بلجيكا تستدعي سفيرة إسرائيل بعد غارات استهدفت مكاتب وكالة التنمية البلجيكية في غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
بروكسل/PNN- أعلنت وزيرة الخارجيّة البلجيكيّة حجة لحبيب، ليل الخميس الجمعة، أنّها استدعت سفيرة إسرائيل لدى بلجيكا بعد غارات "دمّرت" مكاتب وكالة التنمية البلجيكيّة Enabel في قطاع غزّة.
وكتبت الوزيرة على منصّة إكس "مكاتب وكالة التنمية البلجيكيّة (إينابيل) في غزّة قُصفت ودُمّرت. إنّ استهداف مبان مدنيّة أمر مرفوض (...) نحن نستدعي السفيرة الإسرائيليّة لاسيتضاح الأمر"، قائلة إنها تعمل بالتنسيق مع وزيرة التنمية كارولين جينيز.
وذكر مدير "إينابيل" جان فان ويتر عبر منصة إكس أنّ مكاتب الوكالة في غزة "دُمّرت بالكامل أمس في قصف".
وكتب "جميعنا في إينابيل مصدومون. باعتبارنا وكالة حكوميّة تعمل من أجل الصالح العام في إطار القانون الإنساني الدولي، لا يمكننا قبول ذلك"، ناشرا صورتين إحداهما للمبنى حيث تقع مكاتب الوكالة قبل القصف الإسرائيلي، والثانية لكومة من الركام.
وتقع مكاتب الوكالة في مبنى بشارع فيكتور هوغو بحيّ الرمال المركزي بمدينة غزة.
واستنادا إلى تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) نُشر الأربعاء فإنّ 37379 مبنى - أي ما يعادل 18% من إجمالي المباني في قطاع غزّة - قد تضرّرت أو دمّرت جرّاء العدوان الإسرائيلي في تشرين الثاني/نوفمبر.
ومنذ ذلك الحين، تشير بيانات الأقمار الصناعيّة إلى أنّ الدمار ازداد بأكثر من الضعف، بحسب رامي العزة، الكاتب المشارك في إعداد التقرير.
وقال لوكالة فرانس برس إنّ "البيانات الجديدة تُشير إلى أنّ 50% من المباني في غزّة متضرّرة أو مدمّرة".
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