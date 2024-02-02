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اعلام عبري : الأردن يعتقل 4 اسرائيليين بعد اجتيازهم الحدود عن طريق الخطأ

2/2/2024 3:08:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت وسائل اعلام اسرائيلية بأن الأردن "اعتقل 4 إسرائيليين بعد اجتيازهم الحدود عن طريق الخطأ"، ثم أفرج عنهم بعد تدخل جهات سياسية إسرائيلية.
وأوضحت القناة أن الإسرائيليين الأربعة دخلوا عن طريق الخطأ إلى منطقة العقبة خلال رحلة على متن مركبة ATV أمس الخميس وتم اعتقالهم، وتم إطلاق سراحهم في وقت متأخر من الليل بعد تدخل سياسيين اسرائيلين وفقاً لما نقله موقع روسيا اليوم عن القناة 14 الاسرائيلية.
وذكرت انه تم إطلاق سراح الأربعة عند الساعة الواحدة صباحا بعد التأكد أنهم عبروا الحدود بالخطأ.

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