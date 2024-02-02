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الجزائر تؤكد استعدادها لمواصلة خفض إنتاجها النفطي لما بعد 31 مارس المقبل

2/2/2024 4:19:17 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكدت الجزائر ، استعدادها لمواصلة التخفيض الطوعي لإنتاجها النفطي لما بعد 31 مارس المقبل، بالتشاور مع البلدان الأخرى لمنظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها“أوبك+” من أجل مواجهة تطورات السوق الدولية، مشيرة إلى أنها نفذت بالفعل التخفيض الطوعي لإنتاجها والمتفق عليه في 30 نوفمبر الماضي بمقدار 51 ألف برميل يوميا منذ مطلع يناير المنصرم ولمدة 3 أشهر.

وأوضحت وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية -في بيان لها أن الجزائر على استعداد بعد الـ 31 مارس المقبل، وبالتشاور مع شركائها“أوبك بلس” لمواصلة الجهد الإضافي واتخاذ التدابير الضرورية اللازمة إذا استدعت ظروف السوق النفطية ذلك.

موضوعات متعلقة ارتفاع أسعار النفط مع إبقاء أوبك+ على سياسة خفض الإنتاج نمو قياسي في الطلب العالمي على الذهب خلال 2023 “ميتا” الأمريكية تحقق 14 مليار دولار أرباح في الأشهر الثلاثة الماضية

وأضاف البيان أن تنفيذ هذا القرار ينم عن التزام الجزائر المتواصل تجاه استقرار وتوازن سوق النفط العالمية

المصدر:

MENAFN02022024000202011048ID1107801376

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