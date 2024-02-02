Rock-It Cargo تستحوذ على SOS Global لتصبح أكبر مزود لوجستي متخصص في قطاع الرياضة ومجال البث

MENAFN - AETOSWire) BUSINESS WIRE - أعلنت اليوم شركة Rock-it Cargo -وهي شركة عالمية للخدمات اللوجستية الهامة (GCL) والرائدة عالميًّا في مجال الخدمات اللوجستية التي تشمل الفعاليات الحية والسلع ذات القيمة العالية- الاستحواذ على شركة SOS Global (SOS)، وكيل الشحن الذي يقع مقره في ولاية كارولاينا الشمالية، من مجموعة NEP. وسوف تصبح الشركة المندمجة أكبر مزوِّد عالمي للخدمات اللوجستية المتخصصة في أسواق الجولات الحية، وفي سوق البث الرياضي والإذاعي. وجرى استكمال صفقة الاستحواذ في 31 يناير 2024، ولم يتم الكشف عن الشروط.

تم تعزيز الريادة الأساسية لشركة Rock-it في العروض الموسيقية الحية في السنوات الأخيرة من خلال التنويع والنمو بشكل كبير في قطاعات الرياضة والبث والإنتاج السينمائي والتلفزيوني، والسلع ذات القيمة العالية. وتمتلك شركة Rock-it وشركاتها الشقيقة مكاتب في 18 دولة، وفي عام 2023، أجرت عمليات شحن في أكثر من 115 دولة. تستفيد شركة Rock-it من شبكتها وخبرتها التي لا مثيل لها لتقديم حلول شاملة ذات طابع مميز لعملائها في كل الأسواق، وذلك بفضل شعار "لا مجال للفشل" الذي تغلغل في Rock-it منذ تأسيسها في عام 1978 مع أول عملائها؛ Uriah Heep وLed Zeppelin.

تتخصص شركة SOS في خدمات الشحن والخدمات اللوجستية الخاصة بالفعاليات الحية، لا سيما في صناعات الرياضة والبث. كما تقدم الخدمات المختصة بجميع مذيعي الرياضة والأخبار الرئيسيين في الولايات المتحدة، وأكبر الدوريات الرياضية الاحترافية في الولايات المتحدة، والعديد من أكبر الموردين لهذه الشركات. ونظرًا لوقوع مقرها في نيو بيرن، كارولاينا الشمالية، فإن شركة SOS تحقق الأسبقية من خلال سرعة عمليات التسليم ومتابعتها عن طريق مكاتب إضافية في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا وألمانيا والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة.

وقال Daniel Rosenthal، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة GCL: "إننا ندمج اليوم بين علامتين تجاريتين موثوقتين تتمتعان بخبرة 83 عامًا". وأضاف: "على مدى 38 عامًا، عرف العملاء أن بإمكانهم الاستعانة بشركة "SOS" لإرسال سلعهم القيِّمة للغاية عبر مركز تشغيلي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وعلى مدار العام. وسوف يتم تعزيز إرث شركة SOS بعد أن تصبح جزءًا من شركة Rock-it Cargo، بفضل خدمات موسعة، وإمكانية وصول عالمية عبر شبكتنا التي ليس لها نظير. لقد سررتُ بالتعرف على Ed Reno وفريق SOS، ولا أطيق الانتظار لتنمية أعمالنا وخدمة عملائنا بشكل أفضل معًا، وذلك بفضل اتساع وخبرة ومهارات Rock-it وSOS التي لا مثيل لها في جولات العروض الحية العالمية والأحداث الرياضية المباشرة".

تتوافق عملية الاستحواذ مع خطط GCL الإستراتيجية لتعزيز مكانة Rock-it العالمية في قطاع الرياضة والبث، بالإضافة إلى تعزيز قدراتها الداخلية على مستوى الجولات الحية، والفعاليات المباشرة، والأفلام، والمسارح. وفي عام 2023، تم تحقيق أكثر من 85% من إيرادات شركة GCL من الشحنات الدولية، بينما تم تحقيق أغلب إيرادات SOS محليًّا.

بدوره قال Ed Reno، رئيس SOS، الذي سيستمر مع GCL وسيقدم تقاريره مباشرة إلى Rosenthal: "إن فريقنا متحمس للغاية لتوحيد جهوده مع Rock-it. فشركة SOS تتميز بشبكة محلية قوية وقدرات تشغيلية مصممة لتلبية احتياجات عملائنا في مجال الرياضة والبث. ويُعد الانضمام إلى شركة دولية رائدة في مجال الخدمات اللوجستية المتخصصة أمرًا إيجابيًّا لعملائنا ومفيدًا لفريقنا".

وقد أجرت شركة GCL العديد من عمليات الاستحواذ مؤخرًا لتعزيز قدراتها العالمية في خدمة الجولات الحية، والأحداث الرياضية المباشرة، والبث، والإنتاج السينمائي والتلفزيوني، والفنون الجميلة، وفي قطاعات السيارات الكلاسيكية والقيِّمة. وتتضمن موجة الشراء هذه الاستحواذ على شركة Classic Automotive Relocation Services (CARS)، أكبر شركة نقل عالمية للسيارات القيِّمة، وشركة Dynamic International، إحدى أكبر الشركات العالمية التي تقدم الخدمات اللوجستية لإنتاج الأفلام والتلفزيون.

نبذة عن الخدمات اللوجستية العالمية الهامة (GCL)

يقع المقر الرئيس لشركة Global Critical Logistics (GCL) في لوس أنجلوس بكاليفورنيا، وهي شركة رائدة عالميًّا في مجال الخدمات اللوجستية للفعاليات الترفيهية الحية والخدمات اللوجستية ذات القيمة العالية، وخدمات الشحن. وهي الشركة القابضة لمجموعة من العلامات التجارية، بما في ذلك Rock-it Cargo، وDietl، وDynamic International، وCARS، وSOS، وCosdel، وXtreme، وDell Will.

تركز مجموعة GCL -وهي من العلامات التجارية الرائدة- على الخدمات اللوجستية عالية الجودة وبالغة الأهمية المتعلقة بالشحن الجوي والبحري والبري، وتعمل مع العملاء في مجالات الترفيه الحي، والعروض الموسيقية المباشرة، والفعاليات الرياضية الحية، ورياضات السيارات، وفعاليات المؤسسات والمسارح والمعارض التجارية، والفنون الجميلة، والإنتاج السينمائي والتلفزيوني، والبث، والسيارات الكلاسيكية والمتطورة، والأسواق والمشاريع الصناعية.

وتمتلك GCL مكاتب في أمريكا الشمالية والجنوبية، وأوروبا، والشرق الأوسط، وأوقيانوسيا، وآسيا، مدعومة بشبكة من الوكلاء الشركاء الدائمين، والمتخصصين في الخدمات اللوجستية الهامة.

كما تخدم شركات GCL آلاف العملاء سنويًّا، وقدمت حلولًا لوجستية مخصصة لمتطلبات النقل الأكثر تطلبًا عبر كل القارات لأكثر من 45 عامًا.

وتحظى GCL بدعمٍ من ATL Partners، وهي شركة أسهم خاصة رائدة تركز على القطاع، وتستثمر في مجال الطيران والنقل والخدمات اللوجستية ويقع مقرها في نيويورك.

لمزيد من المعلومات؛ يرجى زيارة الموقع، gcl .

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