انخفاض معدل التضخم في كوريا الجنوبية بأقل من 3% لأول مرة منذ 6 أشهر

MENAFN - Al-Borsa News) انخفض معدل التضخم في كوريا الجنوبية إلى أقل من 3% للمرة الأولى منذ ستة أشهر في يناير الماضي، مما يظهر دلائل على تراجع الضغوط التضخمية.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) اليوم الجمعة، أنه وفقا لبيانات هيئة الإحصاء الكورية، فقد ارتفعت أسعار المستهلكين، التي تعد مقياسا رئيسيا للتضخم، بنسبة 2.8% على أساس سنوي في الشهر الماضي، مقارنة بزيادة بنسبة 3.2% في الشهر السابق له.

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وهذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها الرقم عن مستوى 3% منذ يوليو من العام الماضي عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 2.4%. ثم ارتفع التضخم إلى 3.4% في أغسطس ثم إلى 3.7% و3.8% في الشهرين التاليين قبل أن يصل إلى 3.3% في نوفمبر بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والمنتجات الزراعية. وتباطأ نمو الأسعار للشهر الثالث على التوالي في يناير.

وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 2.6% على أساس سنوي في يناير.

وارتفعت أسعار الضروريات اليومية التي تشمل 144 سلعة ترتبط ارتباطا وثيقا بحياة الناس اليومية، مثل الغذاء والملابس والسكن، بنسبة 3.4% على أساس سنوي هذا العام.

وارتفعت أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية بنسبة 8% على أساس سنوي في الشهر الماضي.

وسجلت المنتجات الزراعية، على وجه الخصوص، نموا في الأسعار بنسبة 15.4%، بعد ارتفاعها بنسبة 15.7% في شهر ديسمبر. ومن بين السلع الرئيسية، ارتفعت أسعار التفاح واليوسفي بنسبتي 56.8% و39.8% على التوالي خلال شهر يناير.

وارتفعت أسعار المنتجات الصناعية بنسبة 1.8%، حيث غطى ارتفاع أسعار الآيس كريم والخبز والملابس على انخفاض أسعار المنتجات البترولية. وانخفضت أسعار الديزل بنسبة 11.9% على أساس سنوي، وانخفضت أسعار غاز البترول المسال للسيارات بنسبة 4.7%.

وأظهرت البيانات أن أسعار الخدمات زادت بنسبة 2.6% على أساس سنوي في يناير.

في العام الماضي، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 3.6% على أساس سنوي، متباطئة من زيادة بنسبة 5.1% في عام 2022. وباستثناء رقم 2022، سجل العام الماضي النمو الأكثر حدة في الأسعار منذ عام 2011.

وقالت الحكومة الكورية الجتوبية إنه من المتوقع أن يتراجع الضغط التضخمي بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في وقت سابق قبل أن يصل إلى المعدل المستهدف البالغ 2% بحلول نهاية عام 2024.

وتوقعت وزارة المالية الكورية الجنوبية أن تنمو الأسعار هذا العام بنسبة 2.6%.

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