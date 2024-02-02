توقيف 7 أشخاص في تركيا يشتبه ببيعهم معلومات للموساد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أوقفت السلطات التركية، اليوم الجمعة، 7 أشخاص للاشتباه ببيعهم معلومات لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد".
وأفادت مصادر أمنية لوكالة الأناضول بأن جهاز الاستخبارات التركي علم أن الموساد كان يتتبع أهدافه في تركيا من خلال محققين خاصين.
ونفذت عناصر فرعي الاستخبارات ومكافحة الإرهاب بمديرية أمن إسطنبول عملية أمنية متزامنة في ولايتي إسطنبول وإزمير، أفضت إلى توقيف 7 من المشتبه بهم.
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