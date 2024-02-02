الصحة العالمية تعدل استراتيجيتها لكورونا من الطوارئ إلى الوقاية

(MENAFN
- Al Watan) عدلت منظمة الصحة العالمية، استراتيجيتها لفيروس كوفيد-19 أو كورونا من الطوارئ إلى الوقاية.
وكان الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسيوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، قد صرح أنه خلال الأسبوع الجارى، سينشرون برنامجهم الاستراتيجي الرابع، والذي صمم لتوجيه البلدان على مدار العامين المقبلين للانتقال من الاستجابة للطوارئ إلى الإدارة المستدامة طويلة الأجل لفيروس كورونا.
وأضاف: لقد شجعنا بشدة الانخفاض المستمر في الوفيات المبلغ عنها من كورونا، والتي انخفضت بنسبة 95% منذ بداية هذا العام، ومع ذلك، تشهد بعض البلدان زيادات، وخلال الأسابيع الأربعة الماضية، فقد 14000 شخص حياتهم بسبب هذا notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_230503_220551_539-->
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