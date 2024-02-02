أجمل شتاء في العالم تستعرض أبرز وجهات الجذب.. والناقلات الوطنية توسع وجهاتها



تصدرت فعاليات الدورة الرابعة من حملة "أجمل شتاء في العالم" المشهد السياحي في دولة الإمارات خلال الأسبوع الجاري، الذي حافظ على زخم المهرجانات والمعارض التي تستقطب أعدادا كبيرة من المشاركين والزوار.

وبرز خلال الأسبوع الجاري إعلان عدد من الناقلات الوطنية الجوية عن توسيع شبكات وجهاتها حول العالم أمام المسافرين، في دلالة على مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية مفضلة للسياحة والأعمال.

حملة أجمل شتاء

تستعرض حملة أجمل شتاء في العالم، عبر موقعها الإلكتروني، أبرز وجهات ومعالم الجذب السياحي في دولة الإمارات؛ إذ يقدم الوقع لزواره تجرِبة تفاعلية سلسة، ويدعم رحلتهم في استكشاف المواقع والوجهات الفريدة والمتعددة التي تزخر بها إمارات الدولة.

ويضم الموقع الإلكتروني للحملة أكثر من 290 وجهة سياحية في جميع أنحاء الإمارات، مع تقديم معلومات وافية عن كل وجهة باللغتين العربية والإنجليزية، بما يضمن للزوار المحليين والسياح من خارج الدولة الاستمتاع بتجارب سياحية استثنائية.

ويمكن الوصول إلى الموقع الإلكتروني عبر الرابط: الذي يأتي في إطار سعي النسخة الرابعة من الحملة لتنشيط ودعم السياحة داخل دولة الإمارات، واستقطاب السياح من حول العالم، للاستمتاع بالأجواء المعتدلة في فصل الشتاء وبكل مقوّمات الجذب التي توفرها الدولة.



الناقلات الوطنية

أعلنت "العربية للطيران" يوم الإثنين الماضي عن إطلاق رحلاتها المباشرة من الشارقة إلى مدينة كراكوف في بولندا اعتباراً من 29 يونيو 2024، لتربط الرحلات المباشرة بين مطار الشارقة الدولي ومطار يوحنا بولس الثاني الدولي، في كراكوف يومياً.

بدورها، أعلنت الاتحاد للطيران، زيادة عدد رحلاتها إلى وجهاتها في جدة والرياض في المملكة العربية السعودية، وعمّان في الأردن، وبيروت في لبنان، بالإضافة إلى كولومبو في سريلانكا، وكولكاتا وبنغالور في الهند، كما أبرمت اتفاقية استراتيجية أحادية الجانب مع الخطوط الجوية الصربية للمشاركة بالرمز، تهدف إلى تعزيز خدمات الربط لعملاء كلتا الشركتين إلى عدد من الوجهات.

من جهتها، أصبحت طيران الإمارات، أول ناقلة دولية تنضم إلى مجموعة سولنت، وهي مبادرة بريطانية تركز على الاستثمارات منخفضة الكربون للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الصناعة والنقل والمنازل في الساحل الجنوبي لإنجلترا.



اتفاق

أعلنت "دبي لصناعات الطيران" اليوم، أنها توصلت إلى اتفاق طويل الأمد مع الخطوط الجوية التركية لتأجيرها 10 طائرات جديدة من طراز بوينغ 737-8، ومن المقرر تسليم الطائرات في عام 2025.

وتمتلك شركة دبي لصناعات الطيران حالياً وتدير وتلتزم بامتلاك ما مجموعة 96 طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس.

مهرجانات ومعارض

حافظت المعارض والمهرجانات التراثية والثقافية على زخمها خلال الأسبوع الجاري الذي شهد انطلاق فعاليات الدورة 16 من مهرجان طيران الإمارات للآداب، فيما انطلقت أمس فعاليات "قرية الأضواء 2024" التي تنظمها هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة وتستمر حتى 18 فبراير الجاري مقابل مبنى قاعة المدينة الجامعية بالشارقة.

ويواصل مهرجان الظفرة تسليط الضوء على الحرف اليدوية التراثية وجمالياتها، ليقدم لزواره صورة تجسد التراث وترسم في أذهانهم الحياة الإماراتية التقليدية، في حين تستقطب فعاليات مهرجان الوثبة للعسل، أعدادا كبيرة من الزوار.

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