شركة Takeda تعلن عن مديرها المالي الجديد

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة Takeda (TOKYO:4502/NYSE:TAK) أن Costa Saroukos، وهو المدير المالي، قد قرر مغادرة شركة Takeda والعودة إلى وطنه أستراليا ليكون قريبًا من عائلته. سيتخلى السيد Saroukos عن منصب المدير المالي اعتبارًا من 1 أبريل 2024 وسيظل في الشركة كعضو مجلس إدارة حتى 28 يونيو 2024. وسيخلف السيد Milano Furuta، وهو رئيس وحدة أعمال الأدوية اليابانية (JPBU) التابعة لشركة Takeda، السيد Saroukos، اعتبارًا من 1 أبريل 2024. وسيرفع السيد Furuta تقاريره إلى السيد Christophe Weber، وهو الرئيس والمدير التنفيذي، وسيكون مقره في طوكيو، اليابان. وبصفته المدير المالي، سيتم عرض السيد Furuta على مجلس الإدارة كمرشح للانتخابات في مجلس الإدارة.
علّق السيد Christophe Weber قائلاً : "أود نيابة عن الفريق التنفيذي ومجلس إدارة شركة Takeda أن أشكر Costa على مساهماته وقيادته المتميزة. لقد كان بمثابة المحرك الرئيسي للتحول في شركة Takeda ومستشارًا موثوقًا لي ولمجلس الإدارة. وتمكن أيضًا من بناء وظيفة وثقافة مالية قوية من شأنها أن تخدم شركة Takeda بشكل رائع على مدار السنين القادمة. وأتمنى كل التوفيق للسيد Costa عندما يعود إلى وطنه ليكون على مقربة من عائلته".
ولعب السيد Saroukos دورًا محوريًا في تحول شركة Takeda إلى شركة صيدلانيات بيولوجية. وشكّلت قيادته عملية الاستحواذ والدمج مع Shire PLC، وهي أكبر عملية استحواذ خارجية على الإطلاق من قبل شركة يابانية، عاملاً حاسمًا في نجاح الصفقة، وقد ساعدت إدارته المالية في وضع الشركة في موضع مهم من خلال التركيز المتجدد على الاستثمار في النمو وعوائد المساهمين. وانضم السيد Saroukos إلى شركة Takeda في عام 2015 بصفته المدير المالي لوحدة أعمال EUCAN [أوروبا وكندا] وعُيّن مديرًا ماليًا عالميًا في أبريل 2018.
وقبل انضمامه إلى شركة Takeda في عام 2010، عمل السيد Furuta كمحلل أبحاث أسهم في إحدى شركات إدارة الاستثمار في الولايات المتحدة. وبدأ السيد Furuta حياته المهنية في عام 2000 في مجال الأعمال المصرفية والاستثمار في الأسهم الخاصة في اليابان، حيث شارك في عدة أنواع من المعاملات المالية، بما في ذلك عمليات الاستحواذ على الديون وإعادة هيكلة الديون. وقبل تعيينه رئيسًا لمجموعة JPBU، شغل السيد Furuta منصب مسؤول إستراتيجية الشركة ورئيس الموظفين في شركة Takeda، وتولى العديد من الأدوار القيادية في الشركة حول العالم. حصل السيد Furuta درجة الماجستير في إدارة الأعمال MBA من كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا ودرجة البكالوريوس في الشؤون الدولية من جامعة هيتوتسوباشي في اليابان.
وقال السيد Weber: "إنه لأمر يبعث على الثقة عندما أعرف أن Milano وهو زميل قديم لي في شركة Takeda يتولى الآن هذا المنصب". "وخبرة Milano العالمية وصفاته القيادية الاستثنائية تجعله مستعدًا جيدًا لقيادة مؤسستنا المالية الموهوبة. وإنني أتطلع إلى العمل مع Milano عن قرب للوفاء بالتزامنا بالاستثمار في النمو وعوائد المساهمين".
"لقد شرفت بالخدمة في Takeda وأن أشهد التأثير الإيجابي الذي أحدثناه في حياة المرضى. أشعر بفخر لتحولنا الناجح إلى شركة صيدلانيات بيولوجية عالمية حقًا تتمتع بملف ديون مُدار بشكل جيد وتدفق نقدي قوي ومسار طويل من النمو المربح في المستقبل. وبعد 20 عامًا من العمل خارج أستراليا، أتطلع الآن إلى العودة إلى الوطن لأكون أقرب إلى عائلتي. قال Costa Saroukos : "لقد كان من دواعي سروري العمل بشكل وثيق مع Milano كعضو في فريق Takeda التنفيذي وأنا واثق تمامًا من أن خبرته وخلفيته المالية وقدراته القيادية القوية ستساعد في ضمان استمرار Takeda في التركيز على الوفاء بالتزاماتها تجاه المساهمين".
"يشرفني ويسعدني أن أتولى منصب المدير المالي لشركة Takeda. قال Milano Furuta : "أتمنى للسيد: Costa كل التوفيق عند عودته إلى أستراليا وأتطلع إلى البناء على إرثه والمساهمة في شركة Takeda كشركة عالمية رائدة في مجال المستحضرات الصيدلانية الحيوية قائمة على القيم وقائمة على البحث والتطوير".
