إل جي إلكترونيكس تسرّع الجيل القادم من القيادة الذاتية وحلول الترفيه داخل السيارة

MENAFN - AETOSWire) أجرت شركة إل جي إلكترونيكس عرضاً خاصاً لكبرى شركات صناعة السيارات في CES 2024، مقدمة منصة عابرة للمجالات تدمج نظام مساعدة السائق المتقدم (ADAS)، القيادة الآلية (AD)، وتقنيات الترفيه داخل السيارة (IVI). تم تطوير هذه المنصة بالتعاون مع Magna، شركة التقنية المتنقلة العالمية، ومن المتوقع أن تصل إلى السوق في المستقبل القريب.

بدأ التعاون في عام 2023، مستفيداً من القوة التقنية المشتركة بين LG وMagna، لتقديم تجارب مستخدم متميزة داخل كابينة السيارة. نجحت الشركتان في دمج نظام حوسبة قمرة القيادة عابر المجالات في نظام واحد على رقاقة (SoC)، مما يمثل حلاً مرناً وفعّالاً من حيث التكلفة لمصنعي المعدات الأصلية (OEMs).

يدعم الوحدة الإلكترونية الواحدة أنظمة IVI المتعددة ودمج مجالات ADAS/AD، ويمكنه التعامل بكفاءة مع متطلبات مستوى سلامة السلامة الأوتوماتيكية (ASIL) المختلفة مع استخدام وحدات التحكم الإلكترونية أقل واحتلال مساحة تغليف أقل. هذا الحل القابل للتوسع مثالي للانتقال القادم نحو السيارة المحددة بالبرمجيات (SDV) ولتوحيد هندسة الكهرباء/الإلكترونيات الخاصة بها. يتيح دمج الوظائف في وحدة واحدة مشاركة البيانات الغنية في الوقت الفعلي عبر المجالات.

من خلال واجهة تفاعل الإنسان والآلة (HMI) المخصصة، يمكن لمنصة إل جي توفير تجارب جديدة وجذابة للسائقين والركاب – وتفاعلات أكثر بديهية – عند استخدام العروض السياراتية المتقدمة، العناقيد الرقمية، عروض الواقع المعزز العلوية (AR-HUD) وبرمجيات التصوير. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تخصيص الحل لتلبية احتياجات نظام الاتصالات المتكامل ونظام IVI لأي OEM. من المتوقع أن تكون سيارات عام 2027 هي الأولى التي تستفيد من هذه التقنية المتقدمة.

وصرح إيون سوك-هيون، رئيس شركة إل جي لحلول مكونات السيارات: "نحن سعداء للغاية بالتقدم الذي أحرزناه في هذه التكنولوجيا المستقبلية للتنقل، ستساعد الجهود المشتركة بين إل جي وMagna على دفع الصناعة إلى الأمام، مما يسهل تبني التقنيات الحاسمة التي ترفع من سلامة القيادة وتجربة الطريق."

وهذا يعتبر تعاون آخر ناجح بين الشركتين، حيث يوحد LG Magna e-Powertrain خبرة Magna في أنظمة الدفع الكهربائي مع قدرات إل جي في تطوير المكونات للمحركات الكهربائية والمحولات والشواحن على متن السيارة. تم الإعلان عن المشروع المشترك، الذي يشمل الهندسة، التصميم، والتصنيع، في عام 2021، مما يمكن إل جي وMagna من الاستجابة بنشاط لاتجاهات السوق وتقديم حلول مبتكرة لتلبية احتياجات العملاء المتطورة.

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نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس إنك

إل جي الكترونيكس إنك هي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الابتكارات التقنية والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، وتتواجد الشركة في جميع دول العالم تقريباً ويعمل لديها أكثر من 75,000 موظفاً. تتألف الشركة من أربع وحدات أعمال وهي "الأجهزة المنزلية وحلول الهواء"، "الترفيه المنزلي"، " حلول مكونات السيارات" و"حلول الأعمال". وقد حققت مجتمعةً مبيعات تجاوزت قيمتها 56 مليار دولار أمريكي في عام 2020. تُعد شركة "إل جي" من الشركات الرائدة عالمياً في تصنيع المنتجات الاستهلاكية والتجارية مثل التلفازات، والأجهزة المنزلية، وحلول الهواء، والشاشات، وروبوتات الخدمة، ومكونات السيارات، بالإضافة للعلامة التجارية الراقية LG SIGNATURE والمنتجات المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي LG ThinQ. للمزيد من أخبار إل جي يرجى زيارة .