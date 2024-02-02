Rimini Street تعين Gertrude Van Horn رئيسة لقسم المعلومات

(MENAFN
- AETOSWire) (بيزنيس واير )-- Rimini Street, Inc . (Nasdaq: RMNI)، الشركة التي تعد الموفر العالمي لخدمات دعم برامج المؤسسات والمنتجات والخدمات الشاملة، وموفر دعم خارجي رائد لبرامج Oracle وSAP، وشريك Salesforce AWS، أعلنت اليوم تعيينGertrude 'Trude' Van Horn بصفتها نائب الرئيس التنفيذي، ورئيسة قسم المعلومات. تقع على عاتق Van Horn -بصفتها رئيسة قسم المعلومات في شركة Rimini Street- مسؤولية تنفيذ الرؤية، واتخاذ المسار الصحيح، والتطبيق الاحترافي لإستراتيجية نمو قسم تكنولوجيا المعلومات والأمن العالميين.
إن Van Horn رئيسة قسم معلومات بارعة، وتشتهر بامتلاكها عقود من الخبرة في قيادة أقسام تكنولوجيا المعلومات العالمية داخل شركات القطاع العام والخاص على حد سواء، فضلًا عن أن هذه الخبرة متفرعة ضمن عدة مجالات؛ بما في ذلك الخدمات المصرفية، والتصنيع، وتجارة البيع بالتجزئة. إن خبرات Van Horn الواسعة في التكنولوجيا تتضمن توليها مناصب عليا في شركات American Express، وJP Morgan، وJo-Ann Stores، وOffice Depot، وHaggar Clothing Company، وVictoria's Secret.
من عملية وداعمة للشركة إلى رئيسة قسم المعلومات في Rimini Street
قبل تعيينها رئيسة لقسم المعلومات، عملت Van Horn بصفتها نائب الرئيس الأول، ورئيسة قسم المعلومات في شركة NCH Corporation؛ حيث قادت مبادرات محورية لتجديد البنية التحتية لتكنولجيا المعلومات في الشركة، وتحسين عمليات إدراة الأعمال، ودعم الابتكار في المؤسسة القائمة منذ أكثر من 100 عام، وتساوي مليارات الدولارات.
قالت Van Horn: "تعرفت على شركة Rimini Street في عام 2013، وانبهرت على الفور بخبرات القائمين عليها، ومواردهم عالية الجودة، والتزامهم بتحقيق النجاح لصالح مؤسسة NCH، واستيفاء متطلباتها. كانت شركة Rimini Street شريك ممتاز لسنوات عدة، ويسعدني الانتقال من كوني عميلة لديهم، وقبول هذا التحدي الجديد".
وأضافت: "بتولي منصب رئيسة قسم المعلومات في Rimini Street، أشعر بحماس مضاعف لمشاركة تجربتي مع رواد تجارة الأعمال الآخرين بصفتي شريك فعلي في قسم تكنولوجيا المعلومات؛ من أجل مساعدتهم على تحقيق أهداف النمو والربح المرجوة".
قيادة تحقيق رؤية الجيل التالي لقسم تكنولوجيا المعلومات في Rimini Street
قال رئيس شركة Rimini Street التنفيذي Seth Ravin: "لا مجال للشك في أن دمج رؤية قسم تكنولجيا المعلومات الاستثنائية مع التنفيذ العبقري - هو عنصر جوهري بالنسبة لنجاح الشركة فيما يتعلق بإثبات قدراتها، وسرعة التنفيذ". "إن ثراء خبرة Trude، وسجلها الحافل قي قيادة التحولات التكنولوجية هي أصول لا تقدر بثمن بالنسبة لمؤسستنا".
نبذة عن شركة Rimini Street, Inc.
