غارات وقصف مدفعي إسرائيلي على عدة بلدات في جنوب لبنان

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيروت/PNN- قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، أطراف بلدات الناقورة ويارين والجبين في جنوب لبنان.
كما شن طيران الاحتلال الحربي ثلاث غارات على بلدة الضهيرة، ما أدى إلى أضرار جسيمة في الممتلكات.
وقصفت مدفعية الاحتلال "تلة العويضة" بعدد كبير من القذائف المدفعية الثقيلة.
وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن طائرات الاستطلاع الإسرائيلية حلقت فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولا إلى نهر الليطاني، طوال الليلة الماضية وحتى صباح اليوم، وسط إطلاق القنابل المضيئة ليلا، فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق.
وشن طيران الاحتلال عدة غارات، مساء الخميس، على مثلث بلدات طيرحرفا، شيحين والجبين، مستهدفا محلا تجاريا، كان تعرض للقصف لأكثر من مرة.
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