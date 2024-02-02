Rimini Street تعين Gertrude Van Horn رئيسة لقسم المعلومات

MENAFN - AETOSWire) (بيزنيس واير )-- Rimini Street, Inc . (Nasdaq: RMNI)، الشركة التي تعد الموفر العالمي لخدمات دعم برامج المؤسسات والمنتجات والخدمات الشاملة، وموفر دعم خارجي رائد لبرامج Oracle وSAP، وشريك Salesforce AWS، أعلنت اليوم تعيينGertrude 'Trude' Van Horn بصفتها نائب الرئيس التنفيذي، ورئيسة قسم المعلومات. تقع على عاتق Van Horn -بصفتها رئيسة قسم المعلومات في شركة Rimini Street- مسؤولية تنفيذ الرؤية، واتخاذ المسار الصحيح، والتطبيق الاحترافي لإستراتيجية نمو قسم تكنولوجيا المعلومات والأمن العالميين.

إن Van Horn رئيسة قسم معلومات بارعة، وتشتهر بامتلاكها عقود من الخبرة في قيادة أقسام تكنولوجيا المعلومات العالمية داخل شركات القطاع العام والخاص على حد سواء، فضلًا عن أن هذه الخبرة متفرعة ضمن عدة مجالات؛ بما في ذلك الخدمات المصرفية، والتصنيع، وتجارة البيع بالتجزئة. إن خبرات Van Horn الواسعة في التكنولوجيا تتضمن توليها مناصب عليا في شركات American Express، وJP Morgan، وJo-Ann Stores، وOffice Depot، وHaggar Clothing Company، وVictoria's Secret.

من عملية وداعمة للشركة إلى رئيسة قسم المعلومات في Rimini Street

قبل تعيينها رئيسة لقسم المعلومات، عملت Van Horn بصفتها نائب الرئيس الأول، ورئيسة قسم المعلومات في شركة NCH Corporation؛ حيث قادت مبادرات محورية لتجديد البنية التحتية لتكنولجيا المعلومات في الشركة، وتحسين عمليات إدراة الأعمال، ودعم الابتكار في المؤسسة القائمة منذ أكثر من 100 عام، وتساوي مليارات الدولارات.

قالت Van Horn: "تعرفت على شركة Rimini Street في عام 2013، وانبهرت على الفور بخبرات القائمين عليها، ومواردهم عالية الجودة، والتزامهم بتحقيق النجاح لصالح مؤسسة NCH، واستيفاء متطلباتها. كانت شركة Rimini Street شريك ممتاز لسنوات عدة، ويسعدني الانتقال من كوني عميلة لديهم، وقبول هذا التحدي الجديد".

وأضافت: "بتولي منصب رئيسة قسم المعلومات في Rimini Street، أشعر بحماس مضاعف لمشاركة تجربتي مع رواد تجارة الأعمال الآخرين بصفتي شريك فعلي في قسم تكنولوجيا المعلومات؛ من أجل مساعدتهم على تحقيق أهداف النمو والربح المرجوة".

قيادة تحقيق رؤية الجيل التالي لقسم تكنولوجيا المعلومات في Rimini Street

قال رئيس شركة Rimini Street التنفيذي Seth Ravin: "لا مجال للشك في أن دمج رؤية قسم تكنولجيا المعلومات الاستثنائية مع التنفيذ العبقري - هو عنصر جوهري بالنسبة لنجاح الشركة فيما يتعلق بإثبات قدراتها، وسرعة التنفيذ". "إن ثراء خبرة Trude، وسجلها الحافل قي قيادة التحولات التكنولوجية هي أصول لا تقدر بثمن بالنسبة لمؤسستنا".

نبذة عن شركة Rimini Street, Inc.

