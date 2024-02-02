الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على جنوب دمشق

(MENAFN
- Palestine News Network )
دمشق/PNN- تصدت الدفاعات الجوية السورية، فجر اليوم الجمعة، لعدوان إسرائيلي استهدف نقاطًا جنوب العاصمة دمشق، وأسقطت عددًا من الصواريخ المعادية.
وأفاد مصدر عسكري لوكالة الأنباء السورية "سانا" أنه "حوالي الساعة الرابعة و20 دقيقة من فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفًا عددًا من النقاط جنوب دمشق".
وأضاف المصدر: "إن وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها واقتصرت الخسائر على الماديات".
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