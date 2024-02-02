Kucoin تضيء إفريقيا: تسليم 100 مصباح قراءة للطلاب في كلية كورنيليا كونيلي

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESSWIRE )--أطلقت KuCoin، وهي إحدى أكبر خمس بورصات عالمية للعملات الرقمية، بفخر حدث "إضاءة إفريقيا من خلال عدسة الأطفال" مع مؤسسة Smiling Simon Greenbuild Foundation، كجزء من حملة KuCoin Campus المبتكرة، والتي تميزت ببداية سلسلة من الجهود العالمية لدعم التعليم والابتكار.بعد أول محطة للحرم الجامعي في باكستان، وصل KuCoin Campus الآن إلى نيجيريا. في 29 يناير، قامت Smiling Simon Greenbuild Foundation، وFEYReP بالتعاون مع ممثل KuCoin بتسليم 100 مصباح قراءة لطلاب كلية كورنيليا كونيلي،
التبرع هو بادرة دعم كريمة، إذ تبرعت KuCoin بـ 2500 مصباح شمسي إلى 25 مدرسة في جميع أنحاء نيجيريا. وقد أمكن تحقيق هذه المبادرة بالتعاون مع Smiling Simon Greenbuild Foundation، وهي منظمة غير ربحية مكرسة لتمكين الشباب والنساء. في كلية كورنيليا كونيلي، ألقى Olatunde، ممثل شركة KuCoin خطابًا ملهمًا مفاده أن توزيع المصابيح الشمسية في نيجيريا لا يوفر مصدرًا للضوء فحسب، بل يُنير أيضًا الأحلام ويفتح الأبواب أمام إمكانيات لا حصر لها لآلاف الأطفال. كل مصباح هو رمز للإيمان المشترك بمستقبل أكثر إشراقًا، حيث يمكن لكل طفل الوصول إلى ضوء التعليم. الشراكة مع Smiling Simon Green Build Foundation هي اتحاد للقيم والرؤى المشتركة. إنه تحالف قوي يهدف إلى تقديم حلول مستدامة لتمكين العقول الشابة والنساء الحماسيات في المجتمعات.
سلطت الدكتورة Anita Nana Okuribido من مؤسسة Smiling Simon Greenbuild Foundation الضوء على مهمتهم لتحسين التعليم في نيجيريا. وقالت: "هدفنا هو ضمان حصول كل طفل في المناطق الريفية المحرومة على مصباح شمسي للدراسة الليلية. يمكن أن تساعد هذه المصابيح الشمسية الأطفال على الابتعاد عن استخدام الشموع. مع قوة المصباح الشمسي، أصبحوا أكثر ثقة في القراءة ويمكنهم اكتساب الأمل في المستقبل". كما أعربت عن امتنانها تجاه KuCoin للوفاء بسرعة بالتزامها في أسبوع واحد فقط.
كان من بين الضيوف الذين حضروا، سعادة الدكتورة Martha Udom Emmanuel، مؤسسة FEYReP (مبادرة مسار تمكين الأسرة وإعادة توجيه الشباب، وهي منظمة غير حكومية وغير ربحية مقرها في أويو، بولاية أكوا إيبوم، بنيجيريا)، وزوجة حاكم ولاية أكوا إيبوم. وشهد الحدث تجمعاً لحوالي 100 طالب، شاركوا في تبادل للأفكار، في رمزية لتعزيز الأمل ومستقبل التعليم في أفريقيا.
لم يكن حفل التبرع مجرد جهد خيري، ولكنه شهادة على تفاني KuCoin في إضاءة العقول الشابة والمستقبل. قال Johnny Lyu، الرئيس التنفيذي لشركة KuCoin: "التعليم هو حجر الزاوية للابتكار والتقدم، وفي KuCoin، نحن ملتزمون بإحداث فرق حقيقي في المجتمعات التي نخدمها". "من خلال هذا التبرع، نهدف إلى تمكين الطلاب، وتزويدهم بالأدوات التي يحتاجونها للنجاح في مساعيهم التعليمية".
وقد وضع هذا الحدث سابقة لأنشطة المسؤولية الاجتماعية المستقبلية لشركة KuCoin، مما يؤكد التزامها بالمسؤولية الاجتماعية والاعتقاد بأن كل طفل يستحق الحصول على تعليم جيد. تستمر رحلة المبادرة، لذا ابق على اطلاع على آخر المستجدات من KuCoin لمزيد من الأحداث الملهمة.
حول KuCoin
تم إطلاق KuCoin في سبتمبر 2017، وهي بورصة عالمية للعملات الرقمية ومقرها التشغيلي في سيشيل. كمنصة موجهة للمستخدم مع التركيز على الشمولية والوصول إلى العمل المجتمعي، فإنها تقدم أكثر من 800 أصل رقمي وتوفر حاليًا التداول الفوري، وتداول الهامش، وتداول عملات فيات من النظير إلى النظير، وتداول العقود الآجلة، والرهن، والإقراض لمستخدميها البالغ عددهم 31 مليونًا في أكثر من 200 دولة ومنطقة. تعد KuCoin حاليًا واحدة من أفضل 5 بورصات للعملات الرقمية وفقًا لـ CoinMarketCap. في عام 2023، تم اختيار KuCoin كواحدة من أفضل بورصات العملات الرقمية من قِبل فوربس وتم الاعتراف بها كبورصة عالمية تحظى بإشادة كبيرة في جوائز Finder العالمية لتداول العملات الرقمية لعام 2023. تعرف على المزيد على .
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