شركة Rimini Street, Inc. (Nasdaq: وهي إحدى شركات Russell 2000®، وموفر عالمي لخدمات دعم برامج المؤسسات والمنتجات والخدمات الشاملة، وموفر دعم خارجي رائد لبرامج Oracle وSAP، وشريك Salesforce وAWS. تعمل الشركة على مستوى عالمي، وتقدم مجموعة شاملة من الحلول الموحدة لتشغيل التطبيقات المؤسسية وقواعد البيانات والبرمجيات التكنولوجية، وإدارتها، ودعمها، وتخصيصها، وتهيئتها، وتوصيلها، وحمايتها، ورصدها، وتحسينها، كما تمكن العملاء من تحقيق نتائج أفضل في إدارة الأعمال، وتقليل التكاليف بشكل ملحوظ، وإعادة تخصيص الموارد لتحقيق الابتكار. وحتى وقتنا الحاضر، أكثر من 5,300 شركة من شركات Fortune 500، وFortune Global 100، وشركات السوق المتوسطة والقطاع العام، وغيرها من المؤسسات من مجموعة واسعة من الصناعات تعتمد على Rimini Street باعتبارها الموفر الموثوق لحلول برمجيات المؤسسات. لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة riministreet ، كما يمكن التواصل مع Rimini Street عبر تويتر ، وإنستجرام ، وفيسبوك ، ولينكد إن . (IR-RMNI)
البيانات التطل عية
بعض البيانات المدرجة في هذا المنشور ليست حقائق تاريخية، ولكنها بيانات تطلعية لأغراض أحكام الملاذ الآمن بموجب قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة الأمريكية لعام 1995. يأتي ضمن طيات البيانات التطلعية بشكل عام كلمات مثل "يتنبأ"، أو "يُعتقد"، أو "يستمر"، أو "يمكن"، أو "حاليًا"، أو "تقدير"، أو "يتوقع"، أو "المستقبل"، أو "ينتوي"، أو "ربما"، أو "يحتمل"، أو "أفق"، أو "خطة"، أو "إمكانية"، أو "احتمالية"، أو "إسقاط"، أو "يبدو"، أو "يسعى"، أو "يفترض"، أو "سوف"، أو "قد"، أو غيرها من الكلمات أو العبارات أو التعبيرات المماثلة. تتضمن هذه البيانات التطلعية -على سبيل المثال لا الحصر- البيانات المتعلقة بتوقعاتنا للأحداث المستقبلية، والفرص المستقبلية، والتوسع العالمي، ومبادرات النمو الأخرى، واستثماراتنا في مثل هذه المبادرات. وتستند هذه البيانات إلى افتراضات متغايرة، وإلى التوقعات الحالية للإدارة، وليست تنبؤات بالأداء الفعلي، كما أنها ليست بيانات للحقائق التاريخية. تخضع هذه البيانات لعدد من المخاطر والشكوك المتعلقة بأعمال Rimini Street، وقد تختلف النتائج الفعلية بشكل جوهري. تتضمن هذه المخاطر والشكوك -على سبيل المثال لا الحصر- التطورات الضائرة، والتكاليف المرتبطة بالدفاع عن الدعاوى القضائية قيد النظر أو أي دعاوى قضائية جديدة؛ بما ذلك البت في الالتماسات المعلقة وأي دعاوى جديدة، التكاليف الإضافية المُتكبدة للامتثال للأوامر القضائية المصدرة ضد بعض أعمالنا، وتأثيرها على الإيرادات والتكاليف المستقبلية؛ والتغييرات في بيئة عمل شركة Rimini Street؛ بما في ذلك تأثير أي اتجاهات اقتصادية ركودية، وتغيرات في أسعار الصرف الأجنبي، وكذلك الظروف المالية والاقتصادية والتنظيمية والسياسية العامة منها التي تؤثر على الصناعة التي نعمل فيها والصناعات التي يعمل فيها عملاؤنا؛ وتطور إدارة البرمجيات المؤسسية، ودعم المشهد وقدرتنا على جذب العملاء والاحتفاظ بهم وزيادة اختراق قاعدة عملائنا؛ والمنافسة المتعاظمة في صناعة خدمات دعم البرمجيات؛ واعتماد العملاء محفظة منتجاتنا الموسعة وخدماتنا والمنتجات والخدمات