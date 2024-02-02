نمو قياسي في الطلب العالمي على الذهب خلال 2023

MENAFN - Al-Borsa News) قفز الطلب العالمي على الذهب لأعلى مستوى على الإطلاق في 2023، وسط استمرار التوترات الجيوسياسية وضعف الاقتصاد الصيني، مما دفع المستثمرين نحو حيازة الملاذات الآمنة.

وبحسب تقرير مجلس الذهب العالمي، بلغ إجمالي الطلب العالمي على الذهب 4899 طناً، وهو مستوى أعلى من 4741 طناً المسجل في 2022 وفق ما نقلت سي إن بي سي.

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وبلغ صافي مشتريات البنوك المركزية من الذهب 1037 طناً وهو مستوى مماثل تقريباً لعام 2022.

بلغ الطلب العالمي على الذهب -باستثناء التداول خارج البورصة- 4448 طناً وهو مستوى أقل بنحو 5% من الأداء القوي في 2022.





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