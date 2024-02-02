سموتريتش يسعى لبناء 7 آلاف وحدة استيطانية في الضفة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن وزير المالية الإسرائيلي بتسئيل سموتريتش دعا لجنة التخطيط للتصديق على خطة لبناء 7 آلاف وحدة استيطانية في الضفة.
وتعهد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الخميس، بمواصلة وتعزيز الاستيطان بعد تقارير إعلامية أفادت بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يدرس معاقبة مستوطنين يعتدون على الفلسطينيين في الضفة الغربية، وفق إعلام عبري.
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