التي نتوقع تقديمها؛ وقدرتنا على الحفاظ على نمو الإيرادات أو الربحية أو تحقيقهما وإدارة تكلفة إيراداتنا وتوقع الإيرادات؛ وتقديرات سوقنا الإجمالي القابل للتوجيه وتوقعات وفورات العملاء مقارنة باستخدام مقدمي خدمات آخرين؛ وتقلب التوقيت في دورة المبيعات لدينا، والمخاطر المتعلقة بمعدلات الاستبقاء، بما في ذلك قدتنا على توقع تلك المعدلات؛ وفقدان عضو واحد أو أكثر من فريق الإدارة لدينا؛ وقدرتنا على جذب الموظفين المؤهلين والموظفين الرئيسيين والاحتفاظ بهم؛ وتحديات إدارة النمو ربحي؛ وقدرتنا على إدرار التدفقات النقدية من العمليات للمساعدة في تمويل الاستثمار المتزايد في النمو لدينا؛ وتأثير المسائل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)؛ والمخاطر المرتبطة بعمليات التشغيل العالمية؛ وقدرتنا على منع الوصول المحظور إلى أنظمة تكنولوجيا المعلومات لدينا؛ وغيرها من تهديدات الأمن السيبراني؛ وحماية المعلومات السرية لموظفينا وعملائنا والامتثال لأنظمة الخصوصية؛ وقدرتنا على الحفاظ على نظام فعال للرقابة الداخلية على التقارير المالية؛ وقدرتنا على الحفاظ على علامتنا التجارية والملكية الفكرية وحمايتهما وتعزيزهما؛ التغييرات في القوانين واللوائح، بما في ذلك التغييرات في قوانين الضرائب أو النتائج غير المواتية للأوضاع الضريبية التي نتخذها، أو فشلنا في إنشاء احتياطيات ضريبية كافية؛ والتزامات خدمة الديون المستمرة الخاصة بأداتنا الائتمانية والتعهدات المالية والتشغيلية على أعمالنا ومخاطر أسعار الفائدة ذات الصلة، بما في ذلك عدم اليقين من الانتقال إلى معدل التمويل الليلي المضمون (SOFR)، أو معايير أسعار الفائدة الأخرى؛ وكفاية النقد وما يعادله لتلبية متطلبات السيولة لدينا؛ وكمية وتوقيت عمليات إعادة الشراء -إن وجدت- في ظل برنامج إعادة شراء الأسهم لدينا وقدرتنا على تعزيز قيمة المساهمين من خلال هذا البرنامج؛ وعدم اليقين حول القيمة الطويلة الأجل للأوراق المالية لمؤسسة Rimini Street؛ والأحداث الكارثية التي تعطل أعمالنا أو أعمال عملائنا؛ وتلك التي نوقشت تحت عنوان "عوامل الخطر" في التقرير الربع السنوي لشركة Rimini Street على النموذج 10-Q المقدم بتاريخ 1 نوفمبر 2023، على النحو المُحدث به من وقت لآخر بالتقارير السنوية المستقبلية لشركة Rimini Street على النموذج 10-K، والتقارير الربع السنوية على النموذج 10-Q، والتقارير الحالية على نموذج 8-K، وغيرها من التقارير المقدمة من شركة Rimini Street لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. بالإضافة إلى ذلك، توفر البيانات التطلعية توقعات شركة Rimini Street، أو خططها، أو تنبؤاتها للأحداث، والرؤى المستقبلية اعتبارًا من تاريخ هذا المنشور. تتوقع شركة Rimini Street أن الأحداث والتطورات اللاحقة ستؤدي إلى تغيير تقييمات الشركة. ومع ذلك، في حين أن شركة Rimini Street قد تختار تحديث هذه البيانات التطلعية في وقت ما مستقبلًا، إلا أن الشركة تخلي مسؤوليتها تحديدًا عن أي التزام لفعل ذلك، باستثناء ما يقتضيه القانون. ولا ينبغي الاعتماد على هذه البيانات التطلعية على أنها تمثل تقييمات شركة Rimini Street اعتبارًا من أي تاريخ لاحق لتاريخ هذا المنشور.
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