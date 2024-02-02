خبرني : تراكمات ثلجية بهذه المناطق بالأردن الجمعة

MENAFN - Khaberni) خبرني - أفاد موقع طقس العرب الإقليمي بأنه لا يستبعد حدوث تراكمات ثلجية خاصة فوق القمم الشاهقة ومنها منطقة القادسية في محافظة الطفيلة، أعالي لواء الشوبك والهيشة، جبل مبرك، ومنطقة الراجف وأعالي قضاء إيل بالإضافة إلى قمم رأس النقب.

وأضاف "طقس العرب" أن سحب ماطرة بطريقها إلى الأردن، خلال الجمعة، مضيفا أن تتأثر فيها مناطق من شمال الأردن مترافقة بأمطار متفاوتة الغزارة.

ففي حين، أكد طقس العرب إلى تأثر السحب الممطرة على مناطق واسعة من فلسطين.

وأضاف "طقس العرب" أن الهطولات المطرية تركز على وسط وجنوب المملكة خلال الساعات القادمة من يوم الجمعة.

ورجح "طقس العرب" أن يتشكل ضباب كثيف، إلى جانب تتساقط زخات من الثلوج على فترات فوق أعالي المُرتفعات الجبلية العالية الجنوبية (جبال الشراه).