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الاحتلال يقتحم طوباس وجنين فجر اليوم الجمعة

2/2/2024 2:12:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة، وادي الفارعة جنوب طوباس و مخيم عين السلطان في مدينة أريحا. .

كما اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، و مدينة جنين شمال الضفة الغربية، واعتقلت ثلاثة فلسطينيين .

وأكدت وكالة الانباء الفلسطينية أن 8 آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت المدينة من جهة حاجز الجلمة شمال المدينة، وذلك بالتزامن مع اقتحام قوة أخرى، قوامها 10 مركبات، المدينة من جهة شارع نابلس جنوبا.


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