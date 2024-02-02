China وglobal Cement تعقدان اتفاقية بشأن التحوُّل إلى مستقبل منخفض الكربون

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- وقَّعت الهيئتان التمثيليتان الرائدتان لصناعة الإسمنت حول العالم اتفاقية مهمة وتاريخية للمساعدة في تسريع جهود عملية إزالة الكربون من القطاع في جميع أنحاء العالم. وقَّعت China Cement Association (CCA)، التي تمثل أكثر من 50% من إنتاج الإسمنت على مستوى العالم، وGlobal Cement and Concrete Association، التي يمثل أعضاؤها 80% من طاقة إنتاج الإسمنت خارج الصين، تعهد شراكة تاريخيًّا.

تتضمَّن بنود التعهد اتفاقًا للعمل معًا وتضافر الجهود لخلق حالة من الاستدامة والتنمية منخفضة الكربون لصناعة الإسمنت والخرسانة. تُعدّ الخرسانة المادة التي هي أكثر استخدامًا في العالم بعد المياه، ويُعدّ الإسمنت مادة الربط الرئيسية في الخرسانة، ويُشكِّل نحو 7% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية.

وستشهد الاتفاقية التاريخية أيضًا تطوير وإطلاق خريطة طريق قيّمة وكاملة لحياد الكربون في China Cement، وإطلاقها في وقت لاحق من هذا العام، وستحدد التزامًا ومسارًا للقضاء على الكربون بالكامل الناتج من صناعة الإسمنت في الصين. ستساعد GCCA، في أعقاب إطلاق خريطة طريق عالمية للوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفري في عام 2021، في تطويرها جنبًا إلى جنب مع شركة Sinoma International Engineering Co Ltd (Sinoma)، أكبر شركة لتكنولوجيا ومعدات الإسمنت في العالم، وEuropean Cement Research Academy (ECRA) التي ستوفر أيضًا المدخلات الفنية.

وأثناء إطلاق الاتفاقية في حفل التوقيع في بكين، صرَّح السيد Kong Xiangzhong ، الرئيس التنفيذي لـ CCA قائلاً: : "تُشكِّل هذه الاتفاقية المهمة تعاونًا يعود بالنفع على الجانبين، ويبرز أوجه التعاون بشكل فعَّال بيننا لتقديم رؤى ومعلومات قيِّمة ودراية فنية وتركيز أكبر لمهمتنا المشتركة المتمثلة في القضاء على الكربون. وأنا على ثقة تامة من أن هذا الأمر سيخلق شراكة متبادلة المنفعة وطويلة الأمد ستكون حاسمة في بناء عالم أكثر استدامة وقدرةً على الحفاظ على البيئة."

ومن جانبه، صرَّح Thomas Guillot ، الرئيس التنفيذي لـ GCCA قائلاً : "يحتاج العالم إلى القيادة وتضافر الجهود معًا بشكل لم يسبق له مثيل، ولا سيما فيما يتعلق بمعالجة القضية الرئيسية في عصرنا، وهي تغيُّر المناخ. تُعد هذه الاتفاقية المبرمة بين القطاع في الصين والقطاع العالمي إشارةً إلى العالم بأننا على استعداد لتقديم مواد البناء الأساسية الخالية من الكربون واللازمة للحفاظ على سلامة كوكبنا. يعزز الإسمنت والخرسانة من إنشاء البنية التحتية الرئيسية والمجتمعات المزدهرة والمرنة والمياه النظيفة والمنازل الآمنة والتحوُّل إلى الطاقة النظيفة التي تُعد ضرورية للغاية لعالم مستدام في المستقبل.

وتغطي الاتفاقية رسميًّا أوجه التعاون على مدار السنوات الثلاث القادمة وتوفر منصَّة للتواصل والتبادل على نطاق أوسع.

وواصل Thomas Guillot حديثه قائلاً: "يعني العمل مع شركائنا الجدد في الصين أن تركيزنا المنصب على صافي انبعاثات كربونية صفرية وعملنا كل يوم أصبحا الآن مهمة عالمية حقيقية."

نبذة عن China Cement Association – CCA

أُسست China Cement Association في بكين في عام 1987. وبصفتها واحدة من المؤسسات الاجتماعية المُسجَّلة من قِبل وزارة الشؤون المدنية كهيئة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، CCA هي مؤسسة اجتماعية صناعية وطنية غير هادفة إلى الربح تم تشكيلها طوعًا من قِبل الشركات المصنعة للإسمنت ومعاهد البحوث والكليات والجامعات والمؤسسات الاجتماعية والشركات ذات الصلة لصناعة الإسمنت على الصعيد المحلي. تلتزم CCA بتقديم خدماتها القيمة للصناعة، وحماية الحقوق والمصالح المشروعة لأعضائها، ومساعدة الحكومة في الحفاظ بشكل مشترك على سوق المنافسة العادلة كجسر يربط بين الحكومة والشركات، وتعزيز التنمية التي تحافظ على البيئة والمنخفضة الكربون والعالية الجودة لصناعة الإسمنت في الصين مع الحفاظ على نفس الدور الرائد والتنسيقي والخدمي.

نبذة عن Global Cement and Concrete Association - GCCA

GCCA هي مبادرة صناعية يشرف على قيادتها الرئيس التنفيذي وتم إنشاؤها في عام 2018 ويقع مقرها الرئيسي في لندن. تُعد المنصَّة الموثوق بها والرسمية ومنبر قطاع الإسمنت والخرسانة في جميع أنحاء العالم.

وتمثل GCCA وأعضاؤها 80% من الطاقة الإنتاجية العالمية للإسمنت خارج الصين، فضلاً على عدد متزايد من الشركات المصنعة الصينية. وقد حملت الشركات الأعضاء على عاتقها الالتزام بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الخرسانة والقضاء عليها تمامًا، التي تُشكِّل حاليًّا نحو 7% على مستوى العالم، من خلال تنفيذ خريطة طريق صافي انبعاثات كربونية صفري لمستقبل الخرسانة 2050 الصادرة عن GCCA - وهي أول جهة متخصّصة في الصناعات الثقيلة تضع مثل هذه الخطة التفصيلية.

وبتضافر الجهود معًا، تلتزم GCCA ببناء مستقبل ملموس مشرق ومرن ومستدام للصناعة وللعالم.

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