قمة جديدة بين أرسنال وليفربول بالدوري الإنجليزي ومانشستر سيتي في ضيافة برينتفورد

عقب فوزه الكاسح على تشيلسي، يخوض ليفربول اختبارا أكثر صعوبة أمام مضيفه أرسنال، في حملته نحو استعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الغائب عنه منذ 3 مواسم.

ويحل ليفربول ضيفا على أرسنال، بعد غد الأحد، في قمة مباريات المرحلة الـ23 للمسابقة العريقة، على ملعب (الإمارات) في العاصمة البريطانية لندن.

وفي غياب النجم الدولي المصري المصاب محمد صلاح، وجه ليفربول إنذارا شديد اللهجة لمنافسيه، وبرهن عن سعيه الشديد لاستعادة اللقب هذا الموسم، بعدما تغلب 4 / 1 على ضيفه تشيلسي، أول أمس الأربعاء، في المرحلة الماضية للبطولة.

وكانت هذه هي المباراة الأولى لليفربول بعد إعلان مديره الفني الألماني يورجن كلوب، يوم الجمعة الماضي، الرحيل عن الفريق الأحمر بنهاية الموسم الحالي.

ويتربع ليفربول على قمة ترتيب البطولة برصيد 51 نقطة، بفارق 5 نقاط أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، الذي مازال يمتلك مباراة مؤجلة، حيث يتطلع لمواصلة صحوته في المسابقة وتحقيق انتصاره الخامس على التوالي.

ويأمل ليفربول في استمرار نتائجه الجيدة، بعدما حقق 7 انتصارات وتعادلا وحيدا في مبارياته الثماني الأخيرة التي خاضها بمختلف المسابقات منذ تعادله 1 / 1 مع أرسنال على ملعب (آنفيلد) في مباراتهما الأولى بالمسابقة هذا الموسم، في ديسمبر الماضي.

وكان من بين الانتصارات السبعة التي حققها ليفربول، فوزه 2 / صفر على أرسنال الشهر الماضي، بالدور الثالث لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في لندن.

ورغم غياب صلاح عن ليفربول منذ الأول من الشهر الماضي بسبب مشاركته مع منتخب الفراعنة ببطولة أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار، التي شهدت تعرضه لإصابة عضلية، أثبت ليفربول قدرته على تحمل فقدان قائد المنتخب المصري، بعدما حافظ على صدارته للدوري الإنجليزي وتأهل للدور الخامس لكأس إنجلترا، وكذلك للمباراة النهائية لكأس رابطة الأندية الإنجليزية.

وخلال فترة غياب صلاح، الذي لن يتواجد أيضا في مواجهة أرسنال، أحرز هجوم ليفربول 18 هدفا في 6 مباريات، بينما استقبلت شباكه 5 أهداف.

ويأمل محبو ليفربول في أن يواصل الفريق السير على ذات النهج خلال لقاء أرسنال، الذي استعاد بعضا من اتزانه المفقود عقب فوزه على ضيفه كريستال بالاس 5 / صفر، و2 / 1 على مضيفه نوتينجهام فورست، في مباراتيه الأخيرتين بالمسابقة.

وكان أرسنال، الذي يتواجد في المركز الثالث بترتيب المسابقة برصيد 46 نقطة، يعاني من سوء النتائج قبل هذين الانتصارين، حيث حقق فوزا وحيدا مقابل تعادلين و4 هزائم في لقاءاته السبع السابقة بجميع البطولات.

ويدرك الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، أن فوز فريقه على ليفربول، سيحيي آماله من جديد في المنافسة على اللقب الغائب عن الفريق الملقب بـ(المدفعجية) منذ موسم 2003 / 2004.

ويسعى أرسنال للحفاظ على سجله الخالي من الهزائم أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي للمباراة الرابعة على التوالي بالمسابقة، كما يرغب في معاودة الفوز عليه، بعدما تعادل معه في آخر مواجهتين بينهما في البطولة بملعب (آنفيلد).

ويرجع آخر فوز لليفربول على أرسنال في مسابقة الدوري إلى مارس 2022، عندما انتصر 2 / صفر بملعب الإمارات، قبل أن يفوز الفريق اللندني 3 / 2 في آخر مواجهة جرت بينهما على هذا الملعب بالمسابقة في تشرين الأول/أكتوبر من نفس العام.

ويعتبر لقاء الفريقين أحد أكثر مواجهات كرة القدم الإنجليزية عراقة، حيث بدأت لقاءاتهما عام 1893، لتشهد إقامة 241 مباراة في جميع المسابقات، حقق خلالها ليفربول 95 فوزا، مقابل 82 انتصارا لأرسنال، وفرض التعادل نفسه على 64 مواجهة.

وفي عصر الدوري الممتاز، الذي بدأ موسم 1992 / 1993، التقى الفريقان في 63 مباراة، حقق ليفربول 25 انتصارا خلالها، مقابل 17 فوزا لأرسنال، وتعادلا في 21 لقاء.

