيمتها 56 مليار دولار أمريكي في عام 2020. تُعد شركة "إل جي" من الشركات الرائدة عالمياً في تصنيع المنتجات الاستهلاكية والتجارية مثل التلفازات، والأجهزة المنزلية، وحلول الهواء، والشاشات، وروبوتات الخدمة، ومكونات السيارات، بالإضافة للعلامة التجارية الراقية LG SIGNATURE والمنتجات المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي LG ThinQ. للمزيد من أخبار إل جي يرجى زيارة .
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