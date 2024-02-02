ذكرى Mobil 1 الخمسين: على أهبة الاستعداد للمستقبل

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تفخر ExxonMobil بالاحتفال بالذكرى الخمسين لطرح زيت المحركات Mobil 1TM‎ في السوق العالمية. وفي عام 2024، ستحتفل شركة ExxonMobil بمرور 50 عامًا على تأسيس علامة Mobil 1TM‎ التجارية من خلال سلسلة من المبادرات عبر الشراكات ورياضة سباقات السيارات والواقع الافتراضي، والتي سيسلط كل منها الضوء على إرث العلامة التجارية وما ينتظرها في المستقبل.

بدأت علامة Mobil 1 التجارية في شكل أول زيت محركات اصطناعي بالكامل ثم توسعت لاحقًا إلى مجموعة من الزيوت التي تحمل العلامة التجارية Mobil 1، وجاءت في طليعة زيوت حماية المحركات التي تعمل بالغاز، ومؤخرًا السيارات الهجينة والكهربائية التي توفر جودة وأداء لا مثيل لهما على مدى العقود الخمسة الماضية. واليوم، تُعد Mobil 1TM‎ العلامة التجارية الرائدة عالميًا في مجال زيوت المحركات الاصطناعية صاحبة الالتزام الذي لا يتزعزع بالابتكار والتعاون والعملاء. وبفضل هذه العلامة التجارية المميزة، تتحمس ExxonMobil لمواصلة تشكيل مستقبل حماية المحركات وأدائها.

تتمثل أحد العناصر الأساسية التي تقود الاحتفال بعلامة Mobil 1 التجارية في هذا العام التاريخي في فيلم قصير يلخص رحلة العلامة التجارية. دخلت ExxonMobil في شراكة مع متسابق الفورمولا 1 السابق وسائق ماكلارين David Coulthard في الفيديو لتوجيه الجماهير في رحلة غامرة تروي كل تفاصيل التطوّر الذي شهدته العلامة التجارية Mobil 1 وتعاونها المثمر وإنجازاتها التكنولوجية.

ستحتفل العلامة التجارية Mobil 1 بإرثها طوال موسم سباقات السيارات لعام 2024، من خلال سلسلة من الملابس المُصمَّمة بشكل خاص وغيرها من المعالم البارزة لتاريخ علامة Mobil 1 التجارية الكبير في السباقات.

تقول Laura Bustard، المدير العالمي لعلامة Mobil 1 التجارية ""تفتخر شركة ExxonMobil كثيرًا بتراث العلامة التجارية Mobil 1 باعتبارها زيت محركات اصطناعيًا ثوريًا". "منذ تقديمه قبل 50 عامًا، وضع زيت المحركات Mobil 1 باستمرار أعلى معايير الجودة والأداء وسيستمر في التحسن والتميز على مدار الخمسين عامًا القادمة. إن أي شخص لديه أي معرفة بمجال السيارات أو السباقات يدرك مدى شهرة هذه العلامة التجارية والتي ستظل كذلك."

تُعد رحلة العلامة التجارية Mobil 1 على مدار الخمسين عامًا الماضية بمثابة شهادة على قدرة ExxonMobil على تجاوز كل الحدود فضلاً عن التزامها بأعلى مستويات الأداء والاستدامة. لقد أصبحت Mobil 1 الخيار الذي تثق به شركات صناعة السيارات الرائدة والمتسابقون المحترفون وملايين السائقين في كل أنحاء العالم. توفر تركيبات الزيوت المتقدمة للعلامة التجارية Mobil 1 حماية لا تضاهى ضد تآكل المحرك، لإطالة عمر المحرك وتقليل تكاليف الصيانة على المستهلكين.

تدرك ExxonMobil أن نجاح العلامة التجارية Mobil 1 ليس لمجرد أنه منتج فائق التقنية ولكنه يأتي نتيجة للتعاون الوثيق مع شركات صناعة السيارات الرائدة وفرق السباقات وخبراء الصناعة. وقد سمحت آفاق التعاون هذه بتطور Mobil 1 باستمرار وإرسائها لمعايير جديدة في الصناعة.

