China وglobal Cement تعقدان اتفاقية بشأن التحوُّل إلى مستقبل منخفض الكربون

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- وقَّعت الهيئتان التمثيليتان الرائدتان لصناعة الإسمنت حول العالم اتفاقية مهمة وتاريخية للمساعدة في تسريع جهود عملية إزالة الكربون من القطاع في جميع أنحاء العالم. وقَّعت China Cement Association (CCA)، التي تمثل أكثر من 50% من إنتاج الإسمنت على مستوى العالم، وGlobal Cement and Concrete Association، التي يمثل أعضاؤها 80% من طاقة إنتاج الإسمنت خارج الصين، تعهد شراكة تاريخيًّا.
تتضمَّن بنود التعهد اتفاقًا للعمل معًا وتضافر الجهود لخلق حالة من الاستدامة والتنمية منخفضة الكربون لصناعة الإسمنت والخرسانة. تُعدّ الخرسانة المادة التي هي أكثر استخدامًا في العالم بعد المياه، ويُعدّ الإسمنت مادة الربط الرئيسية في الخرسانة، ويُشكِّل نحو 7% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية.
وستشهد الاتفاقية التاريخية أيضًا تطوير وإطلاق خريطة طريق قيّمة وكاملة لحياد الكربون في China Cement، وإطلاقها في وقت لاحق من هذا العام، وستحدد التزامًا ومسارًا للقضاء على الكربون بالكامل الناتج من صناعة الإسمنت في الصين. ستساعد GCCA، في أعقاب إطلاق خريطة طريق عالمية للوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفري في عام 2021، في تطويرها جنبًا إلى جنب مع شركة Sinoma International Engineering Co Ltd (Sinoma)، أكبر شركة لتكنولوجيا ومعدات الإسمنت في العالم، وEuropean Cement Research Academy (ECRA) التي ستوفر أيضًا المدخلات الفنية.
وأثناء إطلاق الاتفاقية في حفل التوقيع في بكين، صرَّح السيد Kong Xiangzhong ، الرئيس التنفيذي لـ CCA قائلاً: : "تُشكِّل هذه الاتفاقية المهمة تعاونًا يعود بالنفع على الجانبين، ويبرز أوجه التعاون بشكل فعَّال بيننا لتقديم رؤى ومعلومات قيِّمة ودراية فنية وتركيز أكبر لمهمتنا المشتركة المتمثلة في القضاء على الكربون. وأنا على ثقة تامة من أن هذا الأمر سيخلق شراكة متبادلة المنفعة وطويلة الأمد ستكون حاسمة في بناء عالم أكثر استدامة وقدرةً على الحفاظ على البيئة."
ومن جانبه، صرَّح Thomas Guillot ، الرئيس التنفيذي لـ GCCA قائلاً : "يحتاج العالم إلى القيادة وتضافر الجهود معًا بشكل لم يسبق له مثيل، ولا سيما فيما يتعلق بمعالجة القضية الرئيسية في عصرنا، وهي تغيُّر المناخ. تُعد هذه الاتفاقية المبرمة بين القطاع في الصين والقطاع العالمي إشارةً إلى العالم بأننا على استعداد لتقديم مواد البناء الأساسية الخالية من الكربون واللازمة للحفاظ على سلامة كوكبنا. يعزز الإسمنت والخرسانة من إنشاء البنية التحتية الرئيسية والمجتمعات المزدهرة والمرنة والمياه النظيفة والمنازل الآمنة والتحوُّل إلى الطاقة النظيفة التي تُعد ضرورية للغاية لعالم مستدام في المستقبل.
وتغطي الاتفاقية رسميًّا أوجه التعاون على مدار السنوات الثلاث القادمة وتوفر منصَّة للتواصل والتبادل على نطاق أوسع.
وواصل Thomas Guillot حديثه قائلاً: "يعني العمل مع شركائنا الجدد في الصين أن تركيزنا المنصب على صافي انبعاثات كربونية صفرية وعملنا كل يوم أصبحا الآن مهمة عالمية حقيقية."
نبذة عن China Cement Association – CCA
أُسست China Cement Association في بكين في عام 1987. وبصفتها واحدة من المؤسسات الاجتماعية المُسجَّلة من قِبل وزارة الشؤون المدنية كهيئة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، CCA هي مؤسسة اجتماعية صناعية وطنية غير هادفة إلى الربح تم تشكيلها طوعًا من قِبل الشركات المصنعة للإسمنت ومعاهد البحوث والكليات والجامعات والمؤسسات الاجتماعية والشركات ذات الصلة لصناعة الإسمنت على الصعيد المحلي. تلتزم CCA بتقديم خدماتها القيمة للصناعة، وحماية الحقوق والمصالح المشروعة لأعضائها، ومساعدة الحكومة في الحفاظ بشكل مشترك على سوق المنافسة العادلة كجسر يربط بين الحكومة والشركات، وتعزيز التنمية التي تحافظ على البيئة والمنخفضة الكربون والعالية الجودة لصناعة الإسمنت في الصين مع الحفاظ على نفس الدور الرائد والتنسيقي والخدمي.
نبذة عن Global Cement and Concrete Association - GCCA
GCCA هي مبادرة صناعية يشرف على قيادتها الرئيس التنفيذي وتم إنشاؤها في عام 2018 ويقع مقرها الرئيسي في لندن. تُعد المنصَّة الموثوق بها والرسمية ومنبر قطاع الإسمنت والخرسانة في جميع أنحاء العالم.
وتمثل GCCA وأعضاؤها 80% من الطاقة الإنتاجية العالمية للإسمنت خارج الصين، فضلاً على عدد متزايد من الشركات المصنعة الصينية. وقد حملت الشركات الأعضاء على عاتقها الالتزام بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الخرسانة والقضاء عليها تمامًا، التي تُشكِّل حاليًّا نحو 7% على مستوى العالم، من خلال تنفيذ خريطة طريق صافي انبعاثات كربونية صفري لمستقبل الخرسانة 2050 الصادرة عن GCCA - وهي أول جهة متخصّصة في الصناعات الثقيلة تضع مثل هذه الخطة التفصيلية.
وبتضافر الجهود معًا، تلتزم GCCA ببناء مستقبل ملموس مشرق ومرن ومستدام للصناعة وللعالم.
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