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سموتريتش يسعى لبناء 7 آلاف وحدة استيطانية في الضفة

2/2/2024 2:25:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن وزير المالية الإسرائيلي بتسئيل سموتريتش دعا لجنة التخطيط للتصديق على خطة لبناء 7 آلاف وحدة استيطانية في الضفة.

وتعهد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الخميس، بمواصلة وتعزيز الاستيطان بعد تقارير إعلامية أفادت بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يدرس معاقبة مستوطنين يعتدون على الفلسطينيين في الضفة الغربية، وفق إعلام عبري.


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