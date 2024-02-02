119 يوما للحرب على غزة... جيش الاحتلال يواصل غاراته وقصفه العنيف على مناطق متفرقة في القطاع

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، لليوم الـ119 على التوالي، إذ شن الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وجرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان. وأعلن الجيش الإسرائيلي سحب اللواء 55 مظليين من خان يونس.

وأفادت مصادر فلسطينية أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف، اليوم الجمعة، على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، وسط تركيز على مدينة خانيونس، مستهدفة أحياء ومنازل وتجمعات النازحين وشوارع عدة، ما أسفر عن مئات الشهداء والجرحى.

وأطلقت مدفعية الاحتلال قنابل إنارة تزامنًا مع قصف مدفعي على مدينة خانيونس. وأصيب مواطنان أحدهما نازح داخل مستشفى غزة الأوروبي شرقي مدينة خان يونس وأخرى لطفلة جراء قصف جوي إسرائيلي لمنزل في الحي القريب من المستشفى.

وأضافت المصادر أن طائرات الاحتلال شنت غارة شرقي مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

واستشهد 6 فلسطينيين وأصيب 11 آخرون في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل وهدمه على رؤوس ساكنيه في رفح، ليل الخميس الجمعة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت، مساء الخميس، انسحابها من المناطق الشمالية الغربية لقطاع غزة، بعد أنّ كانت قد اقتحمتها في 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 مع بداية العملية البرية الإسرائيلية، وشهدت واحدة من أعنف المعارك مع المقاومة الفلسطينية.

وعلى صعيد الوساطة لوقف إطلاق النار، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، مساء أمس الخميس، أن حركة حماس أعطت "تأكيدا إيجابيا أوليا" بشأن مقترح "الهدنة" في غزة وإطلاق سراح المحتجزين.

وبلغت حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة 27.019 شهيدا و66.139 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 ولغاية اليوم، ولا يزال عشرات الآلاف من الفلسطينيين في عداد المفقودين، وفقا لوزارة الصحة في قطاع غزة.



