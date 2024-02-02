ارتفاع أسعار النفط مع إبقاء أوبك+ على سياسة خفض الإنتاج

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات آخر جلسات الأسبوع، بعد إبقاء منظمة“أوبك+” على سياسة الخفض الطوعي للإنتاج دون تغيير في اجتماع للجنة الرقابة الوزارية المشتركة يوم أمس.

وصعدت أسعار العقود الآجلة لخام“برنت” القياسي تسليم أبريل بنسبة 0.31% إلى 78.94 دولار للبرميل .

موضوعاتنمو قياسي في الطلب العالمي على الذهب خلال 2023 الجزائر تؤكد استعدادها لمواصلة خفض إنتاجها النفطي لما بعد 31 مارس المقبل “ميتا” الأمريكية تحقق 14 مليار دولار أرباح في الأشهر الثلاثة الماضية

وزادت أسعار العقود الآجلة لخام“نايمكس” الأمريكي تسليم مارس بنسبة 0.23% إلى 73.99 دولار للبرميل.

وقالت منظمة الدول المُصدرة للبترول وحلفاؤها في بيان صدر الخميس، إن لجنة الرقابة الوزارية المشتركة اجتمعت أمس، وراجعت بيانات إنتاج النفط الخام لشهري نوفمبر وديسمبر 2023، ولاحظت الالتزام المرتفع من قبل دول المنظمة والدول من خارج“أوبك” بإعلان التعاون.

وأوضح محللو“إيه إن زي” في مذكرة للعملاء اليوم، أن تخفيضات إنتاج منظمة“أوبك+” سوف تحافظ على انخفاض الإمدادات خلال الربع الأول من العام، مع ملاحظة أن زيادة إنتاج الدول غير الأعضاء في المنظمة تتجه نحو الاستقرار، فضلاً عن تباطؤ نمو إنتاج الولايات المتحدة في 2024 إلى 300 ألف برميل يومياً، من 800 ألف برميل يومياً العام الماضي.

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