غارات وقصف مدفعي إسرائيلي على عدة بلدات في جنوب لبنان

MENAFN - Palestine News Network ) بيروت/PNN- قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، أطراف بلدات الناقورة ويارين والجبين في جنوب لبنان.

كما شن طيران الاحتلال الحربي ثلاث غارات على بلدة الضهيرة، ما أدى إلى أضرار جسيمة في الممتلكات.

وقصفت مدفعية الاحتلال "تلة العويضة" بعدد كبير من القذائف المدفعية الثقيلة.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن طائرات الاستطلاع الإسرائيلية حلقت فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولا إلى نهر الليطاني، طوال الليلة الماضية وحتى صباح اليوم، وسط إطلاق القنابل المضيئة ليلا، فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق.

وشن طيران الاحتلال عدة غارات، مساء الخميس، على مثلث بلدات طيرحرفا، شيحين والجبين، مستهدفا محلا تجاريا، كان تعرض للقصف لأكثر من مرة.



