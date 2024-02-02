شركة Takeda تعلن عن مديرها المالي الجديد

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة Takeda (TOKYO:4502/NYSE:TAK) أن Costa Saroukos، وهو المدير المالي، قد قرر مغادرة شركة Takeda والعودة إلى وطنه أستراليا ليكون قريبًا من عائلته. سيتخلى السيد Saroukos عن منصب المدير المالي اعتبارًا من 1 أبريل 2024 وسيظل في الشركة كعضو مجلس إدارة حتى 28 يونيو 2024. وسيخلف السيد Milano Furuta، وهو رئيس وحدة أعمال الأدوية اليابانية (JPBU) التابعة لشركة Takeda، السيد Saroukos، اعتبارًا من 1 أبريل 2024. وسيرفع السيد Furuta تقاريره إلى السيد Christophe Weber، وهو الرئيس والمدير التنفيذي، وسيكون مقره في طوكيو، اليابان. وبصفته المدير المالي، سيتم عرض السيد Furuta على مجلس الإدارة كمرشح للانتخابات في مجلس الإدارة.

علّق السيد Christophe Weber قائلاً : "أود نيابة عن الفريق التنفيذي ومجلس إدارة شركة Takeda أن أشكر Costa على مساهماته وقيادته المتميزة. لقد كان بمثابة المحرك الرئيسي للتحول في شركة Takeda ومستشارًا موثوقًا لي ولمجلس الإدارة. وتمكن أيضًا من بناء وظيفة وثقافة مالية قوية من شأنها أن تخدم شركة Takeda بشكل رائع على مدار السنين القادمة. وأتمنى كل التوفيق للسيد Costa عندما يعود إلى وطنه ليكون على مقربة من عائلته".

ولعب السيد Saroukos دورًا محوريًا في تحول شركة Takeda إلى شركة صيدلانيات بيولوجية. وشكّلت قيادته عملية الاستحواذ والدمج مع Shire PLC، وهي أكبر عملية استحواذ خارجية على الإطلاق من قبل شركة يابانية، عاملاً حاسمًا في نجاح الصفقة، وقد ساعدت إدارته المالية في وضع الشركة في موضع مهم من خلال التركيز المتجدد على الاستثمار في النمو وعوائد المساهمين. وانضم السيد Saroukos إلى شركة Takeda في عام 2015 بصفته المدير المالي لوحدة أعمال EUCAN [أوروبا وكندا] وعُيّن مديرًا ماليًا عالميًا في أبريل 2018.

وقبل انضمامه إلى شركة Takeda في عام 2010، عمل السيد Furuta كمحلل أبحاث أسهم في إحدى شركات إدارة الاستثمار في الولايات المتحدة. وبدأ السيد Furuta حياته المهنية في عام 2000 في مجال الأعمال المصرفية والاستثمار في الأسهم الخاصة في اليابان، حيث شارك في عدة أنواع من المعاملات المالية، بما في ذلك عمليات الاستحواذ على الديون وإعادة هيكلة الديون. وقبل تعيينه رئيسًا لمجموعة JPBU، شغل السيد Furuta منصب مسؤول إستراتيجية الشركة ورئيس الموظفين في شركة Takeda، وتولى العديد من الأدوار القيادية في الشركة حول العالم. حصل السيد Furuta درجة الماجستير في إدارة الأعمال MBA من كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا ودرجة البكالوريوس في الشؤون الدولية من جامعة هيتوتسوباشي في اليابان.

وقال السيد Weber: "إنه لأمر يبعث على الثقة عندما أعرف أن Milano وهو زميل قديم لي في شركة Takeda يتولى الآن هذا المنصب". "وخبرة Milano العالمية وصفاته القيادية الاستثنائية تجعله مستعدًا جيدًا لقيادة مؤسستنا المالية الموهوبة. وإنني أتطلع إلى العمل مع Milano عن قرب للوفاء بالتزامنا بالاستثمار في النمو وعوائد المساهمين".

