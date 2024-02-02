Kucoin تضيء إفريقيا: تسليم 100 مصباح قراءة للطلاب في كلية كورنيليا كونيلي

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESSWIRE )--أطلقت KuCoin، وهي إحدى أكبر خمس بورصات عالمية للعملات الرقمية، بفخر حدث "إضاءة إفريقيا من خلال عدسة الأطفال" مع مؤسسة Smiling Simon Greenbuild Foundation، كجزء من حملة KuCoin Campus المبتكرة، والتي تميزت ببداية سلسلة من الجهود العالمية لدعم التعليم والابتكار.بعد أول محطة للحرم الجامعي في باكستان، وصل KuCoin Campus الآن إلى نيجيريا. في 29 يناير، قامت Smiling Simon Greenbuild Foundation، وFEYReP بالتعاون مع ممثل KuCoin بتسليم 100 مصباح قراءة لطلاب كلية كورنيليا كونيلي،

التبرع هو بادرة دعم كريمة، إذ تبرعت KuCoin بـ 2500 مصباح شمسي إلى 25 مدرسة في جميع أنحاء نيجيريا. وقد أمكن تحقيق هذه المبادرة بالتعاون مع Smiling Simon Greenbuild Foundation، وهي منظمة غير ربحية مكرسة لتمكين الشباب والنساء. في كلية كورنيليا كونيلي، ألقى Olatunde، ممثل شركة KuCoin خطابًا ملهمًا مفاده أن توزيع المصابيح الشمسية في نيجيريا لا يوفر مصدرًا للضوء فحسب، بل يُنير أيضًا الأحلام ويفتح الأبواب أمام إمكانيات لا حصر لها لآلاف الأطفال. كل مصباح هو رمز للإيمان المشترك بمستقبل أكثر إشراقًا، حيث يمكن لكل طفل الوصول إلى ضوء التعليم. الشراكة مع Smiling Simon Green Build Foundation هي اتحاد للقيم والرؤى المشتركة. إنه تحالف قوي يهدف إلى تقديم حلول مستدامة لتمكين العقول الشابة والنساء الحماسيات في المجتمعات.

سلطت الدكتورة Anita Nana Okuribido من مؤسسة Smiling Simon Greenbuild Foundation الضوء على مهمتهم لتحسين التعليم في نيجيريا. وقالت: "هدفنا هو ضمان حصول كل طفل في المناطق الريفية المحرومة على مصباح شمسي للدراسة الليلية. يمكن أن تساعد هذه المصابيح الشمسية الأطفال على الابتعاد عن استخدام الشموع. مع قوة المصباح الشمسي، أصبحوا أكثر ثقة في القراءة ويمكنهم اكتساب الأمل في المستقبل". كما أعربت عن امتنانها تجاه KuCoin للوفاء بسرعة بالتزامها في أسبوع واحد فقط.

كان من بين الضيوف الذين حضروا، سعادة الدكتورة Martha Udom Emmanuel، مؤسسة FEYReP (مبادرة مسار تمكين الأسرة وإعادة توجيه الشباب، وهي منظمة غير حكومية وغير ربحية مقرها في أويو، بولاية أكوا إيبوم، بنيجيريا)، وزوجة حاكم ولاية أكوا إيبوم. وشهد الحدث تجمعاً لحوالي 100 طالب، شاركوا في تبادل للأفكار، في رمزية لتعزيز الأمل ومستقبل التعليم في أفريقيا.

لم يكن حفل التبرع مجرد جهد خيري، ولكنه شهادة على تفاني KuCoin في إضاءة العقول الشابة والمستقبل. قال Johnny Lyu، الرئيس التنفيذي لشركة KuCoin: "التعليم هو حجر الزاوية للابتكار والتقدم، وفي KuCoin، نحن ملتزمون بإحداث فرق حقيقي في المجتمعات التي نخدمها". "من خلال هذا التبرع، نهدف إلى تمكين الطلاب، وتزويدهم بالأدوات التي يحتاجونها للنجاح في مساعيهم التعليمية".

وقد وضع هذا الحدث سابقة لأنشطة المسؤولية الاجتماعية المستقبلية لشركة KuCoin، مما يؤكد التزامها بالمسؤولية الاجتماعية والاعتقاد بأن كل طفل يستحق الحصول على تعليم جيد. تستمر رحلة المبادرة، لذا ابق على اطلاع على آخر المستجدات من KuCoin لمزيد من الأحداث الملهمة.

حول KuCoin

تم إطلاق KuCoin في سبتمبر 2017، وهي بورصة عالمية للعملات الرقمية ومقرها التشغيلي في سيشيل. كمنصة موجهة للمستخدم مع التركيز على الشمولية والوصول إلى العمل المجتمعي، فإنها تقدم أكثر من 800 أصل رقمي وتوفر حاليًا التداول الفوري، وتداول الهامش، وتداول عملات فيات من النظير إلى النظير، وتداول العقود الآجلة، والرهن، والإقراض لمستخدميها البالغ عددهم 31 مليونًا في أكثر من 200 دولة ومنطقة. تعد KuCoin حاليًا واحدة من أفضل 5 بورصات للعملات الرقمية وفقًا لـ CoinMarketCap. في عام 2023، تم اختيار KuCoin كواحدة من أفضل بورصات العملات الرقمية من قِبل فوربس وتم الاعتراف بها كبورصة عالمية تحظى بإشادة كبيرة في جوائز Finder العالمية لتداول العملات الرقمية لعام 2023. تعرف على المزيد على .

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