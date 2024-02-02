Friday, 02 February 2024 01:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الصحة العالمية تعيد النظر في قرار تصنيف كورونا كجائحة عالمية هذا الأسبوع

2/2/2024 4:19:22 AM
(MENAFN- Al Watan) قالت منظمة الصحة العالمية، إنها ستعيد النظر في قرار تصنيف كورونا كجائحة عالمية هذا الأسبوع.
يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية، رحبت بنشر بكين بيانات جديدة بشأن تفشي كوفيد، لكنها طلبت مزيداً من التفاصيل حول انتشار المرض في مقاطعاتها.
وأضاف البيان أن "منظمة الصحة العالمية طلبت أن يتم تبادل هذا النوع من المعلومات التفصيلية معنا ومع الجمهور".
وتابع "تلاحظ منظمة الصحة العالمية الجهود التي تبذلها السلطات الصينية لتوسيع نطاق الرعاية السريرية لسكانها على جميع المستويات، بما في ذلك الرعاية المركزة".
وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الصحية في الصين تسجيل 60 ألف وفاة تقريباً بفيروس كورونا خلال خمسة أسابيع، وهي أول حصيلة كبيرة لوفيات بكوفيد-19 تتحدث عنها الحكومة منذ رفع التدابير الصحية فجأة في مطلع ديسمبر الماضي.
وقال رئيس مكتب الإدارة الطبية في لجنة الصحة الوطنية، جياو ياهوي، للصحافيين إن الصين سجّلت 59938 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19 بين 8 ديسمبر 2022 و12 يناير 2023.

MENAFN02022024000089011017ID1107801379

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث