Friday, 02 February 2024 11:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بروخا مهاجم تشيلسي ينضم إلى فولهام معارا لنهاية الموسم

2/2/2024 2:32:21 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال تشيلسي وفولهام المنافسان في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة بعد إغلاق باب الانتقالات الشتوية إن أرماندو بروخا مهاجم تشيلسي انضم إلى فولهام على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

ولم يعلن الطرفان أي تفاصيل مالية تتعلق بالصفقة لكن وسائل إعلام بريطانية قالت إن فولهام دفع لتشيلسي نحو أربعة ملايين جنيه إسترليني (5.10 مليون دولار) مقابل الحصول على خدمات بروخا (22 عاما).

وقال توني خان الرئيس التنفيذي لفولهام في بيان للنادي "أنا سعيد جدا لنجاحنا في التوصل لاتفاق لضم أرماندو بروخا إلى فولهام على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم. فهو مهاجم شاب وموهوب وهو سعيد ومتحمس بالانضمام لفريقنا."

ولم يشارك بروخا أساسيا كثيرا خلال الموسم الحالي بسبب الإصابة لكنه رغم ذلك شارك في 19 مباراة وأحرز هدفه الوحيد في الدوري الممتاز في مواجهة فولهام في أكتوبر الماضي وأحرز هدفا آخر في الدور الثالث لكأس إنجلترا خلال مواجهة بريستون نورث إيند في الشهر الماضي.

وقال ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي في الشهر الماضي إن بروخا سيلعب دورا كبيرا مع فريقه خلال غياب نيكولاس جونسون بسبب مشاركته مع منتخب بلاده السنغال في كأس أمم افريقيا.


تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN02022024000110011019ID1107800952

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث