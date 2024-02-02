HONOR تعلن عن إطلاق هاتف HONOR Magic V2 في الإمارات العربية المتحدة

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- AETOSWire) أعلنت العلامة التجارية العالمية HONOR الرائدة في مجال تكنولوجيا الهواتف عن إطلاق HONOR Magic V2 في الإمارات، ليكون الأنحف والأخف وزنًا في فئته من الهواتف القابلة للطي. ويأتي هذا الإعلان في صورة تحدٍ جديد من HONOR لمنافسيها، وسيعيد بكل تأكيد ترتيب معايير الصناعة بفضل التحسينات الكبيرة المستحدثة على مستوى الشكل والبطارية والشاشة وتجربة المستخدم.
بغرض تحقيق أفضل قابلية للنقل، حرصت HONOR على تحسين هيكل الجهاز وتقنيات التصنيع وكذلك المواد المستخدمة، فبوزن 231 جرامًا فقط[1] وسُمك 9.9 مم عند طيه، يدفع هاتف HONOR Magic V2 حدود الابتكار في الأجهزة القابلة للطي إلى مرحلة جديدة.
يتميز هاتف HONOR Magic V2 بمفصلة من معدن التيتانيوم فائق الخفة والصلابة تجمع بين خفة الوزن ومتانة الصنع.
يعمل هاتف HONOR Magic V2 ببطارية مزدوجة مصنوعة من السيليكون والكربون هي الأنحف في فئتها بمتوسط سمك يبلغ 2.72 ملم فقط.
يسحر HONOR Magic V2 مستخدميه بشاشة OLED LTPO قابلة للطي تدعم أكثر من 1.07 مليار لون، وتوفر تجربة مستخدم غامرة مع دقة ألوان استثنائية. وبفضل تقنية التعتيم (PWM Dimming) بتردد 3840 هرتز التي تنفرد بها HONOR، يمكن خوض تجربة مشاهدة مريحة للعين حتى مع جلسات الاستخدام المطولة.
وبالحديث عن دمج التقنيات المبتكرة التي تركز على راحة المستخدم وسلامته، تتميز شاشة هاتف HONOR Magic V2 بتقنية التعتيم الديناميكي، التي تجعله يحاكي إيقاع الضوء الطبيعي،بما يضمن الراحة المثالية للعينين.
يأتي هاتف HONOR Magic V2 في مجموعة من الألوان الأنيقة: الأسود والأرجواني، مع نسخة خاصة باللون الأسود ذات ظهر من الجلد النباتي.
يتوفر HONOR Magic V2 الآن للطلب المسبق في الإمارات من خلال موقع HONOR أونلاين، أي ماكس، جامبو، شرف دي جي، أمازون، نون واتصالات من e& بسعر 6899 درهم. عند الطلب المُسبق، سيحصل المستهلكين على هدايا مجانية بقيمة 4744 درهم تتضمن سماعات الرأس Bose Quiet Comfort Ultra، ساعة HONOR Watch GS3، غطاء لهاتف HONOR Magic V2 وخدمة HONOR VIP Care+ ضمان استبدال الشاشة لمدة 24 شهرًا، وضمان ممتد على الاستبدال لمدة 30 يومًا، وضمان ممتد على البطارية لمدة 24 شهرًا.
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[1] بيانات من مختبرات HONOR. استنادًا إلى الإصدار الأخف وزنًا الذي يأتي بظهر من الجلد النباتي. نسخة الظهر الزجاجي تزن 237 غرامًا. الوزن الإجمالي يشمل البطارية. الوزن الفعلي قد يختلف حسب تكوينات المنتج وعمليات التصنيع وطرق القياس.
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