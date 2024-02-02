ارتفاع أسعار النفط بعد إبقاء أوبك+ على تخفيضات الإنتاج دون تغيير



ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة بعد قرار مجموعة أوبك+ الإبقاء على سياسة إنتاج النفط دون تغيير، على الرغم من أن خامي القياس يتجهان لتكبد خسائر أسبوعية وسط تقارير غير مؤكدة عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وبحلول الساعة 0415 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 79.07 دولاراً للبرميل. كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 74.12 دولاراً للبرميل.

وقال مصدران في أوبك+ أمس الخميس إن المجموعة أبقت على سياسة إنتاج النفط دون تغيير، وستقرر في مارس ما إذا كانت ستمدد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية السارية في الربع الأول أم لا.

وتلتزم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها ومنهم روسيا، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، بتخفيضات للإنتاج تبلغ 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الأول، تماشيا مع ما أعلنته في نوفمبر.

وقال محللو إيه.إن.زد للأبحاث في مذكرة اليوم الجمعة إن تخفيضات الإنتاج هذه من شأنها أن تبقي الإمدادات محدودة في الربع الأول، مع عودة الإنتاج من خارج أوبك إلى مستوياته الطبيعية بعد الزيادات وتباطؤ نمو الإنتاج الأمريكي في عام 2024 إلى 300 ألف برميل يوميا من 800 ألف برميل يوميا في العام الماضي.

كما تلقت أسعار النفط دعما من قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بإبقاء سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق 5.25 و5.50 بالمئة، وتعليقات رئيسه جيروم باول الذي قال إن أسعار الفائدة بلغت ذروتها وستنخفض في الأشهر المقبلة.

ومن شأن انخفاض أسعار الفائدة تقليل تكاليف الاقتراض الاستهلاكي، الأمر الذي قد يعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.

ومع ذلك، تتجه أسعار النفط إلى تسجيل خسائر أسبوعية بنحو خمسة بالمئة إذ حدت تقارير غير مؤكدة عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس من المكاسب وتسببت في انخفاض النفط بأكثر من اثنين بالمئة عند التسوية أمس الخميس.

وقالت بريانكا ساشديفا كبيرة محللي السوق في فيليب نوفا إن "أحدث تقارير عن إحراز التقدم بشأن وقف إطلاق نار ممتد بين إسرائيل وحماس، والذي يمكن أن يخفف من الضغوط الجيوسياسية الحالية، تجعل مستثمري النفط يراقبون الوضع".

وأضافت ساشديفا أن ناقلات النفط الروسية واصلت أيضا الإبحار عبر البحر الأحمر دون أن تتعرض لهجمات الحوثيين إلى حد كبير وهو ما يتناقض مع ما تعتقده الأسواق بوجود اضطرابات واسعة النطاق في تدفق إمدادات النفط العالمية.

وفي أحدث التوترات المتعلقة بالشحن، قالت جماعة الحوثي أمس الخميس إن قواتها البحرية استهدفت سفينة تجارية بريطانية في البحر الأحمر.



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