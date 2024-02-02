الاحتلال يقتحم طوباس وجنين فجر اليوم الجمعة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة، وادي الفارعة جنوب طوباس و مخيم عين السلطان في مدينة أريحا. .
كما اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، و مدينة جنين شمال الضفة الغربية، واعتقلت ثلاثة فلسطينيين .
وأكدت وكالة الانباء الفلسطينية أن 8 آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت المدينة من جهة حاجز الجلمة شمال المدينة، وذلك بالتزامن مع اقتحام قوة أخرى، قوامها 10 مركبات، المدينة من جهة شارع نابلس جنوبا.
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