"لقد شرفت بالخدمة في Takeda وأن أشهد التأثير الإيجابي الذي أحدثناه في حياة المرضى. أشعر بفخر لتحولنا الناجح إلى شركة صيدلانيات بيولوجية عالمية حقًا تتمتع بملف ديون مُدار بشكل جيد وتدفق نقدي قوي ومسار طويل من النمو المربح في المستقبل. وبعد 20 عامًا من العمل خارج أستراليا، أتطلع الآن إلى العودة إلى الوطن لأكون أقرب إلى عائلتي. قال Costa Saroukos : "لقد كان من دواعي سروري العمل بشكل وثيق مع Milano كعضو في فريق Takeda التنفيذي وأنا واثق تمامًا من أن خبرته وخلفيته المالية وقدراته القيادية القوية ستساعد في ضمان استمرار Takeda في التركيز على الوفاء بالتزاماتها تجاه المساهمين".

"يشرفني ويسعدني أن أتولى منصب المدير المالي لشركة Takeda. قال Milano Furuta : "أتمنى للسيد: Costa كل التوفيق عند عودته إلى أستراليا وأتطلع إلى البناء على إرثه والمساهمة في شركة Takeda كشركة عالمية رائدة في مجال المستحضرات الصيدلانية الحيوية قائمة على القيم وقائمة على البحث والتطوير".

نبذة عن Takeda

تركز Takeda على خلق صحة أفضل للناس ومستقبل أكثر إشراقًا للعالم. نحن نهدف إلى استكشاف وتقديم علاجات تغير الحياة في مجالاتنا العلاجية والتجارية الأساسية، بما في ذلك الجهاز الهضمي والالتهابات والأمراض النادرة والعلاجات المشتقة من البلازما والأورام وعلم الأعصاب واللقاحات. وبالتعاون مع شركائنا، نهدف إلى تحسين تجربة المريض والوصول بخيارات العلاج إلى حدود جديدة من خلال خط أنابيبنا الديناميكي والمتنوع. وباعتبارنا شركة رائدة في مجال الصيدلانيات البيولوجية القائمة على القيم والبحث والتطوير ومقرها في اليابان، فإننا نسترشد بالتزامنا تجاه المرضى وشعبنا والكوكب. يتوزع موظفونا في ما يقرب من 80 دولة ومنطقة ويضعون أهدافنا صوب أعينهم ويرتكزون على القيم التي شكلتنا لأكثر من قرنين من الزمان. للحصول على مزيد من المعلومات، تُرجى زيارة .

إشعار مهم

ولأغراض هذا الإشعار، يُقصد بهذا "البيان الصحفي" هذه الوثيقة وأي عرض تقديمي شفهي وأي جلسة أسئلة وأجوبة وأي مواد مكتوبة أو شفهية تناقشها أو توزعها شركة Takeda Pharmaceutical Company Limited ("Takeda") في ما يتعلق بهذا البيان الصحفي. لا يُقصد من هذا البيان الصحفي (بما في ذلك أي إحاطة شفهية وأي أسئلة وأجوبة في ما يتعلق به) ولا يُشكل أو يمثل أو يُعتبر جزءًا من أي عرض أو دعوة أو التماس أي عرض للشراء، أو الاستحواذ بطريقة أخرى، أو الاشتراك في أي أوراق مالية أو تبادلها أو بيعها أو التخلص منها بطريقة أخرى أو التماس أي تصويت أو موافقة في أي ولاية قضائية. ولا تعرض أي أسهم أو أوراق مالية أخرى على الجمهور من خلال هذا البيان الصحفي. لا يجوز إجراء أي طرح للأوراق المالية في الولايات المتحدة إلا بموجب التسجيل بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 وتعديلاته، أو الإعفاء منه. يجري تقديم هذا البيان الصحفي (مع أي معلومات إضافية يمكن تقديمها إلى المستلم) بشرط أن يكون للاستخدام من قبل المتلقي لأغراض المعلومات فقط (وليس لتقييم أي استثمار أو استحواذ أو تصرف أو أي معاملة أخرى). وأي فشل في الالتزام بهذه القيود قد يُشكل انتهاكًا لقوانين الأوراق المالية المطبقة.

