مجدي يعقوب يفوز بجائزة زايد للأخوة الإنسانية

أعلنت جائزة زايد للأخوة الانسانية عن فوز جراح القلب المصري الشهير الدكتور مجدي يعقوب بالجائزة لعام 2024 من بين 3 فائزين من أندونيسيا وتشيلي.

يعتبر السير مجدي يعقوب أحد جراحي القلب الرائدين عالميًا، وهو حاليًا أستاذ جراحة القلب والصدر في المعهد الوطني للقلب والرئة في إمبريال كوليدج لندن ومؤسس مؤسسة مجدي يعقوب للقلب في مصر، والتي تقدم خدمات مجانية، ومن خلال منظمته، قام الدكتور يعقوب بتدريب جيل من الأطباء والممرضين والعلماء والفنيين المصريين الشباب على أعلى المعايير الدولية.

أسس الدكتور يعقوب، الملقب بـ "منقذ القلب"، مؤسسة سلسلة الأمل في المملكة المتحدة، لعلاج الأطفال الذين يعانون من أمراض قلبية قابلة للتصحيح من البلدان النامية التي مزقتها الحرب. كما أنشأت المؤسسة برامج تدريبية وبحثية لمساعدة وحدات القلب المحلية على تطبيق أحدث وأقوى الممارسات الطبية.

أنشأ الدكتور يعقوب أكبر برنامج لزراعة القلب والرئة في العالم حيث تم إجراء أكثر من 2500 عملية جراحية. بالإضافة إلى ذلك، تم افتتاح أول مركز للقلب في إثيوبيا وآخر بوحدة بحثية في موزمبيق؛ يقود الدكتور يعقوب عملية تطوير مركز القلب الجديد في كيغالي، رواندا.

مع بداية حقبة جديدة لزراعة القلب في المملكة المتحدة خلال الثمانينيات والتقنيات الجراحية الرائدة مثل إجراء روس، وتبديل الشرايين الحديثة، ومؤخرًا، عملية الخردل المعدلة، ساهم الدكتور يعقوب بشكل كبير في التطور الطبي في مجال أمراض القلب.

وقد تم الاعتراف بإنجازاته بمنحه وسام الفروسية البريطاني والعديد من الأوسمة الأخرى، بما في ذلك وسام النيل الكبير عام 2011، وهو أعلى وسام تمنحه جمهورية مصر العربية؛ وسام الاستحقاق من

الملكة إليزابيث الثانية عام 2014؛ ولقب "السير" عام 1991 لإسهاماته الطبية المميزة ودوره في إنقاذ الآلاف من مرضى القلب في جميع أنحاء العالم. كما حصل على وسام الاستحقاق من المملكة المتحدة عام 1992.

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