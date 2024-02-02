وصول 4 أطفال جرحى من غزة إلى جنيف لتلقي العلاج

MENAFN - Palestine News Network ) جنيف/PNN- وصل أربعة أطفال جرحى تتراوح أعمارهم بين 14 شهرًا و17 عامًا من قطاع غزة برفقة أمهاتهم إلى مدينة جنيف السويسرية لتلقي العلاج.

ويأتي استقبال سويسرا للأطفال الجرحى الأربعة، بعد مبادرة من الطبيب رؤوف السلطي، وبتنسيق من ثلاث منظمات غير حكومية، هي منظمة حق الأطفال في الرعاية الصحية، ومنظمة قوافل التضامن، ومنظمة UOSSM الدولية (الاتحاد الدولي لمنظمات الإغاثة والرعاية الطبية)، والتي أطلقت دعوة للتبرع لدعم هذه المبادرة.

ويقول السلطي، الذي رافق الأطفال من العاصمة المصرية القاهرة وصولا إلى جنيف: "أنا فخور جدًا اليوم بموافقة سويسرا على استقبال هؤلاء الأطفال".

وأضاف: "نحن أول جمعية في أوروبا تقوم بإخراج الأطفال من غزة منذ بداية الحرب. آمل أن يكون هذا النقل خرقًا يمكن أن يفتح الباب أمام عمليات أخرى من هذا النوع".

وفي غضون أيام قليلة، سيعود السلطي إلى مصر، لنقل ستة أطفال جرحى آخرين إلى سويسرا.

ويعاني الأطفال الجرحى الذين وصلوا إلى جنيف من كسور مع بتر في الأطراف العلوية والسفلية، ما يتطلب تدخلات جراحية عظمية وترميمية وعصبية وتجميلية، فضلاً عن إعادة التأهيل البدني وتوفير الأطراف الاصطناعية.

وسيتم الاعتناء بهم في عيادة خاصة، حيث وافق الأطباء على علاجهم مجانًا. وسيتم دفع تكاليف المعدات المستخدمة في العمليات والأطراف الاصطناعية فقط من قبل الجمعيات التي ساهمت أيضًا في استئجار الطائرة المستخدمة أثناء النقل. وسيتم استضافة أمهات المرضى من قبل عائلات في المنطقة.

ولدى وصولهم إلى مطار جنيف، كان في استقبال الجرحى وأمهاتهم سفير دولة فلسطين إبراهيم خريشي، ونائبه خلوصي بسيسو.

وقال خريشي: "إنها خطوة أولى، أصيب أكثر من 66 ألف مواطن في قطاع غزة، وخرج ما لا يقل عن 30 مستشفى عن الخدمة. هناك 16 مستشفى متبقية، لكن لا تعمل أي واحدة منها بشكل كامل. نحن اليوم بحاجة إلى مساعدة جميع العالم وإلى وقف لإطلاق النار يسمح لنا بإجلاء المزيد من الجرحى".