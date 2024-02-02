خبرني : تراكمات ثلجية بهذه المناطق بالأردن الجمعة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أفاد موقع طقس العرب الإقليمي بأنه لا يستبعد حدوث تراكمات ثلجية خاصة فوق القمم الشاهقة ومنها منطقة القادسية في محافظة الطفيلة، أعالي لواء الشوبك والهيشة، جبل مبرك، ومنطقة الراجف وأعالي قضاء إيل بالإضافة إلى قمم رأس النقب.
وأضاف "طقس العرب" أن سحب ماطرة بطريقها إلى الأردن، خلال الجمعة، مضيفا أن تتأثر فيها مناطق من شمال الأردن مترافقة بأمطار متفاوتة الغزارة.
ففي حين، أكد طقس العرب إلى تأثر السحب الممطرة على مناطق واسعة من فلسطين.
وأضاف "طقس العرب" أن الهطولات المطرية تركز على وسط وجنوب المملكة خلال الساعات القادمة من يوم الجمعة.
ورجح "طقس العرب" أن يتشكل ضباب كثيف، إلى جانب تتساقط زخات من الثلوج على فترات فوق أعالي المُرتفعات الجبلية العالية الجنوبية (جبال الشراه).
MENAFN02022024000151011027ID1107800961
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.