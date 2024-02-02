ذكرى Mobil 1 الخمسين: على أهبة الاستعداد للمستقبل

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تفخر ExxonMobil بالاحتفال بالذكرى الخمسين لطرح زيت المحركات Mobil 1TM في السوق العالمية. وفي عام 2024، ستحتفل شركة ExxonMobil بمرور 50 عامًا على تأسيس علامة Mobil 1TM التجارية من خلال سلسلة من المبادرات عبر الشراكات ورياضة سباقات السيارات والواقع الافتراضي، والتي سيسلط كل منها الضوء على إرث العلامة التجارية وما ينتظرها في المستقبل.
بدأت علامة Mobil 1 التجارية في شكل أول زيت محركات اصطناعي بالكامل ثم توسعت لاحقًا إلى مجموعة من الزيوت التي تحمل العلامة التجارية Mobil 1، وجاءت في طليعة زيوت حماية المحركات التي تعمل بالغاز، ومؤخرًا السيارات الهجينة والكهربائية التي توفر جودة وأداء لا مثيل لهما على مدى العقود الخمسة الماضية. واليوم، تُعد Mobil 1TM العلامة التجارية الرائدة عالميًا في مجال زيوت المحركات الاصطناعية صاحبة الالتزام الذي لا يتزعزع بالابتكار والتعاون والعملاء. وبفضل هذه العلامة التجارية المميزة، تتحمس ExxonMobil لمواصلة تشكيل مستقبل حماية المحركات وأدائها.
تتمثل أحد العناصر الأساسية التي تقود الاحتفال بعلامة Mobil 1 التجارية في هذا العام التاريخي في فيلم قصير يلخص رحلة العلامة التجارية. دخلت ExxonMobil في شراكة مع متسابق الفورمولا 1 السابق وسائق ماكلارين David Coulthard في الفيديو لتوجيه الجماهير في رحلة غامرة تروي كل تفاصيل التطوّر الذي شهدته العلامة التجارية Mobil 1 وتعاونها المثمر وإنجازاتها التكنولوجية.
ستحتفل العلامة التجارية Mobil 1 بإرثها طوال موسم سباقات السيارات لعام 2024، من خلال سلسلة من الملابس المُصمَّمة بشكل خاص وغيرها من المعالم البارزة لتاريخ علامة Mobil 1 التجارية الكبير في السباقات.
تقول Laura Bustard، المدير العالمي لعلامة Mobil 1 التجارية ""تفتخر شركة ExxonMobil كثيرًا بتراث العلامة التجارية Mobil 1 باعتبارها زيت محركات اصطناعيًا ثوريًا". "منذ تقديمه قبل 50 عامًا، وضع زيت المحركات Mobil 1 باستمرار أعلى معايير الجودة والأداء وسيستمر في التحسن والتميز على مدار الخمسين عامًا القادمة. إن أي شخص لديه أي معرفة بمجال السيارات أو السباقات يدرك مدى شهرة هذه العلامة التجارية والتي ستظل كذلك."
تُعد رحلة العلامة التجارية Mobil 1 على مدار الخمسين عامًا الماضية بمثابة شهادة على قدرة ExxonMobil على تجاوز كل الحدود فضلاً عن التزامها بأعلى مستويات الأداء والاستدامة. لقد أصبحت Mobil 1 الخيار الذي تثق به شركات صناعة السيارات الرائدة والمتسابقون المحترفون وملايين السائقين في كل أنحاء العالم. توفر تركيبات الزيوت المتقدمة للعلامة التجارية Mobil 1 حماية لا تضاهى ضد تآكل المحرك، لإطالة عمر المحرك وتقليل تكاليف الصيانة على المستهلكين.
تدرك ExxonMobil أن نجاح العلامة التجارية Mobil 1 ليس لمجرد أنه منتج فائق التقنية ولكنه يأتي نتيجة للتعاون الوثيق مع شركات صناعة السيارات الرائدة وفرق السباقات وخبراء الصناعة. وقد سمحت آفاق التعاون هذه بتطور Mobil 1 باستمرار وإرسائها لمعايير جديدة في الصناعة.
