أبو هولي يوجه مذكرة عاجلة للدول التي أوقفت التمويل الإضافي للاونروا

MENAFN - Palestine News Network ) غزة /PNN / اعتبر رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد أبو هولي قرار بعض الدول وقف التمويل المؤقت عن الأونروا عقاباً جماعياً يرقى إلى مستوى الشراكة في جريمة الإبادة الجماعية خاصة وأنها تتناقض مع أوامر محكمة العدل الدولية التي قضت بضرورة اتخاذ التدابير الفورية والفعالة لإدخال وتوفير المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية إلى قطاع غزة. وأوضح أنه اعتداء فاضح يمس بالحقوق الأصيلة للاجئين الفلسطينيين وبولاية الوكالة التي تحظى بسجل إنساني زاخر في خدمة ملايين اللاجئين الفلسطينيين على مدار 75 عاماً، وهجوم على مؤسسات الأمم المتحدة والنظام الدولي القائم على قواعد القانون.

وطالب أبو هولي الدول بالتراجع فوراً عن قرارها غير المبرر وبالمسارعة إلى دعم الاونروا

وضمان إستمرار برامجها وخدماتها، بإعتباره واجباً ومسؤولية دولية حتى إيجاد حل سياسي عادل لقضية اللاجئين وفقاً للقرار 194.

جاء ذلك في رسائل متطابقة وجهها رئيس دائر شؤون اللاجئين لكافة الدول التي علقت تمويلها الإضافي الخاص بالأونروا، مؤكداً أن قرار هذه الدول كان متعجلاً ومتساوقاً مع الرواية والادعاءات الإسرائيلية المضللة التي أثبتت رياءها على مدار السنوات، ويأتي في ظروف تشتد فيها الضائقة الإنسانية التي يعاني منها اكثر من مليوني نازح

فلسطيني من أبناء قطاع غزة، وصولاً إلى مستوى المجاعة والجفاف وإنتشار الأوبئة والقصف العشوائي والنزوح المتواصل التي فُرضت عليهم في سياق الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، في قطاع غزة والاستهداف الممنهج والاعتداءات المتكررة على المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية.

وأضاف أبو هولي "كل هذه الظروف المأساوية تزيد من عبء المسؤولية الملقاة على عاتق الأونروا وتتطلب تمويلاً فورياً إضافياً لعملها المُنقذ للأرواح، وبخاصة أنها تعاني بالأصل من عجز مالي مستدام وفجوات تمويلية تخص برامجها الأساسية، وقوض قدرتها على القيام بمسؤولياتها لخدمة اكثر من 6 مليون لاجئ فلسطيني في أقاليم عملها الخمس في الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن ولبنان وسوريا".

وأعرب عضو التنفيذية عن استغرابه واستهجانه من أن هذه الدول لم تتخذ أية إجراءات عقابية بحق سلطة الإحتلال فيما يخص عشرات الجرائم الموثقة والهجمات المدمرة التي شنتها قوات الإحتلال ضد مرافق ومنشآت الأونروا والتي أودت بحياة آلاف النازحين أطفالاً ونساء وشيوخاً الذين احتموا بها، ومقتل (152) من موظفيها وهم يؤدون واجبهم الإنساني. منوهاً إلى أنها في ذات الوقت سارعت الى معاقبة الاونروا ومعاقبة الشعب الفلسطيني بسبب اتهامات مزعومة ومضللة لم يجر التحقق منها بعد.

وأوضح رئيس دائرة شؤون اللاجئين أن هذه القرارات تجري ضمن حملة تحريضية مدروسة تشن فيها إسرائيل وحلفاؤها حرباً ضد الاونروا في محاولة لتصفيتها وإنهاء قضية اللاجئين وإخراجها من أية محادثات أو حلول سياسية مرتقبة، والتي كان آخر هذه المحاولات الإعلان رسمياً من قبل وزير خارجية الإحتلال يسرائيل كاتس أن إسرائيل ستحظر عمل الوكالة في قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب على قطاع غزة، والتي تنسجم مع وثيقة سرية تبناها نتنياهو تتضمن مراحل مخطط لها للعمل على إنهاء الاونروا، إضافة للمقترحات التي تقدم بها لابيد زعيم المعارضة بذات السياق واقتراح حلّ الوكالة وتشكيل جسم جديد بديل لتقديم الخدمات.

وأضاف: "ان توقيت اثارة هذه التهم بعد أربعة شهور يأتي في أعقاب مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة إرتكاب الإبادة الجماعية، واستناد المحكمة في قبولها على شهادات ووثائق صادرة عن الاونروا ووكالات الأمم المتحدة".

وأردف: "ليس من الصعب أن نرى في خلفية إثارة هذه التهمة المصلحة الإسرائيلية في النيل من مصداقية الاونروا

وإضعاف الأدلة القاطعة التي تؤكد ضلوعها في جريمة الإبادة الجماعية" مشدداً أن "سرعة الاستجابة للمكيدة الإسرائيلية وإضفاء الشرعية عليها يُنظر إليها من قبل الرأي العام الفلسطيني وحلفائه حول العالم على أنه ليس تواطؤاً ومشاركة مع إسرائيل بإرتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين فقط، وإنما أيضاً التآمر مع إسرائيل لإستكمال هذه الجريمة من خلال تصفية الاونروا وغيرها من المؤسسات الدولية التي تعمل بجهد لإنقاذ الفلسطينيين من حرب التجويع والإبادة، وستعزز القناعة بأن إستمرار هذه الدول بقطع التمويل ستجعلها مسؤولة أخلاقياً وسياسياً عن المأساة المريعة والمتواصلة بحق الشعب الفلسطيني".

وذكّر عضو التنفيذية الدول بواجباتها القانونية وبولاية الأنروا حسب قرار الأمم المتحدة (302) لعام 1949 الذي أنشئت بموجبه الوكالة، وهي تنفيذ برامج الإغاثة المباشرة وبرامج التشغيل للاجئين الفلسطينيي حتى الوصول إلى حل قضية اللاجئين، وأضاف "بسبب غياب الحل السياسي منذ عام 1948 قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتجديد ولاية الأونروا بشكل دوري، وكان أخرها في 30 حزيران 2023، ما يملي على الدول جميعاً الإلتزام القانوني بتنفيذ ولاية الأونروا".

وفي نفس السياق، وجه أبو هولي رسائل شكر وتقدير بإسم القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني للدول التي أعلنت استكمال دعمها للاجئين الفلسطينيين ولوكالة الغوث، مشيداً بقرارهم المبدئي والشجاع الذي يعكس موقهم المتماسك والمنسجم مع مبادئهم وتفانيهم بالدفاع عن حقوق الإنسان وسيادة القانون. وقال في متن الرسالة " إن إنقاذ حياة مئات الألوف من اللاجئين وسط الإبادة الجماعية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والعدوان المستمر في الضفة الغربية والقدس هو تعبير أصيل عن المواقف الأخلاقية والإنسانية الصحيحة في مثل هذه الظروف الحساسة للغاية في فلسطين، ويوجه رسالة عاجلة بضرورة إدخال المساعدات ووقف المذبحة". وحث عضو اللجنة التنفيذية هذه الدول على الحفاظ على إلتزامهم بالمساهمة في موازنة الأونروا حتى الوصول إلى حل سياسي عادل لقضية اللاجئين وفقا للقرار 194.