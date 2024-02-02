HONOR تعلن عن إطلاق هاتف HONOR Magic V2 في الإمارات العربية المتحدة

MENAFN - AETOSWire) أعلنت العلامة التجارية العالمية HONOR الرائدة في مجال تكنولوجيا الهواتف عن إطلاق HONOR Magic V2 في الإمارات، ليكون الأنحف والأخف وزنًا في فئته من الهواتف القابلة للطي. ويأتي هذا الإعلان في صورة تحدٍ جديد من HONOR لمنافسيها، وسيعيد بكل تأكيد ترتيب معايير الصناعة بفضل التحسينات الكبيرة المستحدثة على مستوى الشكل والبطارية والشاشة وتجربة المستخدم.

بغرض تحقيق أفضل قابلية للنقل، حرصت HONOR على تحسين هيكل الجهاز وتقنيات التصنيع وكذلك المواد المستخدمة، فبوزن 231 جرامًا فقط[1] وسُمك 9.9 مم عند طيه، يدفع هاتف HONOR Magic V2 حدود الابتكار في الأجهزة القابلة للطي إلى مرحلة جديدة.

يتميز هاتف HONOR Magic V2 بمفصلة من معدن التيتانيوم فائق الخفة والصلابة تجمع بين خفة الوزن ومتانة الصنع.

يعمل هاتف HONOR Magic V2 ببطارية مزدوجة مصنوعة من السيليكون والكربون هي الأنحف في فئتها بمتوسط سمك يبلغ 2.72 ملم فقط.

يسحر HONOR Magic V2 مستخدميه بشاشة OLED LTPO قابلة للطي تدعم أكثر من 1.07 مليار لون، وتوفر تجربة مستخدم غامرة مع دقة ألوان استثنائية. وبفضل تقنية التعتيم (PWM Dimming) بتردد 3840 هرتز التي تنفرد بها HONOR، يمكن خوض تجربة مشاهدة مريحة للعين حتى مع جلسات الاستخدام المطولة.

وبالحديث عن دمج التقنيات المبتكرة التي تركز على راحة المستخدم وسلامته، تتميز شاشة هاتف HONOR Magic V2 بتقنية التعتيم الديناميكي، التي تجعله يحاكي إيقاع الضوء الطبيعي،بما يضمن الراحة المثالية للعينين.

يأتي هاتف HONOR Magic V2 في مجموعة من الألوان الأنيقة: الأسود والأرجواني، مع نسخة خاصة باللون الأسود ذات ظهر من الجلد النباتي.

يتوفر HONOR Magic V2 الآن للطلب المسبق في الإمارات من خلال موقع HONOR أونلاين، أي ماكس، جامبو، شرف دي جي، أمازون، نون واتصالات من e& بسعر 6899 درهم. عند الطلب المُسبق، سيحصل المستهلكين على هدايا مجانية بقيمة 4744 درهم تتضمن سماعات الرأس Bose Quiet Comfort Ultra، ساعة HONOR Watch GS3، غطاء لهاتف HONOR Magic V2 وخدمة HONOR VIP Care+ ضمان استبدال الشاشة لمدة 24 شهرًا، وضمان ممتد على الاستبدال لمدة 30 يومًا، وضمان ممتد على البطارية لمدة 24 شهرًا.

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[1] بيانات من مختبرات HONOR. استنادًا إلى الإصدار الأخف وزنًا الذي يأتي بظهر من الجلد النباتي. نسخة الظهر الزجاجي تزن 237 غرامًا. الوزن الإجمالي يشمل البطارية. الوزن الفعلي قد يختلف حسب تكوينات المنتج وعمليات التصنيع وطرق القياس.