نبذة عن Takeda
تركز Takeda على خلق صحة أفضل للناس ومستقبل أكثر إشراقًا للعالم. نحن نهدف إلى استكشاف وتقديم علاجات تغير الحياة في مجالاتنا العلاجية والتجارية الأساسية، بما في ذلك الجهاز الهضمي والالتهابات والأمراض النادرة والعلاجات المشتقة من البلازما والأورام وعلم الأعصاب واللقاحات. وبالتعاون مع شركائنا، نهدف إلى تحسين تجربة المريض والوصول بخيارات العلاج إلى حدود جديدة من خلال خط أنابيبنا الديناميكي والمتنوع. وباعتبارنا شركة رائدة في مجال الصيدلانيات البيولوجية القائمة على القيم والبحث والتطوير ومقرها في اليابان، فإننا نسترشد بالتزامنا تجاه المرضى وشعبنا والكوكب. يتوزع موظفونا في ما يقرب من 80 دولة ومنطقة ويضعون أهدافنا صوب أعينهم ويرتكزون على القيم التي شكلتنا لأكثر من قرنين من الزمان. للحصول على مزيد من المعلومات، تُرجى زيارة .
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البيانات التطلعية
يحتوي هذا البيان الصحفي وأي مواد يتم توزيعها في ما يتعلق بهذا البيان الصحفي على بيانات أو معتقدات أو آراء تطلعية في ما يتعلق بأعمال Takeda المستقبلية وموقعها المستقبلي ونتائج العمليات، بما في ذلك التقديرات والتوقعات والأهداف والخطط الخاصة بشركة Takeda. على سبيل المثال لا الحصر، غالبًا ما تتضمن البيانات التطلعية كلمات مثل "أهداف"، و"خطط"، و"يؤمن"، و"آمال"، و"يستمر"، و"يتوقع"، و"يهدف"، و"ينوي"، و"يضمن"، و"سوف"، و"يجوز"، و"ينبغي"، و"يمكن"، و"ممكن"، و"يتكهن"،و"يقدر"، و"تنبؤات" أو ما شابه ذلك من العبارات أو نفيها. تقوم هذه البيانات التطلعية على افتراضات حول العديد من العوامل المهمة، بما في ذلك ما يلي، والتي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك التي تم التعبير عنها أو ضمنًا في البيانات التطلعية: الظروف الاقتصادية المحيطة بأعمال Takeda العالمية، بما في ذلك الظروف الاقتصادية العامة في اليابان والولايات المتحدة؛ والضغوط والتطورات التنافسية؛ والتغييرات في القوانين واللوائح المعمول بها، بما في ذلك إصلاحات الرعاية الصحية العالمية؛ والتحديات الكامنة في تطوير المنتجات الجديدة، بما في ذلك التشكك بشأن النجاح السريري وقرارات السلطات التنظيمية وتوقيتها؛ والتشكك من النجاح التجاري للمنتجات الجديدة والحالية؛ وصعوبات التصنيع أو التأخيرات؛ والتقلبات في أسعار الفائدة وأسعار صرف العملات؛ والادعاءات أو المخاوف المتعلقة بسلامة أو فعالية المنتجات المسوقة أو المنتجات المرشحة؛ وتأثير الأزمات الصحية، مثل جائحة فيروس كورونا الجديد، على شركة Takeda وعملائها ومورديها، بما في ذلك الحكومات الأجنبية في البلدان التي تعمل فيها شركة Takeda، أو في جوانب أخرى من أعمالها؛ وتوقيت وتأثير جهود التكامل بعد الاندماج مع الشركات المستحوذ عليها؛ والقدرة على تصفية الأصول التي ليست أساسية لعمليات Takeda وتوقيت أي عملية تصفية (عمليات) من هذا القبيل؛ وإلى أي مدى ستمكننا تدابيرنا الداخلية للحفاظ على الطاقة والتقدم المستقبلي في مجال الطاقة المتجددة أو تكنولوجيا الطاقة المنخفضة الكربون من تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة لدينا؛ والعوامل الأخرى المحددة في أحدث تقرير سنوي لشركة Takeda وفقًا للنموذج 20-F وتقارير Takeda الأخرى المقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، والمتوفرة على موقع Takeda الإلكتروني على الرابط التالي: أو على الرابط href="://&esheet=53889427&lan=en-US&anchor=&index=3&md5=cda6c5ad55e37a5f7a7bb3a8338abb46" . لا تتعهد شركة Takeda بتحديث أي من البيانات التطلعية الواردة في هذا التقرير أو أي بيانات تطلعية أخرى قد تصدرها، باستثناء ما يقتضيه القانون أو قواعد البورصة. ولا يعد الأداء السابق مؤشرًا للنتائج المستقبلية وقد لا تكون نتائج أو بيانات Takeda الواردة في هذا التقرير مؤشرًا أو تقديرًا أو تنبؤًا أو ضمانًا أو توقعًا لنتائج Takeda المستقبلية.
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