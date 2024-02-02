الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على جنوب دمشق

MENAFN - Palestine News Network ) دمشق/PNN- تصدت الدفاعات الجوية السورية، فجر اليوم الجمعة، لعدوان إسرائيلي استهدف نقاطًا جنوب العاصمة دمشق، وأسقطت عددًا من الصواريخ المعادية.

وأفاد مصدر عسكري لوكالة الأنباء السورية "سانا" أنه "حوالي الساعة الرابعة و20 دقيقة من فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفًا عددًا من النقاط جنوب دمشق".

وأضاف المصدر: "إن وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها واقتصرت الخسائر على الماديات".



