بلجيكا تستدعي سفيرة إسرائيل بعد غارات استهدفت مكاتب وكالة التنمية البلجيكية في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) بروكسل/PNN- أعلنت وزيرة الخارجيّة البلجيكيّة حجة لحبيب، ليل الخميس الجمعة، أنّها استدعت سفيرة إسرائيل لدى بلجيكا بعد غارات "دمّرت" مكاتب وكالة التنمية البلجيكيّة Enabel في قطاع غزّة.

وكتبت الوزيرة على منصّة إكس "مكاتب وكالة التنمية البلجيكيّة (إينابيل) في غزّة قُصفت ودُمّرت. إنّ استهداف مبان مدنيّة أمر مرفوض (...) نحن نستدعي السفيرة الإسرائيليّة لاسيتضاح الأمر"، قائلة إنها تعمل بالتنسيق مع وزيرة التنمية كارولين جينيز.

وذكر مدير "إينابيل" جان فان ويتر عبر منصة إكس أنّ مكاتب الوكالة في غزة "دُمّرت بالكامل أمس في قصف".

وكتب "جميعنا في إينابيل مصدومون. باعتبارنا وكالة حكوميّة تعمل من أجل الصالح العام في إطار القانون الإنساني الدولي، لا يمكننا قبول ذلك"، ناشرا صورتين إحداهما للمبنى حيث تقع مكاتب الوكالة قبل القصف الإسرائيلي، والثانية لكومة من الركام.

وتقع مكاتب الوكالة في مبنى بشارع فيكتور هوغو بحيّ الرمال المركزي بمدينة غزة.



واستنادا إلى تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) نُشر الأربعاء فإنّ 37379 مبنى - أي ما يعادل 18% من إجمالي المباني في قطاع غزّة - قد تضرّرت أو دمّرت جرّاء العدوان الإسرائيلي في تشرين الثاني/نوفمبر.

ومنذ ذلك الحين، تشير بيانات الأقمار الصناعيّة إلى أنّ الدمار ازداد بأكثر من الضعف، بحسب رامي العزة، الكاتب المشارك في إعداد التقرير.

وقال لوكالة فرانس برس إنّ "البيانات الجديدة تُشير إلى أنّ 50% من المباني في غزّة متضرّرة أو مدمّرة".



