الأرصاد : مناطق تشهد تراكم محدود للثلوج اليوم الجمعة

MENAFN - Al Wakeel News)تبقى الأجواء اليوم الجمعة باردة جدا وغائمة وماطرة في أغلب المناطق خاصة في الأجزاء الغربية من المملكة، ويتوقع أن تكون الهطولات غزيرة خصوصا في المناطق الوسطى والجنوبية الغربية من المملكة بما فيها منطقة البحر الميت يصحبها الرعد احيانا وتساقط البرد مما يؤدي إلى تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت.



كما ويتوقع هطول زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية خاصة الجنوبية قد تتراكم بشكل محدود، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر.





وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في الأجزاء الغربية من المملكة بما فيها منطقة البحر الميت، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة فوق المرتفعات الجبلية بسبب الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا مطريا وزخات من الثلج.