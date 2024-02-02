ارتفاع أسعار النفط مع إبقاء أوبك+ على سياسة خفض الإنتاج

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات آخر جلسات الأسبوع، بعد إبقاء منظمة“أوبك+” على سياسة الخفض الطوعي للإنتاج دون تغيير في اجتماع للجنة الرقابة الوزارية المشتركة يوم أمس.
وصعدت أسعار العقود الآجلة لخام“برنت” القياسي تسليم أبريل بنسبة 0.31% إلى 78.94 دولار للبرميل .
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وزادت أسعار العقود الآجلة لخام“نايمكس” الأمريكي تسليم مارس بنسبة 0.23% إلى 73.99 دولار للبرميل.
وقالت منظمة الدول المُصدرة للبترول وحلفاؤها في بيان صدر الخميس، إن لجنة الرقابة الوزارية المشتركة اجتمعت أمس، وراجعت بيانات إنتاج النفط الخام لشهري نوفمبر وديسمبر 2023، ولاحظت الالتزام المرتفع من قبل دول المنظمة والدول من خارج“أوبك” بإعلان التعاون.
وأوضح محللو“إيه إن زي” في مذكرة للعملاء اليوم، أن تخفيضات إنتاج منظمة“أوبك+” سوف تحافظ على انخفاض الإمدادات خلال الربع الأول من العام، مع ملاحظة أن زيادة إنتاج الدول غير الأعضاء في المنظمة تتجه نحو الاستقرار، فضلاً عن تباطؤ نمو إنتاج الولايات المتحدة في 2024 إلى 300 ألف برميل يومياً، من 800 ألف برميل يومياً العام الماضي.
المصدر:
MENAFN02022024000202011048ID1107801374
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