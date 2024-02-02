بروخا مهاجم تشيلسي ينضم إلى فولهام معارا لنهاية الموسم

قال تشيلسي وفولهام المنافسان في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة بعد إغلاق باب الانتقالات الشتوية إن أرماندو بروخا مهاجم تشيلسي انضم إلى فولهام على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

ولم يعلن الطرفان أي تفاصيل مالية تتعلق بالصفقة لكن وسائل إعلام بريطانية قالت إن فولهام دفع لتشيلسي نحو أربعة ملايين جنيه إسترليني (5.10 مليون دولار) مقابل الحصول على خدمات بروخا (22 عاما).

وقال توني خان الرئيس التنفيذي لفولهام في بيان للنادي "أنا سعيد جدا لنجاحنا في التوصل لاتفاق لضم أرماندو بروخا إلى فولهام على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم. فهو مهاجم شاب وموهوب وهو سعيد ومتحمس بالانضمام لفريقنا."

ولم يشارك بروخا أساسيا كثيرا خلال الموسم الحالي بسبب الإصابة لكنه رغم ذلك شارك في 19 مباراة وأحرز هدفه الوحيد في الدوري الممتاز في مواجهة فولهام في أكتوبر الماضي وأحرز هدفا آخر في الدور الثالث لكأس إنجلترا خلال مواجهة بريستون نورث إيند في الشهر الماضي.

وقال ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي في الشهر الماضي إن بروخا سيلعب دورا كبيرا مع فريقه خلال غياب نيكولاس جونسون بسبب مشاركته مع منتخب بلاده السنغال في كأس أمم افريقيا.





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