الجزائر تؤكد استعدادها لمواصلة خفض إنتاجها النفطي لما بعد 31 مارس المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكدت الجزائر ، استعدادها لمواصلة التخفيض الطوعي لإنتاجها النفطي لما بعد 31 مارس المقبل، بالتشاور مع البلدان الأخرى لمنظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها“أوبك+” من أجل مواجهة تطورات السوق الدولية، مشيرة إلى أنها نفذت بالفعل التخفيض الطوعي لإنتاجها والمتفق عليه في 30 نوفمبر الماضي بمقدار 51 ألف برميل يوميا منذ مطلع يناير المنصرم ولمدة 3 أشهر.
وأوضحت وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية -في بيان لها أن الجزائر على استعداد بعد الـ 31 مارس المقبل، وبالتشاور مع شركائها“أوبك بلس” لمواصلة الجهد الإضافي واتخاذ التدابير الضرورية اللازمة إذا استدعت ظروف السوق النفطية ذلك.
موضوعات متعلقة
ارتفاع أسعار النفط مع إبقاء أوبك+ على سياسة خفض الإنتاج نمو قياسي في الطلب العالمي على الذهب خلال 2023 “ميتا” الأمريكية تحقق 14 مليار دولار أرباح في الأشهر الثلاثة الماضية
وأضاف البيان أن تنفيذ هذا القرار ينم عن التزام الجزائر المتواصل تجاه استقرار وتوازن سوق النفط العالمية
المصدر:
MENAFN02022024000202011048ID1107801376
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.