يقول Robert Shearer، مدير الرعايات العالمية "تواصل العلامة التجارية Mobil 1 التزامها بالحفاظ على العلاقات المثمرة وتنميتها". "وبينما نمضي قدمًا نحو المستقبل، يسعدنا أن نرى استمرار الابتكار التعاوني والذكاء الذي ينبع من عملنا مع شركات صناعة السيارات وفرق السباقات وغيرهم من الشركاء الرائعين. وتظهر تقنية "من المسار إلى الطريق" مع كل تحسين يتم إدخاله على زيت المحرك Mobil 1."
نبذة عن Mobil 1
تتميز Mobil 1، العلامة التجارية الرائدة عالميًا لزيوت المحركات الاصطناعية، بتقنية مقاومة التآكل التي توفر أداءً يفوق زيوت المحركات التقليدية التي نقدمها. وتسمح هذه التقنية لزيت Mobil 1 باستيفاء معايير شركات صناعة السيارات الأكثر صرامة بل وتجاوزها وتوفير حماية استثنائية ضد تآكل المحرك، في ظل الظروف العادية أو حتى في بعض الظروف الأكثر قسوة. يتدفق زيت Mobil 1 بسرعة في درجات الحرارة القصوى لحماية الأجزاء المهمة في المحرك، وهو مصمم للارتقاء بأداء المحرك إلى أقصى حد والمساعدة في إطالة عمر المحرك. للحصول على مزيد من المعلومات، تفضل بزيارة وتابعنا عبر @Mobil1 على Facebook وInstagram وTwitter.
نبذة عن ExxonMobil
تعمل شركة ExxonMobil، إحدى أكبر شركات الطاقة والبتروكيماويات العالمية ذات أسهم التداول العام، على تقديم الحلول التي تُحسِّن نوعية الحياة وتلبي احتياجات المجتمع المتغيرة.
توفر الأعمال الأساسية للشركة، بدءًا من التنقيب والإنتاج ووصولاً إلى الحلول من المنتجات والحلول ذات انبعاثات الكربون المنخفضة، المنتجات التي تيسر سبل الحياة العصرية، بما في ذلك الطاقة والمواد الكيميائية ومواد التشحيم والتقنيات ذات الانبعاثات المنخفضة. تمتلك ExxonMobil مجموعة من الموارد الرائدة في الصناعة، وهي إحدى أكبر شركات الوقود ومواد التشحيم والكيماويات المتكاملة في العالم. وتمتلك ExxonMobil أيضًا وتدير أكبر شبكة لخطوط أنابيب ثاني أكسيد الكربون في الولايات المتحدة. في عام 2021، أعلنت ExxonMobil عن خطط النطاق 1 و2 لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في عام 2030 من الأصول المُدارة، مقارنة بمستويات عام 2016. وتهدف الخطط إلى تحقيق انخفاض بنسبة 20% إلى 30% في كثافة غازات الاحتباس الحراري على مستوى الشركة؛ وانخفاض بنسبة 40 إلى 50% في كثافة غازات الاحتباس الحراري الناتجة من عمليات التنقيب والإنتاج؛ وتخفيض بنسبة 70 إلى 80% في كثافة غاز الميثان على مستوى الشركة؛ وتخفيض بنسبة 60 إلى 70% في كثافة التوهج على مستوى الشركة.
بفضل التقدمات التكنولوجية ودعم السياسات الحكومية الواضحة والمتسقة، تهدف ExxonMobil إلى تحقيق صافي انبعاثات صفري لغازات الاحتباس الحراري في النطاقين 1 و2 من أصولها التي تديرها بحلول عام 2050. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة exxonmobil وحلول المناخ المتقدمة من ExxonMobil .
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