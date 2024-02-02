بالفيديو .. تراكم الثلوج في عجلون فجر اليوم الجمعة

MENAFN - Al Wakeel News)وثق مواطنون تراكم الثلوج في منطقة عبين بمحافظة عجلون فجر اليوم الجمعة .

واكدت الارصاد في نشرتها اليومية ان الاجواء تبقى باردة اليوم وتوقعت هطول زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية خاصة الجنوبية قد تتراكم بشكل محدود، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر.



وحذرت من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في الأجزاء الغربية من المملكة بما فيها منطقة البحر الميت، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة فوق المرتفعات الجبلية بسبب الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا مطريا وزخات من الثلج.