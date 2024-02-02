الطقس: أجواء شديدة البرودة وزخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN-
توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الجمعة، غائما جزئيا إلى غائم، باردا إلى شديد البرودة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.
وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو شديد البرودة، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة
والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.
ويوم غد السبت، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا إلى شديد البرودة، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.
وتوقعت "الأرصاد الجوية" أن يكون الجو، يوم الأحد المقبل، غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا إلى شديد البرودة، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.
ويوم الإثنين المقبل، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا إلى شديد البرودة، ويتوقع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج .
وحذّرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تشكّل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح، وخطر التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤية الأفقية.
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