وتعتبر الشركات التي تمتلك فيها شركة Takeda استثمارات بشكل مباشر وغير مباشر كيانات منفصلة. وفي هذا البيان الصحفي، يجري استخدام كلمة Takeda أحيانًا لتسهيل الإشارة إلى شركة Takeda والشركات التابعة لها بشكل عام. وعلى نفس المنوال، فإن الكلمات "نحن" و"لنا" و"خاصتنا" تُستخدم أيضًا للإشارة إلى الشركات التابعة بشكل عام أو إلى الذين يعملون لديها. تُستخدم هذه التعبيرات أيضًا عندما لا يتم تقديم أي غرض مفيد من خلال تحديد الشركة أو الشركات المعينة.

تعتبر أسماء المنتجات التي تظهر في هذا المستند هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة مملوكة لشركة Takeda أو أصحابها.

البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي وأي مواد يتم توزيعها في ما يتعلق بهذا البيان الصحفي على بيانات أو معتقدات أو آراء تطلعية في ما يتعلق بأعمال Takeda المستقبلية وموقعها المستقبلي ونتائج العمليات، بما في ذلك التقديرات والتوقعات والأهداف والخطط الخاصة بشركة Takeda. على سبيل المثال لا الحصر، غالبًا ما تتضمن البيانات التطلعية كلمات مثل "أهداف"، و"خطط"، و"يؤمن"، و"آمال"، و"يستمر"، و"يتوقع"، و"يهدف"، و"ينوي"، و"يضمن"، و"سوف"، و"يجوز"، و"ينبغي"، و"يمكن"، و"ممكن"، و"يتكهن"،و"يقدر"، و"تنبؤات" أو ما شابه ذلك من العبارات أو نفيها. تقوم هذه البيانات التطلعية على افتراضات حول العديد من العوامل المهمة، بما في ذلك ما يلي، والتي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك التي تم التعبير عنها أو ضمنًا في البيانات التطلعية: الظروف الاقتصادية المحيطة بأعمال Takeda العالمية، بما في ذلك الظروف الاقتصادية العامة في اليابان والولايات المتحدة؛ والضغوط والتطورات التنافسية؛ والتغييرات في القوانين واللوائح المعمول بها، بما في ذلك إصلاحات الرعاية الصحية العالمية؛ والتحديات الكامنة في تطوير المنتجات الجديدة، بما في ذلك التشكك بشأن النجاح السريري وقرارات السلطات التنظيمية وتوقيتها؛ والتشكك من النجاح التجاري للمنتجات الجديدة والحالية؛ وصعوبات التصنيع أو التأخيرات؛ والتقلبات في أسعار الفائدة وأسعار صرف العملات؛ والادعاءات أو المخاوف المتعلقة بسلامة أو فعالية المنتجات المسوقة أو المنتجات المرشحة؛ وتأثير الأزمات الصحية، مثل جائحة فيروس كورونا الجديد، على شركة Takeda وعملائها ومورديها، بما في ذلك الحكومات الأجنبية في البلدان التي تعمل فيها شركة Takeda، أو في جوانب أخرى من أعمالها؛ وتوقيت وتأثير جهود التكامل بعد الاندماج مع الشركات المستحوذ عليها؛ والقدرة على تصفية الأصول التي ليست أساسية لعمليات Takeda وتوقيت أي عملية تصفية (عمليات) من هذا القبيل؛ وإلى أي مدى ستمكننا تدابيرنا الداخلية للحفاظ على الطاقة والتقدم المستقبلي في مجال الطاقة المتجددة أو تكنولوجيا الطاقة المنخفضة الكربون من تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة لدينا؛ والعوامل الأخرى المحددة في أحدث تقرير سنوي لشركة Takeda وفقًا للنموذج 20-F وتقارير Takeda الأخرى المقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، والمتوفرة على موقع Takeda الإلكتروني على الرابط التالي: أو على الرابط href="://&esheet=53889427&lan=en-US&anchor=&index=3&md5=cda6c5ad55e37a5f7a7bb3a8338abb46" . لا تتعهد شركة Takeda بتحديث أي من البيانات التطلعية الواردة في هذا التقرير أو أي بيانات تطلعية أخرى قد تصدرها، باستثناء ما يقتضيه القانون أو قواعد البورصة. ولا يعد الأداء السابق مؤشرًا للنتائج المستقبلية وقد لا تكون نتائج أو بيانات Takeda الواردة في هذا التقرير مؤشرًا أو تقديرًا أو تنبؤًا أو ضمانًا أو توقعًا لنتائج Takeda المستقبلية.

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