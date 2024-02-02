130 مليون مستخدم شهريا لـ ثريدز

تمتلك خدمة "ثريدز" للرسائل القصيرة، المملوك لشركة ميتا والبديل لتطبيق "إكس"، تويتر سابقا، الآن 130 مليون مستخدم نشط شهريا، وفقا لما قاله مارك زوكربيرج رئيس شركة ميتا أثناء تقديم نتائج الربع الأول للشركة الأم المالكة لفيسبوك يوم الخميس.

ويشير ذلك إلى أن ثريدز اكتسبت حوالي 30 مليون مستخدم جديد في غضون ثلاثة أشهر.

وأطلقت شركة "ميتا" الخدمة في الاتحاد الأوروبي في كانون الأول/ديسمبر بعد شهور من التأخير.

ويرى زوكربيرج إن "ثريدز" يمكن أن تجذب أكثر من مليار مستخدم.

وترتبط خدمة "ثريدز" مع خدمة تطبيق "انستجرام" للصور والفيديوهات المملوك لميتا، وبالتالي يمكنها الاعتماد على الروابط الموجودة بين مئات الملايين من المستخدمين.







