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الصحة العالمية تعدل استراتيجيتها لكورونا من الطوارئ إلى الوقاية

2/2/2024 4:19:22 AM
(MENAFN- Al Watan) عدلت منظمة الصحة العالمية، استراتيجيتها لفيروس كوفيد-19 أو كورونا من الطوارئ إلى الوقاية.
وكان الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسيوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، قد صرح أنه خلال الأسبوع الجارى، سينشرون برنامجهم الاستراتيجي الرابع، والذي صمم لتوجيه البلدان على مدار العامين المقبلين للانتقال من الاستجابة للطوارئ إلى الإدارة المستدامة طويلة الأجل لفيروس كورونا.
وأضاف: لقد شجعنا بشدة الانخفاض المستمر في الوفيات المبلغ عنها من كورونا، والتي انخفضت بنسبة 95% منذ بداية هذا العام، ومع ذلك، تشهد بعض البلدان زيادات، وخلال الأسابيع الأربعة الماضية، فقد 14000 شخص حياتهم بسبب هذا notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_230503_220551_539-->

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