كما تشير أرقام الفريقين أيضا فيما يتعلق بمبارياتهما في المسابقة على ملعب الإمارات، إلى فوز أرسنال في 11 مواجهة خلال حقبة الدوري الممتاز، بينما حقق ليفربول 9 انتصارات.

من جانبه، يطمح مانشستر سيتي، حامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة، لمواصلة تشديد الخناق على ليفربول، عندما يحل ضيفا على برينتفورد، صاحب المركز الـ15 برصيد 22 نقطة، يوم الاثنين القادم في ختام مباريات المرحلة.

ويبحث سيتي عن تحقيق انتصاره الخامس على التوالي في البطولة، بعدما فاز على كل من إيفرتون وشيفيلد يونايتد ونيوكاسل، ثم في المرحلة الماضية على بيرنلي بنتيجة 3 / 1، أول أمس.

ويبدو أداء فريق المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا في نسق تصاعدي، لاسيما مع عودة نجومه المصابين، الذين غابوا عن سيتي منذ فترة ليست بالقصيرة، حيث كان آخرهم النجم النرويجي الشاب إيرلينج هالاند، الذي يتقاسم صدارة ترتيب هدافي النسخة الحالية للمسابقة مع محمد صلاح برصيد 14 هدفا لكل منهما.

وشارك هالاند في ثلث الساعة الأخير من لقاء مانشستر سيتي وبيرنلي، قادما من مقاعد البدلاء، حيث هدد مرمى الضيوف في أكثر من مناسبة خلال الفترة التي شارك فيها، لكن دون أن يتمكن من هز الشباك.

وأعرب البلجيكي كيفن دي بروين، صانع ألعاب الفريق، عن سعادته باقتراب مانشستر سيتي من كامل قوته مع اقتراب نهاية الموسم الحالي، حيث تبدو صفوف الفريق مكتملة باستثناء المدافع السويسري مانويل أكانجي، الذي يعاني من إصابة ليست بالخطيرة.

وقال دي بروين، الذي عاد لسيتي الشهر الفائت بعد غيابه عن الملاعب منذ

أغسطس الماضي "أعتقد أنه أمر جيد حقا. إذا عاد أكانجي - وأعتقد أنه سيكون قريبا - فستكون هذه هي المرة الأولى في العام التي يكون فيها الجميع مستعدين ، لذلك يمكن أن يساعدنا ذلك فقط لأنني أعتقد أن جدول المباريات أصبح أصعب في الأسابيع المقبلة".

وأوضح دي بروين في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أمس الخميس "تواجد الجميع يمكن أن يساعد الفريق على المنافسة. حتى لو قمت بتغيير (الفريق)، هناك نجوم كبار يجلسون على مقاعد البدلاء ويمكنك التدوير بينهم".

ولن تكون مواجهة برينتفورد بالسهلة على مانشستر سيتي، حيث يتسلح فريق المدرب الدنماركي توماس فرانك بعاملي الأرض والجمهور، للخروج بنتيجة إيجابية في اللقاء.

ويرى فرانك أن الفوز على مانشستر سيتي أو حتى التعادل معه، سيتمكن من خلاله من إعادة البسمة لجماهير برينتفورد، التي شعرت بالإحباط عقب تلقى الفريق 6 هزائم مقابل فوز وحيد في مواجهاته السبع الأخيرة في البطولة.

في المقابل، يخرج توتنهام هوتسبير، صاحب المركز الرابع برصيد 43 نقطة، لملاقاة مضيفه إيفرتون، الذي يتواجد بالمركز الثامن عشر (الثالث من القاع) برصيد 18 نقطة، والذي يطمع في الخروج من مراكز الهبوط.

واقتحم توتنهام المربع الذهبي في البطولة بفضل فوزه المثير 3 / 2 على ضيفه برينتفورد في المرحلة الماضية أول أمس، ليحقق انتصاره الخامس في مبارياته السبع الأخيرة بالمسابقة.

ويطمح إيفرتون لإنهاء سلسلة نتائجه المهتزة بالمسابقة، بعدما عجز عن تحقيق أي انتصار في لقاءاته الخمسة الأخيرة، التي شهدت تعادله في مباراتين وخسارته في 3 لقاءات.

وتشهد المرحلة العديد من المواجهات الهامة الأخرى، حيث يلتقي غدا السبت نيوكاسل يونايتد مع ضيفه لوتون تاون، وبيرنلي مع ضيفه فولهام، وبرايتون مع كريستال بالاس، وشيفيلد يونايتد (متذيل الترتيب) برصيد 10 نقاط، مع أستون فيلا، صاحب المركز الخامس بـ43 نقطة، الذي حقق فوزا وحيدا في مواجهاته الخمس الأخيرة بالمسابقة.

كما يلتقي بعد غد مانشستر يونايتد، الذي حقق فوزا مثيرا 4 / 3 على وولفرهامبتون في الثواني الأخيرة أمس الخميس في المرحلة الماضية، مع ضيفه ويستهام يونايتد، الذي تعادل بدون أهداف 1 / 1 مع ضيفه بورنموث أمس أيضا.

ويلعب في اليوم ذاته، تشيلسي مع ضيفه وولفرهامبتون، وبورنموث مع ضيفه نوتينجهام فورست.

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