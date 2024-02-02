خبرني : أسبوع على قرار محكمة العدل: 95 مجزرة بغزة

MENAFN - Khaberni) خبرني - مرّ أسبوع على إعلان محكمة العدل الدولية مجموعة من التدابير الطارئة المؤقتة التي قالت إن على إسرائيل تنفيذها في قطاع غزة، وتقديم تقرير في غضون شهر إلى المحكمة يوضح الإجراءات التي نفذتها، إلا أن المعطيات على الأرض تشير أن إسرائيل ضربت عرض الحائط بقرار أعلى هيئة قضائية دولية، وتواصل ارتكاب الإبادة الجماعية في قطاع غزة دون مبالاة، وخرق التدابير التي أمرت بها المحكمة.

وبحسب معطيات نشرتها وزارة الصحة في غزة، فقد ارتكب جيش الاحتلال 95 مجزرة في الأيام الستة التالية لقرار محكمة العدل الدولية، راح ضحيتها 936 شهيدًا، و1652 جريحًا، ومايزال العديد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات لم تتمكن طواقم الدفاع المدني والإسعاف من الوصول إليهم أو انتشالهم، وهذا يعني أن عدد الضحايا أكبر مما أعلن عنه.

ورغم أن أحد قرارات محكمة العدل أكد على زيادة إدخال المساعدات الغذائية والأدوية إلى قطاع غزة، إلا أن الولايات المتحدة و11 دولة أخرى قررت قطع التمويل عن وكالة الغوث "أونروا"، بذريعة وجود اشتباه لدى إسرائيل بأن 12 موظفًا في الوكالة شاركوا في عملية طوفان الأقصى يوم السابع من أكتوبر، وهو الادعاء الذي نفاه جزئيًا تقريرٌ لشبكة سكاي نيوز، التي أوضحت أنها اطلعت على "وثائق استخبارية" إسرائيلية تبين أن أربعة موظفين فقط هم الذين شاركوا في الهجوم، وهناك موظفٌ آخر قدم دعمًا لوجستيًا، وفق "الوثائق" الإسرائيلية المذكورة.

إلى جانب ذلك، يواصل مستوطنون ينتمون إلى التيار الديني القومي في إسرائيل الاحتشاد يوميًا في محيط قطاع غزة، ويمنعون دخول شاحنات المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم إلى قطاع غزة. ويوم الخميس، عشية مرور أسبوع على إصدار المحكمة قراراتها، احتشد مئات المستوطنين في ميناء أسدود، بينهم عضو الكنيست تسفي سوكوت، ومنعوا توجه الشاحنات إلى غزة.

وأطلقت جماعات استيطانية دعوات واسعة للمشاركة في مظاهرة كبيرة صباح اليوم الجمعة، 2 شباط/فبراير، تهدف إلى منع إدخال المساعدات إلى غزة، والتعبير عن موقفهم الرافض لأي صفقة تبادل قد تفضي إلى وقف إطلاق النار أو الإفراج عن آلاف الأسرى الفلسطينيين.

أحد أشكال تأييد الإبادة الجماعية لدى أعلى المستويات في إسرائيل، ظهر بوضوح في مؤتمر "الاستيطان يحقق الأمن والنصر" الذي يهدف للترويج إلى إعادة الاستيطان إلى قطاع غزة، بعد 20 سنة من تفكيكه، وقد نظم المؤتمر رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية يوسي دغان، الذي نظم المؤتمر مع منظمة "نحالا" الاستيطانية المتطرّفة.

وشهد المؤتمر الذي أقيم في القدس المحتلة مشاركة آلاف المستوطنين المتطرفين، والأهم من ذلك، مشاركة وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير، ووزير التراث عميحاي إلياهو من حزب "القوة اليهودية"، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزيرة الاستيطان أوريت ستروك من حزب "الصهيونية الدينية"، ووزير السياحة حاييم كاتس، ووزير الاتصالات شلومو كرعي، وكلاهما من حزب "الليكود"، وكذلك أعضاء الكنيست أرييل كيلنر، وليمور سون هار ميليخ.

وتخلل المؤتمر تقديم خطّة تقوم على إنشاء عدة مستوطنات إسرائيلية في قطاع غزة، بينها مخطط لإقامة مستوطنة "يشي" على أطراف بيت حانون شمال قطاع غزة، ومستوطنة "معوز" على الساحل الجنوبي الغربي للقطاع، ومستوطنة "أبواب قطاع غزة" في خانيونس، ومستوطنة جنوب رفح مخصصة للاستيطان الحريدي تحمل اسم "حيسد للآلفيم".

أحد التدابير التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، نص على وقف "التحريض على الإبادة الجماعية"، إلا أن مؤتمر إعادة الاستيطان لغزة الذي عُقد في القدس، تضمن تحريضًا واضحًا من مسؤولين إسرائيليين على تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، بل إن المؤتمر رفع شعار "الترانسفير فقط هو الذي يجلب السلام".

ايتمار بن غفير، في كلمته خلال المؤتمر، أشار إلى شعار الترانسفير وقال: "أنتم على حق. يجب تشجيعهم على المغادرة"، وتابع: "سنعود لمجمع غوش قطيف. هذا بيتنا".

أما بتسلئيل سموتريتش، فدعا إلى ترسيخ الاستيطان "في طول البلاد وعرضها" حسب تعبيره، وقال: "لا أمن بدون استيطان، وبدون أمن في غلاف غزة لن يكون هناك أمن في كلّ إسرائيل. ويتحتّم علينا العودة إلى غزة واحتلالها".

وكان سموتريتش قد سارع إلى التعليق على قرار المحكمة قبول الدعوى والتدابير الطارئة التي أمرت بها، إذ دعا "قادة العالم الحريصين على أهالي غزة" وفق وصفه لأن يفتحوا أبواب دولهم لاستقبال الفلسطينيين من قطاع غزة، مكررًا بذلك دعواته المتتالية من بداية العدوان على غزة إلى تنفيذ تهجير قسري أو طوعي للفلسطينيين في القطاع نحو دولٌ مجاورة مثل مصر، أو دول أفريقية، أو تركيا وإيران.