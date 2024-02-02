صندوق النقد الدولي يحذر البنوك المركزية من عدم التسرع في خفض الفوائد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا الخميس، إن الصندوق يرى خطرا أكبر على الاقتصاد العالمي في حال بدأت البنوك المركزية خفض أسعار الفوائد بشكل مبكر أكثر مما إذا تحركت في وقت متأخر "قليلا"، بحسب واشنطن تايمز .



وأبقى الاحتياطي الفدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي ومصارف أخرى أسعار الفائدة مرتفعة في الأشهر الأخيرة في محاولة لإعادة التضخم إلى المستوى المطلوب عقب الارتفاع في الأسعار بعد وباء كوفيد-19 .



ومع تراجع التضخم في الكثير من الاقتصادات المتقدمة والناشئة على مستوى العالم، تحول الاهتمام إلى متى يجب أن تبدأ البنوك في خفض أسعار الفائدة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي. وقالت غورغييفا خلال مؤتمر صحافي في واشنطن "ألقى فريقنا بنظرة على التاريخ، والنتيجة التي توصل إليها هي أن خطر التخفيف المبكر (لأسعار الفائدة) أعلى مقارنة بأن تكون متخلّفا قليلا".



وجاءت تعليقات مديرة صندوق النقد غداة تصويت لجنة تحديد أسعار الفائدة التابعة للاحتياطي الفدرالي الأميركي لصالح الإبقاء على المستوى الحالي لسعر الفائدة. واستبعد رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول فكرة خفض السعر في اجتماعه المقبل في آذار/مارس، ما أدى إلى انخفاض الأسهم في وول ستريت.

