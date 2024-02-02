واشنطن: لا خطط لمعاقبة وزراء إسرائيليين

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- أعلنت الإدارة الأمريكية، أنه لا توجد حاليا خططا لاستهداف أي مسؤولين إسرائيليين بعقوبات اقتصادية، بعد صدور أمر تنفيذي جديد يستهدف 4 إسرائيليين متهمين بارتكاب "أعمال عنف" في الضفة الغربية، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، للصحفيين: "لا توجد خطط لاستهداف المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين بالعقوبات في الوقت الحالي".

وكان موقع "أكسيوس" ذكر، الخميس، أن الإدارة الأمريكية فكرت في فرض عقوبات على بعض وزراء الحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريش، وكلاهما دافعا عن النقل الجماعي للفلسطينيين من غزة لإفساح المجال أمام المستوطنين الإسرائيليين.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن بن غفير اتخذ خطوات لتسليح المدنيين الإسرائيليين في أعقاب هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر.

وأضافت الصحيفة أن بن غفير تعهد بتقديم 10000 بندقية للبلدات والمدن في جميع أنحاء الداخل المحتل بما في ذلك المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.



