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الذهب يتجه لتسجيل أفضل مكاسب في 7 أسابيع مع تراجع الدولار

2/2/2024 3:08:09 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) لندن/PNN- تتجه أسعار الذهب لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية لها في سبعة أسابيع اليوم الجمعة مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، بينما يترقب المتداولون بيانات رئيسية عن الوظائف الأمريكية تصدر لاحقا للتكهن بمتى قد يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي خفض أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0335 بتوقيت جرينتش، سجل الذهب في المعاملات الفورية 2053.89 دولارا للأوقية (الأونصة). وصعد المعدن 1.8 بالمئة هذا الأسبوع في طريقه لتسجيل أفضل مكاسب أسبوعية منذ ديسمبر كانون الأول.

فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2071.10 دولارا.

(رويترز)


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