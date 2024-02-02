الصحة العالمية تعيد النظر في قرار تصنيف كورونا كجائحة عالمية هذا الأسبوع

(MENAFN
- Al Watan) قالت منظمة الصحة العالمية، إنها ستعيد النظر في قرار تصنيف كورونا كجائحة عالمية هذا الأسبوع.
يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية، رحبت بنشر بكين بيانات جديدة بشأن تفشي كوفيد، لكنها طلبت مزيداً من التفاصيل حول انتشار المرض في مقاطعاتها.
وأضاف البيان أن "منظمة الصحة العالمية طلبت أن يتم تبادل هذا النوع من المعلومات التفصيلية معنا ومع الجمهور".
وتابع "تلاحظ منظمة الصحة العالمية الجهود التي تبذلها السلطات الصينية لتوسيع نطاق الرعاية السريرية لسكانها على جميع المستويات، بما في ذلك الرعاية المركزة".
وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الصحية في الصين تسجيل 60 ألف وفاة تقريباً بفيروس كورونا خلال خمسة أسابيع، وهي أول حصيلة كبيرة لوفيات بكوفيد-19 تتحدث عنها الحكومة منذ رفع التدابير الصحية فجأة في مطلع ديسمبر الماضي.
وقال رئيس مكتب الإدارة الطبية في لجنة الصحة الوطنية، جياو ياهوي، للصحافيين إن الصين سجّلت 59938 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19 بين 8 ديسمبر 2022 و12 يناير 2023.
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