يقول Robert Shearer، مدير الرعايات العالمية "تواصل العلامة التجارية Mobil 1 التزامها بالحفاظ على العلاقات المثمرة وتنميتها". "وبينما نمضي قدمًا نحو المستقبل، يسعدنا أن نرى استمرار الابتكار التعاوني والذكاء الذي ينبع من عملنا مع شركات صناعة السيارات وفرق السباقات وغيرهم من الشركاء الرائعين. وتظهر تقنية "من المسار إلى الطريق" مع كل تحسين يتم إدخاله على زيت المحرك Mobil 1."

نبذة عن Mobil 1

تتميز Mobil 1، العلامة التجارية الرائدة عالميًا لزيوت المحركات الاصطناعية، بتقنية مقاومة التآكل التي توفر أداءً يفوق زيوت المحركات التقليدية التي نقدمها. وتسمح هذه التقنية لزيت Mobil 1 باستيفاء معايير شركات صناعة السيارات الأكثر صرامة بل وتجاوزها وتوفير حماية استثنائية ضد تآكل المحرك، في ظل الظروف العادية أو حتى في بعض الظروف الأكثر قسوة. يتدفق زيت Mobil 1 بسرعة في درجات الحرارة القصوى لحماية الأجزاء المهمة في المحرك، وهو مصمم للارتقاء بأداء المحرك إلى أقصى حد والمساعدة في إطالة عمر المحرك. للحصول على مزيد من المعلومات، تفضل بزيارة وتابعنا عبر ‎@Mobil1 على Facebook وInstagram وTwitter.

نبذة عن ExxonMobil

تعمل شركة ExxonMobil، إحدى أكبر شركات الطاقة والبتروكيماويات العالمية ذات أسهم التداول العام، على تقديم الحلول التي تُحسِّن نوعية الحياة وتلبي احتياجات المجتمع المتغيرة.

توفر الأعمال الأساسية للشركة، بدءًا من التنقيب والإنتاج ووصولاً إلى الحلول من المنتجات والحلول ذات انبعاثات الكربون المنخفضة، المنتجات التي تيسر سبل الحياة العصرية، بما في ذلك الطاقة والمواد الكيميائية ومواد التشحيم والتقنيات ذات الانبعاثات المنخفضة. تمتلك ExxonMobil مجموعة من الموارد الرائدة في الصناعة، وهي إحدى أكبر شركات الوقود ومواد التشحيم والكيماويات المتكاملة في العالم. وتمتلك ExxonMobil أيضًا وتدير أكبر شبكة لخطوط أنابيب ثاني أكسيد الكربون في الولايات المتحدة. في عام 2021، أعلنت ExxonMobil عن خطط النطاق 1 و2 لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في عام 2030 من الأصول المُدارة، مقارنة بمستويات عام 2016. وتهدف الخطط إلى تحقيق انخفاض بنسبة 20% إلى 30% في كثافة غازات الاحتباس الحراري على مستوى الشركة؛ وانخفاض بنسبة 40 إلى 50% في كثافة غازات الاحتباس الحراري الناتجة من عمليات التنقيب والإنتاج؛ وتخفيض بنسبة 70 إلى 80% في كثافة غاز الميثان على مستوى الشركة؛ وتخفيض بنسبة 60 إلى 70% في كثافة التوهج على مستوى الشركة.

بفضل التقدمات التكنولوجية ودعم السياسات الحكومية الواضحة والمتسقة، تهدف ExxonMobil إلى تحقيق صافي انبعاثات صفري لغازات الاحتباس الحراري في النطاقين 1 و2 من أصولها التي تديرها بحلول عام 2050. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة exxonmobil وحلول المناخ المتقدمة من ExxonMobil .

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