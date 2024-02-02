انخفاض معدل التضخم في كوريا الجنوبية بأقل من 3% لأول مرة منذ 6 أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
انخفض معدل التضخم في كوريا الجنوبية إلى أقل من 3% للمرة الأولى منذ ستة أشهر في يناير الماضي، مما يظهر دلائل على تراجع الضغوط التضخمية.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) اليوم الجمعة، أنه وفقا لبيانات هيئة الإحصاء الكورية، فقد ارتفعت أسعار المستهلكين، التي تعد مقياسا رئيسيا للتضخم، بنسبة 2.8% على أساس سنوي في الشهر الماضي، مقارنة بزيادة بنسبة 3.2% في الشهر السابق له.
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وهذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها الرقم عن مستوى 3% منذ يوليو من العام الماضي عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 2.4%. ثم ارتفع التضخم إلى 3.4% في أغسطس ثم إلى 3.7% و3.8% في الشهرين التاليين قبل أن يصل إلى 3.3% في نوفمبر بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والمنتجات الزراعية. وتباطأ نمو الأسعار للشهر الثالث على التوالي في يناير.
وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 2.6% على أساس سنوي في يناير.
وارتفعت أسعار الضروريات اليومية التي تشمل 144 سلعة ترتبط ارتباطا وثيقا بحياة الناس اليومية، مثل الغذاء والملابس والسكن، بنسبة 3.4% على أساس سنوي هذا العام.
وارتفعت أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية بنسبة 8% على أساس سنوي في الشهر الماضي.
وسجلت المنتجات الزراعية، على وجه الخصوص، نموا في الأسعار بنسبة 15.4%، بعد ارتفاعها بنسبة 15.7% في شهر ديسمبر. ومن بين السلع الرئيسية، ارتفعت أسعار التفاح واليوسفي بنسبتي 56.8% و39.8% على التوالي خلال شهر يناير.
وارتفعت أسعار المنتجات الصناعية بنسبة 1.8%، حيث غطى ارتفاع أسعار الآيس كريم والخبز والملابس على انخفاض أسعار المنتجات البترولية. وانخفضت أسعار الديزل بنسبة 11.9% على أساس سنوي، وانخفضت أسعار غاز البترول المسال للسيارات بنسبة 4.7%.
وأظهرت البيانات أن أسعار الخدمات زادت بنسبة 2.6% على أساس سنوي في يناير.
في العام الماضي، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 3.6% على أساس سنوي، متباطئة من زيادة بنسبة 5.1% في عام 2022. وباستثناء رقم 2022، سجل العام الماضي النمو الأكثر حدة في الأسعار منذ عام 2011.
وقالت الحكومة الكورية الجتوبية إنه من المتوقع أن يتراجع الضغط التضخمي بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في وقت سابق قبل أن يصل إلى المعدل المستهدف البالغ 2% بحلول نهاية عام 2024.
وتوقعت وزارة المالية الكورية الجنوبية أن تنمو الأسعار هذا العام بنسبة 2.6%.
المصدر:
MENAFN02022024000202011048ID1107801377