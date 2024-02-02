130 مليون مستخدم شهريا لـ ثريدز

(MENAFN
- Al-Bayan)
تمتلك خدمة "ثريدز" للرسائل القصيرة، المملوك لشركة ميتا والبديل لتطبيق "إكس"، تويتر سابقا، الآن 130 مليون مستخدم نشط شهريا، وفقا لما قاله مارك زوكربيرج رئيس شركة ميتا أثناء تقديم نتائج الربع الأول للشركة الأم المالكة لفيسبوك يوم الخميس.
ويشير ذلك إلى أن ثريدز اكتسبت حوالي 30 مليون مستخدم جديد في غضون ثلاثة أشهر.
وأطلقت شركة "ميتا" الخدمة في الاتحاد الأوروبي في كانون الأول/ديسمبر بعد شهور من التأخير.
ويرى زوكربيرج إن "ثريدز" يمكن أن تجذب أكثر من مليار مستخدم.
وترتبط خدمة "ثريدز" مع خدمة تطبيق "انستجرام" للصور والفيديوهات المملوك لميتا، وبالتالي يمكنها الاعتماد على الروابط الموجودة بين مئات الملايين من المستخدمين.
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