حوار استراتيجي للقائد المؤسس.. «الإنتاج الزراعي»

في حوار ملهم جمع بين القائد المؤسس الشيخ زايد، طيب الله ثراه، ومسؤولي وزارة الزراعة والثروة السمكية، يبرز أفق الرؤية الاستراتيجية للقائد في دعم وتطوير العملية الإنتاجية المحلية.

استفسر القائد:

- هل تقدم الوزارة للمزارعين كل ما يحتاجونه من بذور؟ وما هي الأسعار التي تقدمونها لهم؟

بالطبع، نقدم البذور بسعر التكلفة لضمان توفيرها للمزارعين بأسعار معقولة.

كم يمثل هذا السعر بالنسبة للأسعار في المحلات التجارية؟

حوالي 90%، أي بنسبة تقل عن أسعار السوق بمقدار 10%.

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هل تقوم الوزارة بإنتاج أنواع خاصة من البذور؟

نعم، نقوم بإجراء التجارب والاختبارات لتوفير بذور محلية.

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ما هو المبلغ المخصص في ميزانية الوزارة لشراء البذور؟



500 ألف درهم، ونقوم بإعادة بيعها للمزارعين.



وفي هذا السياق أكد القائد المؤسس الشيخ زايد بحكمته المعهودة: «إن اهتمامنا يجب أن يكون في المقام الأول على المزارع، ويجب تحسين كفاءة الإنتاج الزراعي، وتحقيق التنمية في هذا القطاع الحيوي. لقد أمضى مجلس التطوير في وزارة الزراعة وقتاً طويلاً في سعيهم لتحقيق ذلك، ونرغب في أن تلمس الجهود بسرعة، ونتساءل: لماذا لا تستنبط وزارة الزراعة البذور محلياً؟».

ما كان هذا الحوار إلا نموذجاً من حوارات القائد المؤسس الشيخ زايد، طيب الله ثراه، التي تتوهج بالرزانة في صناعة القرار، ليس الذي يفضي بحلول آنية فقط، بل كان ذا أبعاد استراتيجية. وأيضاً لم يكن هذا الحوار مجرد نموذج، بل كان إشارة واضحة إلى فلسفة المفكر الاستراتيجي، ولعل المتفحص المتتبع يستنتج أن القائد المؤسس أبدع بـ 5 خطوات متتالية لتحقيق النهضة الإبداعية الاستراتيجية، وتتمثل في: المعرفة، الوعي، التواصل، المقارنة، والاستدامة، خمس خطوات للنهضة بالروح الإبداعية لأي مشروع.

ألقى الشيخ زايد نظرة حكيمة على الرحلة الطويلة، التي سلكها القطاع الزراعي في دولة الإمارات، وكان ذلك كافياً لتوفير المعرفة اللازمة بماهية الموضوع، وبفهم عميق أكد بأسلوب سلس على نشر وتوفير الوعي المناسب بالمشكلة لدى المعنيين. جعل التواصل حول المشكلة مفتاحاً لتحقيق التفاهم. أقنع بأن الوقت الذي يأخذه الموضوع لا يتماشى مع تطلعات الدولة بشأن المسرعات الاستراتيجية. وختم بالحل الفعال، الذي يحقق نتائج متميزة مع التشديد على التنمية المستدامة، بما يسهم في التركيز الدائم على تطوير الإنتاج المحلي، وتعزيز الكفاية الزراعية، من خلال تشغيل الإبداع المحلي، والاستغناء عن المنتوج المستورد قدر الإمكان.

هذا الحوار الرائع لم يكن مجرد محادثة عابرة، بل كانت لحظة استثنائية من لقاءات الوالد المؤسس، الذي يتألق بالحكمة في صناعة القرارات وتجسيد للرؤية البعيدة، التي ترمي لتحقيق النهوض الإبداعي الاستراتيجي باكتساب المعرفة، ونقلها إلى الوعي، وتعزيز التواصل بفعالية، والمقارنة المستمرة لتحسين الأداء، والالتزام بالاستدامة.



وتعد هذه الحكمة والتفاني، التي أبداها الشيخ زايد، طيب الله ثراه، قدوة لنا جميعاً، حيث يتعين علينا والأجيال الصاعدة أن نستوحي منه تلك القيم والمبادئ في حياتنا اليومية. إن تفانيه كما هو في مثل حالة دعم الزراعة هنا، وتعزيز الاستدامة يعد مثالاً للتفاني في بناء مستقبل قوي ومستدام.

التميز الذي أبداه القائد المؤسس يمثل تحفيزاً للأجيال لتحقيق التميز في حياتهم، والعمل الجاد نحو ترك بصمة إيجابية، تعود بالنفع على المجتمع والعالم بأسره، من خلال الالتزام بالخطوات الـ 5، التي أبدعها الشيخ زايد، لضمان الاستمرارية في رحلة التطوير.