شركة Rimini Street, Inc. (Nasdaq: وهي إحدى شركات Russell 2000®‎، وموفر عالمي لخدمات دعم برامج المؤسسات والمنتجات والخدمات الشاملة، وموفر دعم خارجي رائد لبرامج Oracle وSAP، وشريك Salesforce وAWS. تعمل الشركة على مستوى عالمي، وتقدم مجموعة شاملة من الحلول الموحدة لتشغيل التطبيقات المؤسسية وقواعد البيانات والبرمجيات التكنولوجية، وإدارتها، ودعمها، وتخصيصها، وتهيئتها، وتوصيلها، وحمايتها، ورصدها، وتحسينها، كما تمكن العملاء من تحقيق نتائج أفضل في إدارة الأعمال، وتقليل التكاليف بشكل ملحوظ، وإعادة تخصيص الموارد لتحقيق الابتكار. وحتى وقتنا الحاضر، أكثر من 5,300 شركة من شركات Fortune 500، وFortune Global 100، وشركات السوق المتوسطة والقطاع العام، وغيرها من المؤسسات من مجموعة واسعة من الصناعات تعتمد على Rimini Street باعتبارها الموفر الموثوق لحلول برمجيات المؤسسات. لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة riministreet ، كما يمكن التواصل مع Rimini Street عبر تويتر ، وإنستجرام ، وفيسبوك ، ولينكد إن . (IR-RMNI)

