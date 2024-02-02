خبرني : عليان: تعليق تمويل أونروا يضع قضية اللاجئين بالعناية المركزة

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- Khaberni) خبرني - قال محمد عليان رئيس اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة إن تعليق تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ضرب لقضية اللاجئين ومحاولة لشطب حق العودة وعقاب جماعي لـ7 ملايين لاجئ.
وأضاف عليان -في لقاء مع وكالة الأناضول- إن "اللاجئين الفلسطينيين في كافة أماكن وجودهم يدافعون عن وجود (أونروا) كونها الشاهد الحي الدولي على النكبة الفلسطينية".
وأوضح أنه "لم تصدر بعد أي نتائج تحقيق حول المزاعم الإسرائيلية بحق موظفي الوكالة، إلا أن تلك الدول تلقفتها وبشكل سريع علقت تمويلها".
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