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خبرني : حريق يلتهم برج إيفل.. ما الحقيقة؟

2/2/2024 3:00:13 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية، مقاطع فيديو وصور قيل إنها لحريق اشتعل في برج إيفل الشهير في باريس.

وتضمنت المنشورات صورا ومقاطع فيديو تظهر ألسنة النار تخرج مما يبدو أنه برج إيفل، وجاء في التعليقات المرافقة "اشتعال برج إيفل".

وحظيت المقاطع بعشرات آلاف المشاهدات من صفحات عدة على مواقع التواصل وبلغات مختلفة خصوصاً على منصة "تيكتوك".

إلا أنه لا أثر للخبر في أي وسيلة إعلامية معتبرة، بل فقط على مواقع التواصل.

وأفادت الشركة التي تدير البرج لوكالة "فرانس برس"، بأن المعلم لم يشهد حريقا في فترة تداول الصور، نهاية شهر كانون الثاني/يناير 2024.

ولم يظهر أي حريق في البرج عند معاينة الكاميرات التي تبث مباشرة من هناك خلال فترة تداول المنشورات المضللة.

وبعد تقطيع أحد تلك المقاطع إلى مشاهد ثابتة، أرشد البحث إلى الفيديو منشورا في حساب على موقع "يوتيوب" بتاريخ 18 حزيران/يونيو 2023.

وأرفق الفيديو بتعليق يشير إلى استخدام تقنيات المؤثرات الخاصة (VFX) والصور المولدة باستخدام برمجيات الكمبيوتر (CGI) لصناعته.

أما الصور المتداولة في منشورات أخرى فتظهر عليها علامات عة ترجح أن تكون مولدة باستخدام برمجيات الذكاء الاصطناعي.

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