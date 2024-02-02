مدعوون لاجراء الفحص الفني والعملي لوظيفة سائق - أسماء

مدعوون لاجراء الفحص الفني والعملي لوظيفة سائق - أسماء
التاريخ
2/2/2024 3:08:40 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
دعت بلدية الشراه وبالتنسيق مع وزارة الادارة المحلية وديوان الخدمة المدنية التالية أسماؤهم لاجراء الفحص الفني والعملي لغايات تعبئة وظيفة سائقين .
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