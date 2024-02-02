Rock-It Cargo تستحوذ على SOS Global لتصبح أكبر مزود لوجستي متخصص في قطاع الرياضة ومجال البث

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- AETOSWire) BUSINESS WIRE - أعلنت اليوم شركة Rock-it Cargo -وهي شركة عالمية للخدمات اللوجستية الهامة (GCL) والرائدة عالميًّا في مجال الخدمات اللوجستية التي تشمل الفعاليات الحية والسلع ذات القيمة العالية- الاستحواذ على شركة SOS Global (SOS)، وكيل الشحن الذي يقع مقره في ولاية كارولاينا الشمالية، من مجموعة NEP. وسوف تصبح الشركة المندمجة أكبر مزوِّد عالمي للخدمات اللوجستية المتخصصة في أسواق الجولات الحية، وفي سوق البث الرياضي والإذاعي. وجرى استكمال صفقة الاستحواذ في 31 يناير 2024، ولم يتم الكشف عن الشروط.
تم تعزيز الريادة الأساسية لشركة Rock-it في العروض الموسيقية الحية في السنوات الأخيرة من خلال التنويع والنمو بشكل كبير في قطاعات الرياضة والبث والإنتاج السينمائي والتلفزيوني، والسلع ذات القيمة العالية. وتمتلك شركة Rock-it وشركاتها الشقيقة مكاتب في 18 دولة، وفي عام 2023، أجرت عمليات شحن في أكثر من 115 دولة. تستفيد شركة Rock-it من شبكتها وخبرتها التي لا مثيل لها لتقديم حلول شاملة ذات طابع مميز لعملائها في كل الأسواق، وذلك بفضل شعار "لا مجال للفشل" الذي تغلغل في Rock-it منذ تأسيسها في عام 1978 مع أول عملائها؛ Uriah Heep وLed Zeppelin.
تتخصص شركة SOS في خدمات الشحن والخدمات اللوجستية الخاصة بالفعاليات الحية، لا سيما في صناعات الرياضة والبث. كما تقدم الخدمات المختصة بجميع مذيعي الرياضة والأخبار الرئيسيين في الولايات المتحدة، وأكبر الدوريات الرياضية الاحترافية في الولايات المتحدة، والعديد من أكبر الموردين لهذه الشركات. ونظرًا لوقوع مقرها في نيو بيرن، كارولاينا الشمالية، فإن شركة SOS تحقق الأسبقية من خلال سرعة عمليات التسليم ومتابعتها عن طريق مكاتب إضافية في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا وألمانيا والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة.
وقال Daniel Rosenthal، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة GCL: "إننا ندمج اليوم بين علامتين تجاريتين موثوقتين تتمتعان بخبرة 83 عامًا". وأضاف: "على مدى 38 عامًا، عرف العملاء أن بإمكانهم الاستعانة بشركة "SOS" لإرسال سلعهم القيِّمة للغاية عبر مركز تشغيلي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وعلى مدار العام. وسوف يتم تعزيز إرث شركة SOS بعد أن تصبح جزءًا من شركة Rock-it Cargo، بفضل خدمات موسعة، وإمكانية وصول عالمية عبر شبكتنا التي ليس لها نظير. لقد سررتُ بالتعرف على Ed Reno وفريق SOS، ولا أطيق الانتظار لتنمية أعمالنا وخدمة عملائنا بشكل أفضل معًا، وذلك بفضل اتساع وخبرة ومهارات Rock-it وSOS التي لا مثيل لها في جولات العروض الحية العالمية والأحداث الرياضية المباشرة".
تتوافق عملية الاستحواذ مع خطط GCL الإستراتيجية لتعزيز مكانة Rock-it العالمية في قطاع الرياضة والبث، بالإضافة إلى تعزيز قدراتها الداخلية على مستوى الجولات الحية، والفعاليات المباشرة، والأفلام، والمسارح. وفي عام 2023، تم تحقيق أكثر من 85% من إيرادات شركة GCL من الشحنات الدولية، بينما تم تحقيق أغلب إيرادات SOS محليًّا.
بدوره قال Ed Reno، رئيس SOS، الذي سيستمر مع GCL وسيقدم تقاريره مباشرة إلى Rosenthal: "إن فريقنا متحمس للغاية لتوحيد جهوده مع Rock-it. فشركة SOS تتميز بشبكة محلية قوية وقدرات تشغيلية مصممة لتلبية احتياجات عملائنا في مجال الرياضة والبث. ويُعد الانضمام إلى شركة دولية رائدة في مجال الخدمات اللوجستية المتخصصة أمرًا إيجابيًّا لعملائنا ومفيدًا لفريقنا".
وقد أجرت شركة GCL العديد من عمليات الاستحواذ مؤخرًا لتعزيز قدراتها العالمية في خدمة الجولات الحية، والأحداث الرياضية المباشرة، والبث، والإنتاج السينمائي والتلفزيوني، والفنون الجميلة، وفي قطاعات السيارات الكلاسيكية والقيِّمة. وتتضمن موجة الشراء هذه الاستحواذ على شركة Classic Automotive Relocation Services (CARS)، أكبر شركة نقل عالمية للسيارات القيِّمة، وشركة Dynamic International، إحدى أكبر الشركات العالمية التي تقدم الخدمات اللوجستية لإنتاج الأفلام والتلفزيون.
نبذة عن الخدمات اللوجستية العالمية الهامة (GCL)
يقع المقر الرئيس لشركة Global Critical Logistics (GCL) في لوس أنجلوس بكاليفورنيا، وهي شركة رائدة عالميًّا في مجال الخدمات اللوجستية للفعاليات الترفيهية الحية والخدمات اللوجستية ذات القيمة العالية، وخدمات الشحن. وهي الشركة القابضة لمجموعة من العلامات التجارية، بما في ذلك Rock-it Cargo، وDietl، وDynamic International، وCARS، وSOS، وCosdel، وXtreme، وDell Will.
تركز مجموعة GCL -وهي من العلامات التجارية الرائدة- على الخدمات اللوجستية عالية الجودة وبالغة الأهمية المتعلقة بالشحن الجوي والبحري والبري، وتعمل مع العملاء في مجالات الترفيه الحي، والعروض الموسيقية المباشرة، والفعاليات الرياضية الحية، ورياضات السيارات، وفعاليات المؤسسات والمسارح والمعارض التجارية، والفنون الجميلة، والإنتاج السينمائي والتلفزيوني، والبث، والسيارات الكلاسيكية والمتطورة، والأسواق والمشاريع الصناعية.
وتمتلك GCL مكاتب في أمريكا الشمالية والجنوبية، وأوروبا، والشرق الأوسط، وأوقيانوسيا، وآسيا، مدعومة بشبكة من الوكلاء الشركاء الدائمين، والمتخصصين في الخدمات اللوجستية الهامة.
كما تخدم شركات GCL آلاف العملاء سنويًّا، وقدمت حلولًا لوجستية مخصصة لمتطلبات النقل الأكثر تطلبًا عبر كل القارات لأكثر من 45 عامًا.
وتحظى GCL بدعمٍ من ATL Partners، وهي شركة أسهم خاصة رائدة تركز على القطاع، وتستثمر في مجال الطيران والنقل والخدمات اللوجستية ويقع مقرها في نيويورك.
لمزيد من المعلومات؛ يرجى زيارة الموقع، gcl .
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