البيانات التطل عية

بعض البيانات المدرجة في هذا المنشور ليست حقائق تاريخية، ولكنها بيانات تطلعية لأغراض أحكام الملاذ الآمن بموجب قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة الأمريكية لعام 1995. يأتي ضمن طيات البيانات التطلعية بشكل عام كلمات مثل "يتنبأ"، أو "يُعتقد"، أو "يستمر"، أو "يمكن"، أو "حاليًا"، أو "تقدير"، أو "يتوقع"، أو "المستقبل"، أو "ينتوي"، أو "ربما"، أو "يحتمل"، أو "أفق"، أو "خطة"، أو "إمكانية"، أو "احتمالية"، أو "إسقاط"، أو "يبدو"، أو "يسعى"، أو "يفترض"، أو "سوف"، أو "قد"، أو غيرها من الكلمات أو العبارات أو التعبيرات المماثلة. تتضمن هذه البيانات التطلعية -على سبيل المثال لا الحصر- البيانات المتعلقة بتوقعاتنا للأحداث المستقبلية، والفرص المستقبلية، والتوسع العالمي، ومبادرات النمو الأخرى، واستثماراتنا في مثل هذه المبادرات. وتستند هذه البيانات إلى افتراضات متغايرة، وإلى التوقعات الحالية للإدارة، وليست تنبؤات بالأداء الفعلي، كما أنها ليست بيانات للحقائق التاريخية. تخضع هذه البيانات لعدد من المخاطر والشكوك المتعلقة بأعمال Rimini Street، وقد تختلف النتائج الفعلية بشكل جوهري. تتضمن هذه المخاطر والشكوك -على سبيل المثال لا الحصر- التطورات الضائرة، والتكاليف المرتبطة بالدفاع عن الدعاوى القضائية قيد النظر أو أي دعاوى قضائية جديدة؛ بما ذلك البت في الالتماسات المعلقة وأي دعاوى جديدة، التكاليف الإضافية المُتكبدة للامتثال للأوامر القضائية المصدرة ضد بعض أعمالنا، وتأثيرها على الإيرادات والتكاليف المستقبلية؛ والتغييرات في بيئة عمل شركة Rimini Street؛ بما في ذلك تأثير أي اتجاهات اقتصادية ركودية، وتغيرات في أسعار الصرف الأجنبي، وكذلك الظروف المالية والاقتصادية والتنظيمية والسياسية العامة منها التي تؤثر على الصناعة التي نعمل فيها والصناعات التي يعمل فيها عملاؤنا؛ وتطور إدارة البرمجيات المؤسسية، ودعم المشهد وقدرتنا على جذب العملاء والاحتفاظ بهم وزيادة اختراق قاعدة عملائنا؛ والمنافسة المتعاظمة في صناعة خدمات دعم البرمجيات؛ واعتماد العملاء محفظة منتجاتنا الموسعة وخدماتنا والمنتجات والخدمات التي نتوقع تقديمها؛ وقدرتنا على الحفاظ على نمو الإيرادات أو الربحية أو تحقيقهما وإدارة تكلفة إيراداتنا وتوقع الإيرادات؛ وتقديرات سوقنا الإجمالي القابل للتوجيه وتوقعات وفورات العملاء مقارنة باستخدام مقدمي خدمات آخرين؛ وتقلب التوقيت في دورة المبيعات لدينا، والمخاطر المتعلقة بمعدلات الاستبقاء، بما في ذلك قدتنا على توقع تلك المعدلات؛ وفقدان عضو واحد أو أكثر من فريق الإدارة لدينا؛ وقدرتنا على جذب الموظفين المؤهلين والموظفين الرئيسيين والاحتفاظ بهم؛ وتحديات إدارة النمو ربحي؛ وقدرتنا على إدرار التدفقات النقدية من العمليات للمساعدة في تمويل الاستثمار المتزايد في النمو لدينا؛ وتأثير المسائل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)؛ والمخاطر المرتبطة بعمليات التشغيل العالمية؛ وقدرتنا على منع الوصول المحظور إلى أنظمة تكنولوجيا المعلومات لدينا؛ وغيرها من تهديدات الأمن السيبراني؛ وحماية المعلومات السرية لموظفينا وعملائنا والامتثال لأنظمة الخصوصية؛ وقدرتنا على الحفاظ على نظام فعال للرقابة الداخلية على التقارير المالية؛ وقدرتنا على الحفاظ على علامتنا التجارية والملكية الفكرية وحمايتهما وتعزيزهما؛ التغييرات في القوانين واللوائح، بما في ذلك التغييرات في قوانين الضرائب أو النتائج غير المواتية للأوضاع الضريبية التي نتخذها، أو فشلنا في إنشاء احتياطيات ضريبية كافية؛ والتزامات خدمة الديون المستمرة الخاصة بأداتنا الائتمانية والتعهدات المالية والتشغيلية على أعمالنا ومخاطر أسعار الفائدة ذات الصلة، بما في ذلك عدم اليقين من الانتقال إلى معدل التمويل الليلي المضمون (SOFR)، أو معايير أسعار الفائدة الأخرى؛ وكفاية النقد وما يعادله لتلبية متطلبات السيولة لدينا؛ وكمية وتوقيت عمليات إعادة الشراء -إن وجدت- في ظل برنامج إعادة شراء الأسهم لدينا وقدرتنا على تعزيز قيمة المساهمين من خلال هذا البرنامج؛ وعدم اليقين حول القيمة الطويلة الأجل للأوراق المالية لمؤسسة Rimini Street؛ والأحداث الكارثية التي تعطل أعمالنا أو أعمال عملائنا؛ وتلك التي نوقشت تحت عنوان "عوامل الخطر" في التقرير الربع السنوي لشركة Rimini Street على النموذج 10-Q المقدم بتاريخ 1 نوفمبر 2023، على النحو المُحدث به من وقت لآخر بالتقارير السنوية المستقبلية لشركة Rimini Street على النموذج 10-K، والتقارير الربع السنوية على النموذج 10-Q، والتقارير الحالية على نموذج 8-K، وغيرها من التقارير المقدمة من شركة Rimini Street لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. بالإضافة إلى ذلك، توفر البيانات التطلعية توقعات شركة Rimini Street، أو خططها، أو تنبؤاتها للأحداث، والرؤى المستقبلية اعتبارًا من تاريخ هذا المنشور. تتوقع شركة Rimini Street أن الأحداث والتطورات اللاحقة ستؤدي إلى تغيير تقييمات الشركة. ومع ذلك، في حين أن شركة Rimini Street قد تختار تحديث هذه البيانات التطلعية في وقت ما مستقبلًا، إلا أن الشركة تخلي مسؤوليتها تحديدًا عن أي التزام لفعل ذلك، باستثناء ما يقتضيه القانون. ولا ينبغي الاعتماد على هذه البيانات التطلعية على أنها تمثل تقييمات شركة Rimini Street اعتبارًا من أي تاريخ لاحق لتاريخ هذا المنشور.

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